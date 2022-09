Le membre du BTS V, alias Kim Taehyung, est populaire parmi ses fans pour son look digne de baver. Il est un idole de ses fans sans fin. L’icône mondiale a laissé tout le monde émerveillé lorsqu’il a fait la couverture du magazine coréen Vogue. Le chanteur a laissé tomber quelques images du tournage qui sont le parfait piège à soif pour le BTS ARMY.

Sur les photos, on voit Kim Taehyung poser sensuellement pour la caméra dans différents types de tenues chics. Des gros plans à couper le souffle à la déformation des normes de genre en enfilant un collier et une paire de boucles d’oreilles, Kim Taehyung a sûrement créé un précédent pour les artistes du monde entier qui sont souvent à la mode sur Hollywood News.

Dès que les photos ont été publiées sur les réseaux sociaux, BTS ARMY n’a pas cessé de le féliciter. Les fans ont été époustouflés par le look de Kim Taehyung et attendent maintenant que le magazine partage plus de photos de leur idole dans les jours à venir.

Découvrez les dernières photos de Kim Taehyung ici :

En juin, les sensations K-Pop avaient révélé leur intention de poursuivre une carrière solo et de grandir en tant qu’individus. Le septuor Jin, Suga, J-Hope, RM, V, Jimin et Jungkook a annoncé la nouvelle à leurs armées de fans lors de leur dîner annuel FESTA qui a célébré les neuf ans du groupe extrêmement populaire ensemble.

Formé en 2010, le boys band sud-coréen BTS, également connu sous le nom de Bangtan Boys, avait également fait une pause en décembre 2021, lorsque le groupe a déclaré avoir besoin d’un temps d’arrêt pour se ressourcer. Ils ont également fait une mini pause en 2019.