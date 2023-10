Les dernières nouvelles technologiques – Canoe Intelligence

Les dernières actualités technologiques dans le secteur de la gestion de patrimoine du monde entier.



Renseignements sur le canoë

Canoe Intelligence, basée à New York, une société de technologie financière du secteur des alternatives, a lancé cette semaine un Canoe Data Innovation Hub et un Canoe Asset Data Design Partnership, pour aider à façonner l’avenir des données sur les investissements alternatifs.

Canoe a déclaré avoir identifié une forte demande parmi sa clientèle pour l’accès aux données au niveau des actifs afin de résoudre plusieurs cas d’utilisation principaux, notamment l’analyse de l’exposition, l’analyse de portefeuille et la diligence raisonnable. Au sein du Canoe Data Innovation Hub, une équipe interfonctionnelle de stratèges, de chefs de produits, d’ingénieurs et d’experts en croissance s’associe à 13 clients Canoe de tous types d’entreprises, zones géographiques et stratégies pour concevoir et développer son offre de produits, Canoe Asset Data.

Le partenariat de conception répond aux défis auxquels les clients sont confrontés, où ils s’appuient souvent sur des méthodes manuelles et chronophages pour accéder et analyser les données au niveau des actifs, a déclaré la société dans un communiqué. L’objectif de Canoe est de fournir une solution évolutive et rentable qui complète les offres et l’approche existantes de l’entreprise.

« Nous sommes parfaitement conscients de l’évolution du paysage des investissements alternatifs et de la nécessité d’une plus grande granularité des données, y compris les données au niveau des fonds et des actifs. Fournir les deux est un élément important de notre mission : fournir une transparence totale à nos clients et leur permettre pour révolutionner la façon dont ils gèrent leurs portefeuilles », a déclaré Jason Eiswerth, PDG de Canoe Intelligence.

Compte tenu de la complexité et de la diversité des investissements alternatifs, avoir accès à des données précises et complètes au niveau des actifs est essentiel pour assurer la transparence, gérer les risques et, en fin de compte, atteindre les objectifs d’investissement dans le domaine des investissements alternatifs, a ajouté la société.

Canoe Asset Data devrait être disponible dans le commerce au premier trimestre 2024, après la conclusion du programme de partenariat de conception et la version bêta, a poursuivi la société.

Canoe a étendu ses opérations mondiales au cours des 12 derniers mois, portant son effectif à 125 employés dans le monde et a ouvert un nouveau bureau à Londres alors que l’entreprise étend sa présence en Europe. Voir plus ici.