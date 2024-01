Les dernières nouvelles sur la guerre entre Israël et le Hamas : mises à jour en direct

12 h 19 HE, le 30 janvier 2024

Des chars israéliens sont stationnés dans le complexe hospitalier de Khan Younis et « tirent à balles réelles », selon une organisation humanitaire



De Kareem Khadder, Tim Lister et Richard Greene de CNN







Une carte montre l’emplacement de l’hôpital Al Amal à Khan Younis, Gaza.



Après avoir encerclé l’hôpital Al Amal à Khan Younis, dans le sud de Gaza, pendant plus d’une semaine, des véhicules militaires israéliens sont entrés dans l’enceinte et sont stationnés devant la cour de l’hôpital, qui est bondée de milliers de personnes déplacées, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien. (PRCS) a déclaré.

Les chars « tirent à balles réelles et des grenades fumigènes », a indiqué l’agence humanitaire dans une série de messages entre 10 h 00 et 11 h 00 HE.

CNN n’est pas en mesure de vérifier la situation de manière indépendante et a demandé ses commentaires aux Forces de défense israéliennes.

Plus tôt, les forces israéliennes avaient demandé aux équipages et aux personnes déplacées « d’évacuer le bâtiment sous la menace des armes », a déclaré à CNN Muhammad Abu Musabih, directeur des services d’ambulance et d’urgence de l’hôpital, dans un message audio.

Cela survient après que le PRCS ait signalé mardi des tirs de chars israéliens dans la région, tuant une femme déplacée et en blessant neuf autres. Quelque 8 000 personnes déplacées et 100 membres du personnel se trouvent à l’hôpital et au siège du PRCS qui est adjacent à l’hôpital, a déclaré un responsable du PRCS à CNN.

Les forces israéliennes « ont démoli le mur extérieur du bâtiment et ont tiré… des bombes fumigènes sur les personnes déplacées et le personnel de l’association », a indiqué le PRCS. « La situation devient de plus en plus dangereuse. Nous sommes extrêmement préoccupés par la sécurité de nos équipes, des blessés, des malades et des milliers de personnes déplacées dans le bâtiment.

Quelle est la situation dans deux hôpitaux clés de Khan Younis : Malgré les bombardements et les frappes fréquents dans la région, les efforts se sont poursuivis pour maintenir des opérations minimales dans les hôpitaux Al Amal et Nasser. CNN a reçu des photographies d’un camion-citerne organisé par l’Organisation mondiale de la santé arrivant mardi au complexe médical Nasser avec 24 000 litres de carburant diesel.