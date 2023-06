Les dernières photos de Priyanka Chopra de Rome attirent l’attention de Nick Jonas

Priyanka Chopra vêtue de blanc pour une fonction à Rome.

Priyanka Chopra était à Rome pour l’ouverture de l’hôtel Bulgari et l’acteur a une fois de plus relevé le quotient de la mode. La star de Citadel a choisi une robe blanche à hauteur de cuisse avec un décolleté plongeant et des talons blancs lors du lancement d’un complexe Bulgari dans la capitale italienne. Elle portait des bijoux ornementaux de la société et tirait ses cheveux en deux nattes. Les dernières images de Priyanka Chopra ont enflammé Instagram.

Disons simplement que Priyanka Chopra avait l’air positivement angélique dans son ensemble tout blanc. Posant avec les bâtiments historiques de Rome derrière elle, l’acteur a donné à ses fans des objectifs de style majeurs.

Comment Nick Jonas a réagi au look tout blanc de Priyanka Chopra

Priyanka a laissé tomber les images avec le message : « Bonne chance à ma famille @bulgari pour l’ouverture officielle de @bulgarihotels à Rome (emoji cœur blanc) #BulgariHotelRoma #BulgariHotels (emoji caméra) : @nicolasgerardin. »

Nick Jonas, le mari et musicien de Priyanka, a répondu à l’image en laissant tomber une série d’emojis cœur-yeux.

Jessica Alba a écrit : « Superbe », suivi d’une série d’emojis de feu.

« Je suis sans voix qu’elle ait 40 ans », s’est exclamé un fan.

Un autre admirateur a fait remarquer : « Elle ressemble à une déesse. C’est comme si elle n’avait jamais vieilli. Exactement comme je me souvenais d’elle dans le film Aitraaz, qui a presque 20 ans.

Un fan s’est exclamé : « Coiffure, maquillage, tout est parfait, Queen ! »













Priyanka Chopra a été vue assise à une table avec la créatrice Lucia Silvestri et d’autres membres de Bulgari dans certaines histoires Instagram partagées par son manager Anjula Acharia. Sur la photo, Priyanka était vêtue d’une veste à motifs sur un haut noir. Elle était tout sourire pour la caméra.

Anjula Acharia a également posté une photo de Priyanka Chopra avec elle en marge de l’événement et a écrit : « Ce furent de merveilleuses vacances en l’honneur de l’inauguration de @bulgarihotels Roma aux côtés de ma dame du crime, @priyankachopra, qui étourdit généralement dans ce bijou et captive partout où elle va ! »

Priyanka Chopra avec Zendaya à l’ouverture de l’hôtel Bulgari

Priyanka a également posé avec l’acteur, chanteur et mannequin Zendaya à l’occasion. Les deux stars se sont souri en apparaissant devant les paparazzi. Dans une vidéo, on pouvait voir Zendaya portant un costume noir étincelant de Valentino. La star de Spider-Man et PeeCee se complètent parfaitement dans leurs tenues.













Les prochains projets de Priyanka Chopra

Récemment, Priyanka est apparue dans le thriller d’espionnage Citadel sur Prime Video. Elle tourne pour Heads Of State, qui met également en vedette Idris Elba et John Cena. Priyanka apparaîtra dans le Farhan Akhtar-réalisateur Jee Le Zaraa aux côtés de Katrina Kaif et Alia Bhatt