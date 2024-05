Les dernières nouvelles concernant les taux d’infection au VIH aux États-Unis sont à la fois bonnes et mauvaises

Posé par des modèles (Photo : Shutterstock)

Le taux de transmission du VIH chez les hommes aux États-Unis a encore diminué en 2022, selon une nouvelle étude. données du CDC. Le nombre de nouveaux cas est en baisse de 12% en 2022 par rapport à 2018.

Parmi les groupes affichant la plus forte baisse se trouve le groupe d’âge le plus jeune suivi (13-24 ans). Cette catégorie a connu une baisse de 30 %

Il y a également eu une baisse significative parmi les hommes noirs, de 18 %, et dans les États du sud en général, de 16 %. Il a déjà été noté que le VIH affecte de manière disproportionnée les communautés noires et qu’il y a plus de diagnostics chaque année dans le sud des États-Unis que dans d’autres régions.

Moins encourageant, les personnes âgées de 25 à 65 ans n’ont montré aucune baisse des nouveaux cas, et d’autres régions des États-Unis n’ont montré aucune diminution. Cependant, comme le VIH reste un problème important dans le Sud, sa diminution fait baisser les moyennes aux États-Unis.

En regardant de plus près les chiffres concernant uniquement les hommes gays et bisexuels, en 2022, 39 % des nouveaux cas concernaient des hommes hispaniques et latino-américains. Ce groupe dépasse légèrement le nombre de nouveaux cas chez les hommes noirs.

De plus, les hommes queer hispaniques et latino-américains ne montrent aucune diminution des nouveaux cas de VIH depuis 2018. Les hommes gays/bi noirs ont présenté une baisse de 16 % et les hommes blancs une baisse de 20 %.

Bien que la baisse générale des nouveaux cas de VIH soit saluée, les experts de la santé restent frustrés car cette baisse ne diminue pas plus rapidement. Le gouvernement s’était auparavant fixé comme objectif de réduire les nouveaux cas de 75 % d’ici 2025 et d’au moins 90 % d’ici 2030.

Cela semble peu probable.

Comment cela se compare-t-il aux autres pays ?

Au Royaume-Uni, il y avait un Baisse de 33% des nouveaux cas de VIH entre 2019 et 2021. Les experts de la santé estiment que le pays est sur la bonne voie pour réduire la transmission à un niveau proche de zéro d’ici 2030. D’autres régions d’Europe font encore mieux. L’année dernière, Amsterdam, haut lieu gay, a rapporté que ses nouveaux chiffres sur le VIH pour 2022 montraient une baisse de 95 % par rapport à dix ans plus tôt.

« Même si nous aurions aimé voir de meilleurs résultats, le financement fédéral pour la prévention du VIH du CDC et le programme de soins et de traitement du VIH/SIDA de Ryan White, ainsi que d’autres programmes essentiels, est resté stable pendant des années », a déclaré Carl Schmid, directeur exécutif du HIV+Hepatitis Policy Institute, dans une déclaration adressée à La colline.

« Les seules augmentations ont été destinées à l’initiative Mettre fin à l’épidémie de VIH, et même ce programme n’a pas reçu les augmentations dont il a besoin pour réussir.

« Sans augmentations significatives des soins et des traitements, ainsi que des programmes de prévention, y compris ceux pour la PrEP, nous continuerons malheureusement à connaître seulement de légères baisses du nombre de nouveaux diagnostics, et les disparités raciales et ethniques persisteront. En tant que nation, nous pouvons et devons faire mieux.

Dans son rapport, le CDC a souligné la nécessité pour chacun de connaître son statut sérologique. Plus tôt les gens découvrent qu’ils sont séropositifs, plus tôt ils peuvent accéder au traitement pour devenir indétectables.

