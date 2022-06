Les dernières nouvelles sur la chasse au défenseur central de Chelsea

Un aperçu des plans de Chelsea pour renforcer son département de défenseur central cet été a été fourni.

Chelsea perdrait bien sûr Antonio Rudiger et Andreas Christensen cet été, leur laissant des options très limitées à l’arrière pour le moment.

Thiago Silva et Cesar Azpilicueta arrivent tous les deux à la fin de leur carrière tandis que Trevoh Chalobah et Malang Sarr manquent de la qualité et de l’expérience nécessaires pour jouer au sommet du match semaine après semaine.

Alors, qui signera Chelsea pour remplacer Rudiger et Christensen ? Eh bien, Fabrizio Romano a donné un aperçu de ce sujet lundi :

« Todd Boehly écoutera les idées de Thomas Tuchel cet été. Le plan est de renforcer l’équipe et cela est en cours d’élaboration », a déclaré Romano.

« Matthijs de Ligt est une priorité pour la défense, mais les Bleus attendent de voir si la Juventus prolongera ou non son contrat ; gardez un œil également sur Nathan Ake car il est très bien noté par Tuchel. Quant à Jules Kounde de Séville, suite au départ de Marina Granovskaia, il n’y a pas encore eu de nouveaux contacts, mais il a toujours été sur la liste de Chelsea : Séville veut 65 millions d’euros d’honoraires.

Dernière exclusivité @FabrizioRomano colonne a chuté 🔥 🔴 #MUFC en pourparlers pour QUATRE joueurs 🔵 #CFC pourrait faire bouger pour #MCFC Nathan Aké ⚪️ Marco Asensio sur #Milan liste d’été, aux côtés #CFC ailier 🔴 William Saliba #AFC avenir 💥 Et bien plus encore… https://t.co/B9QrMRg5gm – CaughtOffside (@caughtoffside) 27 juin 2022

Ailleurs sur le front de Chelsea, Raheem Sterling et Ousmane Dembele ont été fortement liés, tout comme Cristiano Ronaldo de Manchester United.

