Les dernières nouvelles sur les projets du stade des Chiefs et des Royals et où cela va à partir d’ici

Cette semaine, il y a eu beaucoup de nouvelles sur les négociations entre les deux plus grandes équipes sportives professionnelles de Kansas City et leur propriétaire : la législature du comté de Jackson.

Voici ce que nous savons :

Le veto de Frank White

Le 8 janvier, le Parlement a voté par 8 voix contre 1 pour ajouter une initiative au scrutin du 2 avril. S’il avait été approuvé par les électeurs, il aurait remplacé la taxe de vente actuelle de trois huitièmes de cent du comté qui finance le complexe sportif Truman (qui expire désormais en 2031) par une taxe identique qui s’appliquerait pendant les 40 prochaines années.

C’était trois jours après que les deux locataires de Truman – les Chiefs de Kansas City et Royals de Kansas City – avait publié une déclaration commune disant que si les électeurs approuvaient la mesure, ils s’engageraient à rester dans le comté de Jackson.

Dans le communiqué, les Chiefs ont déclaré qu’ils procéderaient à une autre rénovation « approfondie » du GEHA Field au stade Arrowhead – tandis que les Royals ont déclaré qu’ils construiraient une nouvelle installation au centre-ville pour remplacer le stade Kauffman et obtiendraient un financement privé pour créer un quartier de divertissement d’un milliard de dollars autour de celui-ci. .

Dans le Étoile de Kansas Cityami du site Sam McDowell a détaillé certaines des autres offres que les équipes faisaient au comté.

L’argumentaire de vente : les équipes ont convenu de couvrir les frais d’assurance (environ 2 à 3 millions de dollars par an) pour les stades et de réorienter la taxe du parc (3,5 millions de dollars par an) vers d’autres utilisations du comté, ce qui, selon elles, représenterait plus de 200 millions de dollars au total. retour au comté pendant la durée de l’accord. Les deux sont en fait des « victoires » du comté par rapport au contrat de location existant, dans lequel les équipes reçoivent actuellement la taxe du parc tandis que le comté couvre les frais d’assurance.

Mais jeudi – quelques heures avant la date limite – le directeur du comté de Jackson, Frank White, a exercé son droit de veto sur la mesure. Dans un communiqué de presse référencé par le Étoileil a expliqué qu’il ne pensait pas que les équipes avaient fait suffisamment de promesses.

“Cette taxe de vente proposée générerait plus de 2 milliards de dollars auprès de nos résidents, mais il n’y a aucune compréhension ni assurance claire concernant les engagements et les contributions des équipes au comté”, a déclaré White. “Ce n’est pas une bonne affaire pour les contribuables et je ne peux pas soutenir un accord qui ne serait pas dans leur meilleur intérêt.”

Les chefs et les Royals répondent

Les deux équipes ont publié une autre déclaration commune après le veto de White jeudi.

« Nous respectons le droit de veto de l’exécutif du comté », ont-ils déclaré. “Nous continuerons à travailler avec les législateurs pour garantir que cette ordonnance figure sur le bulletin de vote le 2 avril afin que les électeurs du comté de Jackson aient la possibilité de décider de l’extension de la taxe de vente actuelle de 3/8e cent.”

Que se passe-t-il ensuite

La législature du comté, composée de neuf membres, peut annuler le veto de White si au moins six membres votent en faveur – mais il ne semble pas que cela se produise. Quatre membres de l’Assemblée législative ont publié des déclarations en faveur du veto de l’exécutif du comté, ne laissant que cinq voix pour une dérogation. Selon le Étoileles législateurs Jeanie Lauer, Megan Marshall et Jalen Anderson ont publié une déclaration commune à ce sujet.

“En tant que représentants élus, nous nous engageons à garantir que tout accord avec les Royals de Kansas City et les Chiefs de Kansas City soit conforme aux meilleurs intérêts de notre communauté et reflète un équilibre entre équité et responsabilité”, indique le communiqué de Lauer, Marshall et Anderson. . Ces trois-là ont également détaillé 10 « problèmes non résolus », notamment le fait de vouloir que les Royals et les Chiefs s’engagent à conserver « leurs front-offices, leurs installations de formation et leurs opérations essentielles dans le comté de Jackson », ce que White a déclaré. soulevé comme une préoccupation avant son veto.

Le législateur Sean E. Smith également a publié une déclaration en faveur du veto de White.

« Même si je suis impatient de mettre la question de la taxe sur les stades sur le bulletin de vote pour que les électeurs puissent décider, j’ai l’obligation de m’assurer que les termes clés ont été suffisamment acceptés par tous les partis avant que cela ne soit soumis au vote des citoyens du comté de Jackson. “, a déclaré Smith. “Je suis convaincu que les équipes et le comté ainsi que l’autorité du complexe sportif du comté de Jackson pourront parvenir rapidement à un accord et le maintenir sur le bulletin de vote si toutes les parties consacrent les prochains jours et s’efforcent de parvenir à des accords mutuellement acceptables.”

Le législateur est confronté à une date limite stricte pour que les initiatives soient incluses dans le scrutin du 2 avril : ce mardi 23 janvier. Mais comme les baux du complexe sportif Truman pour les deux équipes courent jusqu’en 2031, le législateur a encore largement le temps de décider s’il a l’accord qu’il attend des équipes.

Il y a cependant au moins une mise en garde à cela. Comme le Étoiles McDowell a noté il y a deux semaines, les Chiefs comptent sur le gouverneur du Missouri, Mike Parson, pour demander l’aide de la législature de l’État pour financer leur rénovation d’Arrowhead. Parson entame la dernière année de son mandat, donc si les équipes ne parviennent pas à conclure un accord cette année, le prochain gouverneur pourrait ne pas être aussi réceptif aux plans des Chiefs.

White, cependant, pense qu’un accord peut être conclu.

«Je pense que nous sommes loin du compte» White a dit au Étoile le 8 janvier. « Toutes nos préoccupations ont été présentées aux équipes. Ils comprennent d’où je viens quant à la position du comté dans cet accord. Et ils savent ce que nous demandons.

White dit qu’il veut juste un bon accord pour les équipes – et ses électeurs.

« Mon truc, c’est de voir si nous pouvons récupérer les revenus de ce contrat, que nous pouvons réinvestir dans la communauté afin que nous puissions faire certaines choses dans la communauté. C’est vraiment mon objectif.

Mais le comté demande-t-il plus que ce que les équipes sont prêtes à donner ? Cela pourrait ouvrir la possibilité que dans les années à venir, les équipes puissent déménager dans le comté de Clay, au nord de la rivière Missouri, de l’autre côté de la frontière jusqu’au Kansas – ou, dans le pire cauchemar de chacun, loin de Kansas City.