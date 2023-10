Les dernières nouvelles de Hunter Biden tombent et c’est un doozy – Twitchy

Attachez votre ceinture, Buckaroos. Un nouveau scandale a éclaté à propos de The Smartest Man Joe Biden Knows (alias Hunter Biden) et vous allez vraiment vouloir vous asseoir pour celui-ci. Vous pourriez même vouloir vous allonger.

De l’examinateur de Washington :

Hunter Biden a trompé sa belle-sœur avec des prostituées financées par le fonds universitaire de sa fille | @TianaTheFirst DÉTAILS: https://t.co/uesjC8zydY https://t.co/uesjC8zydY – Examinateur de Washington (@dcexaminer) 6 octobre 2023

Selon le [Daily] , Hunter Biden a retiré 20 000 $ en décembre 2018 du fonds universitaire de sa fille pour payer les prostituées et la drogue. Le problème ici n’est pas seulement que Hunter Biden trompait sa petite amie actuelle, sa belle-sœur Hallie, ou qu’il donnait la priorité aux prostituées et au crack plutôt qu’au paiement d’une pension alimentaire pour sa fille illégitime Navy Joan, née il y a seulement quelques mois. avant. C’est que les fonds de la famille Biden étaient suffisamment fongibles pour que Hunter Biden ait été autorisé à siphonner cinq chiffres d’un compte 529 appartenant à quelqu’un d’autre et qu’il n’aurait toujours pas payé les impôts requis sur ce compte, cinq ans plus tard.

Il y a beaucoup de choses à traiter ici. https://t.co/q8Nz6XRN6n – Kaya (@sisterinferior) 7 octobre 2023

Ouais, si vous avez besoin d’une minute pour traiter tout ça, nous ne pouvons pas vous en vouloir. Nous aussi. Acheter de la drogue et tromper sa petite amie (belle-sœur). Avec des prostituées. Et toichanter le fonds universitaire de sa fille pour le faire.

Honnêtement, l’évasion fiscale semble plutôt bénigne en comparaison. Ouais.

Le Daily Mail a également fourni des captures d’écran des communications de Hunter avec ses banquiers à l’époque, qu’ils ont récupérées à partir de cette vieille machine de « désinformation russe » connue sous le nom d’ordinateur portable de Hunter.

Et voici un autre joyau, Hunter se faisant dire qu’il n’avait pas suffisamment de fonds pour s’abonner à un site porno de cam girl.

… a trompé sa belle-sœur avec des prostituées financées par le fonds universitaire de sa fille… pic.twitter.com/AayCzOS1kV – Manchot voyou (@Rogue_40) 7 octobre 2023

A part ça quand même.. https://t.co/m3dpBufWbe – Stephen L. Miller (@redsteeze) 6 octobre 2023

Honnêtement. « Qui parmi nous… », n’est-ce pas ?

Mais tout cela remonte à l’amour de son père, tu ne sais pas ?

C’est juste l’histoire d’un fils qui était aimé par son père et qui transmettait cet amour à sa fille. https://t.co/dpgaRHXCm1 – Ryuge (@0ryuge) 7 octobre 2023

Seulement parce que son père l’aimait trop. https://t.co/REU7K3HI9z – JWF (@JammieWF) 7 octobre 2023

Écoutez, Hunter Biden est un simple citoyen et le président aime beaucoup son enfant, d’accord ? https://t.co/JsbCfwFXJR – Vanessa (@Nessakins_) 7 octobre 2023

Des trucs tout simplement fabuleux !

Je parie que son père l’aime. https://t.co/MLs1W9v4Nm – Brad Slager : abonné à vie de CNN+ (@MartiniShark) 7 octobre 2023

Quelque chose nous dit que les grands médias vont devoir tenter une autre rationalisation. Celui qu’ils ont maintenant ne suffit pas.

Hunter fait exploser le compte 529 de ses enfants. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, les 87 000 nouveaux agents de l’IRS auront davantage de problèmes avec les médicaments contre la toux que j’ai achetés avec mon compte d’épargne santé. https://t.co/Do2N3hjNbr –SteveAustinWI (@SteveAustinWI) 7 octobre 2023

Hé, mec. C’est votre faute si vous n’êtes pas né Biden.

J’ai essayé de créer une image générée par l’IA à partir de ce titre,

et le robot a répondu « Absolument pas ». https://t.co/rn5ZjwIsn8 –MTJ ☣️ (@MarkusTheJames) 7 octobre 2023

MDR. Et maintenant nous sommes morts.

La prochaine fois que quelqu’un dans les grands médias essaiera de vous dire que les Biden sont une famille entièrement américaine, dirigée par le gentil vieil oncle Joe, rappelez-vous simplement ce que Joe a laissé son fils faire… pendant des années. (Et n’oubliez pas non plus 10 % pour le Bug Guy.)

