Les dernières offensives israéliennes déclenchent « l’enfer » à Gaza, selon des groupes humanitaires

Plus de nourriture a finalement commencé à arriver au nord de Gaza, ravagé par la famine, au début du mois, faisant baisser les prix dans le camp de réfugiés de Jabalya, où des médecins comme Yehia Abed tentaient de sauver une légion de patients souffrant de malnutrition. Puis il y a eu « une autre attaque », a-t-il déclaré.

Les opérations militaires israéliennes menées ce mois-ci contre le Hamas à Gaza – depuis le dernier refuge désespéré des Palestiniens dans la ville de Rafah, dans le sud, jusqu’aux camps de réfugiés dévastés du nord – ont déplacé près d’un million de personnes, selon les Nations Unies, et ont encore bouclé le territoire à l’aide extérieure. Les groupes humanitaires affirment que cela a aggravé la crise humanitaire dans l’enclave et annulé leurs récents progrès en matière de lutte contre la famine et la maladie.