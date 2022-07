Les dernières nouvelles sur l’avenir d’Arsenal de Bukayo Saka

Une nouvelle mise à jour sur l’avenir de Bukayo Saka d’Arsenal a été publiée lundi.

Saka, 20 ans, a été l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal tout au long de la campagne 2021/22 et, alors que la Ligue des champions leur a échappé, les Gunners ont obtenu un 5e– a au moins terminé en Premier League – une énorme amélioration par rapport à leur 8e-arrivées placées dans les deux campagnes précédentes.

Saka, pour sa part, a joué un rôle déterminant dans cela, marquant 11 buts et aidant six dans la ligue tout en formant une excellente entente avec Martin Odegaard au cœur de l’attaque des Gunners.

Mais, compte tenu de son âge, de son talent et du fait qu’il joue pour une équipe d’Arsenal qui n’est plus au top du jeu anglais, les Nord-Londoniens risquent d’avoir du mal à retenir leur jeune prodige.

Saka est sous contrat aux Emirats jusqu’en 2024, les Gunners étant censés travailler sur un nouveau contrat pour l’ailier.

Maintenant, Fabrizio Romano a fourni une mise à jour du contrat Saka lundi :

« Les pourparlers entre Arsenal et le camp de Bukayo Saka sont en cours depuis février. Arsenal considère Saka comme un joueur clé et pense que sa prolongation de contrat est comme une nouvelle signature, c’est une priorité pour cet été », a écrit Romano.

“Les meilleurs clubs anglais surveillent la situation depuis un certain temps mais la bonne nouvelle pour les supporters des Gunners est qu’Arsenal est la priorité du joueur : Saka aime le club et il y a une négociation en cours.

“Honnêtement, je pense que c’est l’idéal pour Bukayo de rester à Arsenal car le projet est très clair, ambitieux et avec un manager qui croit en lui.

« À mon avis, au fil des ans, il pourrait finir par valoir encore plus de 100 millions d’euros : rappelez-vous que Saka n’a que 20 ans !

