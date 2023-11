Les dernières nouvelles sur les problèmes juridiques de Hunter Biden après le dépôt d’une action en diffamation et l’assignation à comparaître du House GOP

Hunter Biden a été assigné à comparaître par le Congrès cette semaine alors que ses problèmes juridiques continuent de se mêler à une enquête républicaine dans l’espoir de lier ses relations commerciales à son père, le président Biden.

En plus, Hunter Biden a déposé une plainte en diffamation contre l’ancien PDG d’Overstock, Patrick Byrne, jeudi. Byrne est accusé d’avoir publié de fausses déclarations selon lesquelles Biden cherchait à obtenir un pot-de-vin de l’Iran, notamment pour avoir tenté de lier le fils du président à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Enquête des Républicains de la Chambre

Le comité de surveillance de la Chambre, contrôlé par les républicains, a émis des assignations à comparaître pour Hunter Biden et son oncle, James Biden. Le président James Comer, un républicain du Kentucky, recherche également des interviews transcrites de Sara Biden (l’épouse de James Biden), Melissa Cohen (l’épouse de Hunter Biden), Hallie Biden (la veuve de Beau Bidenl’autre fils du président), Elizabeth Secundy (la sœur de Hallie Biden) et Tony Bobulinski (un ancien associé de Hunter Biden qui a accusé les Biden d’actes répréhensibles tout en étant accusé par l’équipe juridique de Hunter de mentir au FBI).

En septembre, le président de l’époque, Kevin McCarthy, a annoncé que la Chambre ouvrirait une enquête de destitution contre le président Biden, sans vote après. je disais auparavant qu’il y en aurait un avant qu’une enquête n’avance. Même si les Républicains ont toujours affirmé que le président était lié aux relations de son fils avec des gouvernements étrangers, ils n’ont pas encore fourni la moindre preuve à l’appui de cette affirmation. L’ancien président Donald Trump, confronté à une litanie de ses propres problèmes juridiques, a encouragé en privé l’enquête.

Les assignations à comparaître sont intervenues après l’avocat spécial David Weiss a témoigné pendant sept heures devant le comité judiciaire de la Chambre après la pression des républicains. Weiss a été nommé par le procureur général Merrick Garland en août pour diriger l’enquête Hunter Biden. Comer avait relevés bancaires précédemment cités à comparaître pour Hunter et James Biden.

Le représentant Jamie Raskin, le démocrate le plus haut placé au sein du comité de surveillance de la Chambre, a critiqué les actions les plus récentes, déclarant dans un communiqué que « ces assignations à comparaître et ces demandes d’entretien sont une preuve supplémentaire que cette fausse enquête de mise en accusation n’est motivée que par les exigences des partisans vengeurs et vengeurs ». tergiverser Donald Trump.

Le procureur américain David Weiss quitte mardi une interview avec des membres du comité judiciaire de la Chambre. L’avocat spécial supervisant l’enquête Hunter Biden témoigne à huis clos alors qu’une enquête du GOP sur la gestion de l’affaire par le ministère de la Justice continue de se dérouler. (José Luis Magana/AP) (PA)

L’avocat de Hunter Biden, Abbe Lowell a publié une déclaration qualifiant la dernière série d’assignations à comparaître de « encore un autre coup politique » et a déclaré que l’enquête avait été pleine d’« affirmations usées, fausses, sans fondement ou démystifiées », mais a ajouté que « Hunter est impatient d’avoir l’opportunité, dans un forum public et au moment opportun, pour discuter de ces questions avec le Comité.

Les républicains ont tenu une audience publique d’enquête de destitution fin septembre, mais les témoins qu’ils ont appelés n’ont fourni aucune preuve que le président Biden avait commis un acte répréhensible et ont déclaré ils n’ont vu aucune infraction susceptible d’être mise en accusation de la part de l’aîné Biden à ce moment-là. Lors de l’audience, Raskin a dit“Si les Républicains avaient un pistolet fumant ou même un pistolet à eau qui coule, ils le présenteraient aujourd’hui.”

Plus tôt cette semaine, Lowell a envoyé une lettre au nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, l’exhortant à freiner l’enquête, écrivant que « Même à l’ère des « faits alternatifs », la manipulation et le mépris de la vérité de vos collègues sont à couper le souffle. Un collaborateur de Johnson a déclaré à USA Today que les enquêtes se poursuivraient.

Dans un éditorial pour USA Today la semaine dernièreHunter Biden a écrit : « Mes luttes et mes erreurs ont alimenté une campagne de désinformation vile et soutenue contre [President Biden], et un anéantissement total de ma réputation à travers des enquêtes pointues mais infructueuses du Congrès. Biden a noté un Etude Axios qui a révélé que Fox News l’avait couvert deux fois plus que le gouverneur de Floride et challenger présidentiel républicain Ron DeSantis cette année.

Les autres problèmes et relations juridiques de Hunter Biden

Le président Biden et son fils Hunter Biden quittent l’église catholique Holy Spirit à Johns Island, Caroline du Sud, après avoir assisté à la messe, le 13 août 2022. (Manuel Balce Ceneta/AP) (PA)

En septembre, Weiss a annoncé que Hunter Biden était inculpé pour trois accusations liées à l’achat d’une arme à feu en 2018, deux liées à de fausses déclarations qu’il aurait faites lors de l’achat du revolver et une troisième pour possession illégale d’une arme à feu alors qu’il était toxicomane. Biden a déclaré qu’il ne consommait aucune drogue illégale au moment de l’achat, mais a depuis admis qu’il était accro au crack pendant cette période.

Les trois chefs d’accusation sont passibles d’une peine de prison maximale combinée de 25 ans. Dans son éditorial de USA Today la semaine dernière, Biden a déclaré que les accusations « semblent être les premières du genre portées dans l’histoire du Delaware ».

Le ministère de la Justice a passé des années à enquêter sur les relations commerciales et la consommation de drogue du jeune Biden. En juin, il a conclu un accord avec le bureau du procureur américain du Delaware, acceptant de plaider coupable de deux délits fiscaux dans le cadre d’un accord qui l’aurait obligé à reconnaître son incapacité à payer ses impôts sur le revenu en 2017 et 2018 en échange de probation. Cet accord s’est effondré lors d’une audience judiciaire en juillet après que la juge Maryellen Noreika ait exprimé ses inquiétudes quant à la structure de l’accord, que les critiques républicains avaient qualifié d’accord de faveur pour le fils du président.

En plus du procès contre Byrne, Hunter Biden a également intenté des poursuites contre l’ancien avocat personnel de Trump. Rudy Giuliani et ancien assistant de Trump à la Maison Blanche Garrett Ziegler pour leur rôle dans le piratage présumé de son ordinateur portable, ainsi que l’Internal Revenue Service pour le partage de ses informations personnelles.