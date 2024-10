Les dernières nouvelles : Harris fait campagne dans le Wisconsin et Trump dans le Michigan dans la bataille pour les États du « mur bleu »

Candidat démocrate à la présidentielle Kamala Harris ouvre un séjour de deux jours dans le Wisconsin et le Michigan, et candidat républicain Donald Trump sera dans le Michigan jeudi alors que les deux candidats se battent pour gagner dans les États du champ de bataille du « mur bleu », qui comprennent également la Pennsylvanie.

Liz Cheney, l’une des adversaires républicaines les plus féroces de Trump, rejoindra Harris jeudi lors d’un événement de campagne dans le Wisconsin visant à atteindre les électeurs modérés et à ébranler l’ancien président.

Cheney était le plus haut républicain au comité de la Chambre qui a enquêté sur 6 janvier 2021, insurrectiongagnant le mépris de Trump et s’exilant effectivement de son propre parti.

Cheney a perdu son siège au Wyoming à un candidat soutenu par Trump il y a deux ans et elle a soutenu Harris mois dernier. Les deux femmes apparaîtront ensemble dans une école blanche historique de Ripon, où une série de réunions tenues en 1854 pour s’opposer à l’expansion de l’esclavage ont conduit à la naissance du Parti républicain.

La visite de Harris au Wisconsin intervient un jour après un juge fédéral descellé un dossier judiciaire de 165 pages décrivant le dossier des procureurs contre Trump pour sa tentative d’annuler sa défaite électorale de 2020. Trump a plaidé non coupable des accusations de complot et d’obstruction.

Harris tiendra vendredi un rassemblement électoral à Flint, dans le Michigan, poursuivant sa tournée dans les États qui ont joué un rôle crucial dans les victoires démocrates. Trump a remporté la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan en 2016, et Joe Biden les a remportés en 2020.

Trump organisera jeudi un rassemblement dans le comté de Saginaw, une référence au centre de l’État.

Le candidat républicain s’est concentré davantage sur le Michigan, y organisant deux rassemblements il y a moins d’une semaine. En 2020, la victoire de Biden dans le comté de Saginaw par seulement 303 voix a contribué à sa victoire dans l’État.

Suivez la couverture des élections 2024 de l’AP sur : https://apnews.com/hub/election-2024.

Voici la dernière :

Le président Joe Biden a déclaré jeudi qu’il n’était pas inquiet que la course à la présidentielle de 2024 entre la candidate démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump soit serrée.

« C’est toujours aussi proche », a-t-il déclaré aux journalistes sur la pelouse sud de la Maison Blanche alors qu’il se rendait en Géorgie et en Floride ravagées par les tempêtes. « Elle s’en sortira bien », a-t-il déclaré à propos de son vice-président.

On a également demandé à Biden comment le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, s’était comporté lors du débat à la vice-présidence.

« L’autre gars a perdu le débat », a déclaré Biden. « Il a tout déformé. »

La dévastation provoquée par Ouragan Hélène a placé le changement climatique au premier plan de la campagne présidentielle après que la question soit restée en marge pendant des mois.

La vice-présidente Kamala Harris s’est rendue mercredi en Géorgie pour visiter les zones durement touchées, deux jours après que son adversaire républicain, l’ancien président Donald Trump, se soit rendu dans l’État et ait critiqué la réponse fédérale à la tempête, qui a tué au moins 180 personnes. Des milliers de personnes dans les Carolines n’ont toujours pas accès à l’eau courante, à la téléphonie mobile et à l’électricité.

Le président Joe Biden a visité mercredi en hélicoptère certaines des zones les plus durement touchées. Biden, qui a souvent été appelé à évaluer les dégâts et à consoler les victimes après des tornades, des incendies de forêt, des tempêtes tropicales et d’autres catastrophes naturelles, s’est rendu dans les Carolines pour obtenir un avis. regardez de plus près les ravages de l’ouragan. Il devrait se rendre en Géorgie et en Floride plus tard cette semaine.