Les dernières nouvelles sur l’avenir de Roberto Firmino à Liverpool

Roberto Firmino est un pilier de l’attaque de Liverpool depuis de nombreuses années et a formé à un moment donné un trident mortel avec Mohamed Salah et Sadio Mane.

Mane a depuis quitté Liverpool pour le Bayern Munich, tandis que Firmino lui-même vieillit et tombe en disgrâce à Anfield.

La saison dernière, le Brésilien a partagé des minutes avec Diogo Jota et Sadio Mane au centre de l’attaque de Liverpool.

Et cette campagne devrait également voir Firmino lutter pour l’action en raison du fait que Liverpool bat son record de transfert pour Darwin Nunez.

En conséquence, il y a eu des spéculations selon lesquelles Firmino, qui n’a plus qu’un an de contrat, pourrait quitter Liverpool cet été.

Le Sud-Américain a été lié à la Juventus ces derniers temps, la formation basée à Turin cherchant sans aucun doute à remplacer Paulo Dybala. Cependant, Fabrizio Romano a rapporté lundi que la Juventus n’avait pas approché Liverpool pour Firmino :

“Jusqu’à présent, la Juventus n’a pas approché Liverpool pour Roberto Firmino. La situation est totalement calme – Jurgen Klopp le considère comme faisant partie du projet, notamment parce que beaucoup de ressources sont nécessaires pendant la saison de la Coupe du monde », explique Romano.

“Pourtant, à mon avis, il ne semble pas qu’il sera un habitué de Liverpool cette saison, ce qui est dommage car c’est un grand talent. Je suis sûr qu’il peut encore beaucoup contribuer à l’équipe de Klopp, mais s’il trouvait un club où il pourrait être un joueur clé, il retrouverait vraiment sa magie.

“Quitter Liverpool sera difficile, cependant. Ils ont déjà vendu des joueurs cet été, avec le départ de Sadio Mane, Takumi Minamino et Divock Origi. Je doute qu’il y ait beaucoup de désir de vendre plus.

