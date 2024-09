Les dernières œuvres de Robert Frank valent-elles la peine d’être vues ?

Le cinéma (et la vidéo dans les années 1980) a permis à Frank d’exprimer directement ses sentiments. En plus des extraits de ses films et vidéos, le musée présente « Robert Frank’s Scrapbook Footage », un assemblage d’images animées inédites, assemblées par la monteuse de longue date de Frank, Laura Israel, et le directeur artistique, Alex Bingham. L’installation la plus ambitieuse se déroule sur cinq écrans, qui alternent entre des prises de vue dans la maison de Mabou, en Nouvelle-Écosse, et dans l’appartement de Bleecker Street dans l’East Village à New York, que Frank partageait avec sa femme, l’artiste June Leaf, ainsi que des visites qu’il a faites à ses parents en Suisse (où il est né) et en Russie. Pour couronner le tout, le MoMA, qui a reçu de l’artiste l’intégralité des archives cinématographiques et vidéo de Frank, présentera une rétrospective complète du film, du 20 novembre au 11 décembre.

L’objectif est de redorer le blason de Frank en mettant en avant l’art qui a occupé la majeure partie de sa vie. Le problème est que son génie de photographe ne s’est pas transposé au cinéma. Cela s’est vu dès le début. Son premier film achevé, Pull My Daisy, une collaboration avec l’artiste Alfred Leslie, incorporait des improvisations des acteurs dans le cadre d’un scénario répété. Avec une voix off de Jack Kerouac et des apparitions d’Allen Ginsberg, Peter Orlovsky, Gregory Corso et Larry Rivers, le film résonne comme un document historique du mouvement Beat. En tant que film, cependant, son côté bohème loufoque est d’un ennui lourdaud et plombé. Présenté pour la première fois en public en 1959 dans un programme double avec Shadows de John Cassavetes, tout aussi improvisé, il s’affadit, terriblement daté, lorsqu’on le regarde aujourd’hui à côté de cet autre jalon du cinéma indépendant américain.