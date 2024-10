Les dernières nouvelles : les campagnes de Harris et de Trump s’orientent vers la participation alors que le vote anticipé commence

À seulement 21 jours du scrutin final pour la campagne présidentielle de 2024, Kamala Harris et Donald Trump se démènent pour convaincre et faire voter les électeurs noirs, les femmes et d’autres groupes clés dans ce qui semble être une élection serrée.

Harris est apparu lors d’un événement de style mairie à Détroit organisé mardi par l’émission de radio matinale « The Breakfast Club », mettant en vedette Charlamagne Tha God. Trump, quant à lui, a rejoint un public entièrement féminin dans une mairie de Fox News Channel, qui sera diffusée mercredi dans l’émission de l’animateur Harris Faulkner.

Harris a averti que Trump « institutionnaliserait » des tactiques policières dures qui affectent de manière disproportionnée les hommes noirs, tandis que Trump a déclaré que les politiques d’immigration de Harris ont été « dévastatrices » pour les communautés noires et latino-américaines.

Suivez la couverture des élections 2024 de l’AP sur : https://apnews.com/hub/election-2024.

Voici la dernière :

Attention, hommes américains : Donald Trump et ses alliés veulent que vous croyiez que votre vote en dit long sur votre masculinité. Le candidat républicain renforce son ton hypermasculin et son soutien aux rôles de genre traditionnels, reflet de la campagne chirurgicale dans la campagne pour le votes des hommes dans une confrontation avec le vice-président démocrate Kamala Harris.

Mais là où Harris déploie des « mecs » qui utilisent un langage grossier et des réprimandes occasionnelles pour renforcer son soutien, en particulier parmi les hommes noirs et hispaniques, le camp de Trump rencontre les hommes dans des termes de mâle alpha, souvent avec un langage grossier et humiliant.

« Si vous êtes un homme dans ce pays et que vous ne votez pas pour Donald Trump, vous n’êtes pas un homme », a déclaré Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, sur son podcast.

Alors que la course au fil du rasoir accroît l’importance des petits groupes d’électeurs apathiques ou hésitants dans les États du champ de bataille, les deux camps vont au-delà de leurs bases idéologiques.

« Vous envisagez de vous asseoir ou de soutenir quelqu’un qui a l’habitude de vous dénigrer, parce que vous pensez que c’est un signe de force, parce que c’est ça être un homme ? » ancien président Barack Obama a réprimandé les hommes noirs la semaine dernière La Pennsylvanie, le plus grand État du champ de bataille. « Ce n’est pas acceptable. »

Une enquête d’Associated Press révèle que plus de 63 000 électeurs géorgiens ont vu leurs qualifications contestées depuis le 1er juillet. Il s’agit d’une forte augmentation par rapport à 2023 et au premier semestre 2024, lorsque l’AP a constaté qu’environ 18 000 électeurs avaient été contestés. Mais seulement 1 % environ des personnes contestées au cours des derniers mois ont été radiées des listes électorales ou placées dans le statut de contestation, principalement dans un comté.

Les défis font partie d’un un vaste effort national coordonné par Les alliés de Donald Trump enrôler des militants républicains pour supprimer des personnes ils les considèrent comme suspects d’après les listes électorales.

Cette initiative en Géorgie fait partie d’un effort national coordonné par les alliés de Donald Trump visant à retirer des listes électorales les personnes qu’ils considèrent comme suspectes. Les efforts visant à exclure des électeurs ont attiré l’attention du ministère américain de la Justice, qui a publié en septembre un note d’orientation de sept pages qui vise à limiter les contestations et à bloquer certaines parties de la nouvelle loi géorgienne en citant la loi nationale sur l’enregistrement des électeurs de 1993.

Donald Trump a déclaré à l’Economic Club of Chicago que « le plus beau mot du dictionnaire est » tarif « .

Il a défendu son projet d’imposer des droits de douane élevés sur les produits importés comme une panacée économique, malgré les avertissements des économistes que les entreprises devront répercuter les coûts sur les consommateurs américains, augmentant ainsi les prix et aggravant l’inflation.

« L’inflation disparaîtra complètement » s’il parvient à revenir à la Maison Blanche, a insisté Trump.

La plupart des économistes traditionnels affirment que les propositions politiques de Trump aggraveraient l’inflation. Expulser des millions de travailleurs migrants et exiger une voix dans la politique de taux d’intérêt de la Réserve fédérale entraînerait également une hausse des prix, disent-ils.

Seize économistes lauréats du prix Nobel signé une lettre en juin, exprimant sa crainte que les propositions de Trump ne « relancent » l’inflation, qui a chuté depuis son pic à 9,1 % en 2022 et qui est en baisse. presque retour à l’objectif de 2% de la Fed.

Le mois dernier, le Peterson Institute for International Economics prédisait que les politiques de Trump – les expulsions, les taxes à l’importation et les efforts visant à éroder l’indépendance de la Fed – allaient faire grimper fortement les prix à la consommation deux ans après le début de son deuxième mandat. L’analyse de Peterson conclut que l’inflation, qui devrait normalement atteindre 1,9 % en 2026, grimperait entre 6 % et 9,3 % si les propositions économiques de Trump étaient adoptées.

Un juge a bloqué une nouvelle règle exigeant que les bulletins de vote du jour des élections en Géorgie soient comptés à la main après la clôture du vote. Le même juge a statué un jour plus tôt que les responsables électoraux des comtés ne pouvaient pas refuser de certifier les résultats des élections dans le délai fixé par la loi.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, a bloqué mardi soir l’application de la règle du décompte manuel alors qu’il examine les mérites d’une contestation des démocrates et des groupes libéraux de défense des droits de vote qui ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les alliés de Donald Trump pourraient refuser de certifier les résultats si l’ancien président perdait. La vice-présidente démocrate Kamala Harris.

Ils ont également soutenu que nouvelles règles adoptées par le Majorité soutenue par Trump au Conseil électoral de l’État pourrait être utilisé pour arrêter ou retarder la certification et saper la confiance du public dans les résultats.