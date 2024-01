Les dernières nouvelles sur la guerre israélienne à Gaza : mises à jour en direct

18 h 54 HE, le 27 janvier 2024

CNN voit des détenus palestiniens avoir les yeux bandés en Israël, et de plus en plus de pays suspendent leur aide à l’agence des Nations Unies. Rattrapez-vous ici



Du personnel de CNN



CNN a filmé des images rares samedi de Des Palestiniens arrêtés par les forces israéliennes à Gaza et amenés de l’autre côté de la frontière vers Israël – voyant les hommes les yeux bandés et les pieds nus, les mains liées derrière le dos.

L’armée israélienne a déclaré que les hommes étaient « soupçonnés d’activités terroristes et avaient été arrêtés à Gaza et transférés en Israël pour un interrogatoire plus approfondi ».

Parallèlement, un nombre croissant de pays ont aide temporairement suspendue à la principale agence humanitaire des Nations Unies à Gaza au sujet d’allégations selon lesquelles certains membres du personnel auraient été impliqués dans les attaques du Hamas en octobre dernier, et la Société du Croissant-Rouge palestinien affirme que les hôpitaux du sud de la bande sont “assiégés”.

Voici les plus grands titres de la guerre aujourd’hui :

En savoir plus sur les détenus palestiniens : Certains des hommes du Certains des hommes du vidéo semblent physiquement épuisés, la tête tombant et se balançant alors qu’ils tentent de rester agenouillés. Ils semblent porter uniquement des combinaisons blanches jetables, malgré la température de 10 degrés Celsius (50 degrés Fahrenheit). L’armée israélienne a déclaré que les hommes filmés samedi étaient sur le point d’être transférés dans un « bus chauffé » lorsque CNN a filmé la scène, et a affirmé que les détenus étaient traités conformément au droit international. Un bus attendait à proximité, mais CNN n’a pas pu confirmer quand les hommes ont été mis à bord du bus. L’armée israélienne a arrêté des centaines – voire des milliers – de Garçons et hommes palestiniens et parfois des femmes, alors que ses forces terrestres balayent l’enclave.

De plus en plus de pays suspendent le financement de l’UNRWA : Plusieurs pays ont annoncé qu’ils le faisaient Plusieurs pays ont annoncé qu’ils le faisaient pause temporaire leur financement à l’agence des Nations Unies en difficulté à Gaza, à la suite des allégations contre ses membres du personnel. L’armée israélienne a affirmé samedi dans un communiqué que les installations de l’UNRWA étaient utilisées à des « fins terroristes ». Le chef de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient a exhorté les pays à reconsidérer la suspension de leur financement, notant que l’accusé des employés ont été licenciés la plus haute autorité d’enquête de l’ONU a déjà pris des mesures et un examen indépendant par des experts externes est à venir.

La situation se détériore dans les hôpitaux de Khan Younis : L’hôpital Nasser, le principal centre médical de la ville du sud de Gaza, est à court de sang, d’anesthésie et d’autres médicaments, a déclaré samedi le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. La ville a été un point chaud lors des récents combats entre Israël et le Hamas. Les installations hospitalières ont été « assiégées » alors que l’armée israélienne y a intensifié ses opérations au cours de la semaine dernière, selon la Société du Croissant-Rouge palestinien.

Où en sont les pourparlers sur les otages : Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a défié samedi le Qatar, déclarant : “Ils se positionnent comme des intermédiaires. Eh bien, qu’ils le prouvent et aident à ramener les otages”. Le Premier ministre a également été interrogé sur Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a défié samedi le Qatar, déclarant : “Ils se positionnent comme des intermédiaires. Eh bien, qu’ils le prouvent et aident à ramener les otages”. Le Premier ministre a également été interrogé sur un enregistrement audio présumé divulgué diffusé mardi à la télévision israélienne, dans lequel il semble critiquer le Qatar pour ne pas avoir exercé suffisamment de pression sur le Hamas. “Je ne retire même pas un mot de ce que j’ai dit”, a-t-il déclaré samedi. “Je n’abandonnerai pas la possibilité de faire pression sur le Hamas ou sur quiconque peut influencer le Hamas pour qu’il ramène nos otages.” Entre-temps, Le directeur de la CIA, Bill Burns devrait rencontrer dans les prochains jours les chefs des services de renseignement israéliens et égyptiens ainsi que le Premier ministre qatari pour discuter d’un accord d’otages.