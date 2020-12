Le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rencontrent pour tenter de réaliser une percée sur un accord commercial post-Brexit le 9 décembre 2020 à Bruxelles, en Belgique. | Aaron Chown / Getty Images

Le Premier ministre Boris Johnson a mis en garde contre une «forte possibilité» que le Royaume-Uni quitte sans accord. Mais les pourparlers se poursuivront au moins dimanche.

Les négociations sur l’accord sur le Brexit dureront encore quelques jours. Jusqu’à dimanche, au moins.

L’Union européenne et le Royaume-Uni tentent – et échouent – de parvenir à un accord sur leurs relations futures avant la date limite du 31 décembre. Et, mercredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont organisé un dîner marathon à Bruxelles pour tenter de sauver les négociations sur le Brexit.

Comme von der Leyen l’a dit dans une déclaration, elle et Johnson ont eu une «discussion animée et intéressante sur l’état des lieux. Nous avons acquis une compréhension claire des positions de chacun. Ils restent très éloignés. »

Une déclaration du cabinet du Premier ministre a qualifié la discussion de «franche». « Ils ont reconnu que la situation restait très difficile et qu’il y avait encore des différences majeures entre les deux parties », indique le communiqué.

Les deux dirigeants n’ont donc pas vraiment réussi à percer. La seule chose sur laquelle ils semblaient d’accord, c’est que, eh bien, l’UE et le Royaume-Uni ne semblent tout simplement pas d’accord.

Mais ils essaieront à nouveau, s’engageant dans des discussions tout au long du week-end. Après quoi, ils concluront un accord ou décideront probablement de s’en aller et de se préparer à une absence d’accord lorsque la période de transition du Brexit se termine le 31 décembre.

Le Royaume-Uni et l’Union européenne tentent depuis 11 mois de négocier un accord qui définira leur futur partenariat après que le Royaume-Uni ait officiellement quitté le bloc en janvier. Mais les deux parties restent bloquées sur des points majeurs – les droits de pêche, garantir des «règles du jeu équitables» en matière de subventions et de réglementations gouvernementales, et comment appliquer tout accord – avec très, très peu de temps avant la date limite de fin d’année.

Obtenir un accord est dans l’intérêt des deux parties, mais parvenir à un accord, le ratifier et le mettre en œuvre en trois semaines sera un défi – et pourrait ne pas être faisable à ce stade avancé.

Mais sans aucun cadre, l’UE et le Royaume-Uni pourraient être confrontés à des perturbations majeures en janvier sur tout, du commerce aux transports. Ce sera douloureux pour les deux parties, mais le Royaume-Uni, désormais tout seul, devrait ressentir ces retombées avec plus d’acuité, ce qui se traduira par les dommages économiques causés par la pandémie.

Qu’est-ce qui retarde cet accord sur le Brexit

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne en janvier 2020, mais il est entré dans une période de transition de 11 mois au cours de laquelle il a continué à suivre les règles de l’UE.

Le but de la période de transition était de donner à l’UE et au Royaume-Uni le temps de déterminer leur relation après la rupture. Les deux parties doivent trouver un accord commercial, mais elles doivent également faire face à une multitude d’autres problèmes, de la pêche à la coopération en matière de sécurité.

Ces négociations s’éternisent depuis des mois, bloquées par trois questions principales: la pêche, la gouvernance, les aides et réglementations d’État, ou ce que l’on appelle des règles du jeu équitables.

La question de la pêche est une question économique relativement mineure pour le Royaume-Uni et l’UE, mais elle a joué un rôle démesuré dans le débat. Il représente un très petit pourcentage de l’économie britannique – comme l’a rapporté le New York Times, le grand magasin Harrods contribue plus chaque année à l’économie britannique – mais c’est une industrie politiquement importante, et elle est symboliquement liée à l’idéal du Brexit de récupérer la souveraineté, y compris sur les eaux britanniques.

Mais le Royaume-Uni n’en assume pas tout le blâme. La pêche est également une industrie politiquement importante et symbolique dans certains États membres de l’UE qui souhaitent conserver l’accès aux eaux britanniques. La France veut conserver les arrangements actuels et le président français Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu’il ne sacrifierait pas l’industrie de la pêche française dans aucun accord.

La gouvernance est également un problème, qui est essentiellement de savoir comment tout accord sera appliqué et quelles sanctions – comme des tarifs supplémentaires sur certains produits – existeront si une partie enfreint les termes d’un accord.

C’est un sujet particulièrement sensible pour l’Union européenne, qui craint que le Royaume-Uni ne tienne ses engagements. Les négociations sur le Brexit ont affaibli la confiance entre les deux, aggravée après que le Royaume-Uni a présenté un projet de loi qui aurait violé certaines parties de l’accord sur le Brexit conclu par Johnson avec l’UE l’année dernière.

Cette législation, connue sous le nom de projet de loi sur le marché intérieur, a été renvoyée au Parlement lundi, où les membres du Parlement ont ajouté de nouveau certaines clauses qui auraient enfreint le protocole concernant l’Irlande du Nord. Cependant, le Royaume-Uni a étendu une sorte de rameau d’olivier, le gouvernement déclarant qu’il supprimera ces dispositions si l’UE peut répondre aux préoccupations du Royaume-Uni, et les deux concluent un accord.

Et puis il y a la question des aides d’État, souvent présentées comme des règles du jeu équitables. L’UE insiste sur le fait que si le Royaume-Uni veut un accès sans droits de douane à son marché unique, il ne peut pas essayer de saper l’UE en subventionnant des industries ou des entreprises; l’UE veut également se prémunir contre les divergences du Royaume-Uni sur les normes environnementales ou la protection du travail après le Brexit.

Mais le Royaume-Uni voit cela comme l’UE essayant de l’amener à suivre les règles du club qu’il vient de quitter. Le Brexit était censé donner au Royaume-Uni le pouvoir de récupérer sa souveraineté et de rétablir son propre régime commercial, de sorte que le Royaume-Uni s’est hérissé à ces demandes.

C’est essentiellement là que les deux parties sont depuis des mois, enracinées sur ces mêmes questions, chaque partie accusant l’autre d’être inflexible. «Le problème est que les deux côtés veulent que l’autre clignote en premier. C’est la racine du problème », m’a dit Anand Menon, directeur du Royaume-Uni dans une Europe en mutation, plus tôt cette semaine.

Quelles sont les perspectives d’un no-deal?

Le dimanche est la dernière date de mort ou de mort, mais ce genre de délais auto-imposés a déjà été dépassé. L’UE et le Royaume-Uni pourraient finir par se parler jusqu’au dernier moment.

Mais c’est beaucoup plus difficile à faire dans cette dernière étape du Brexit. Si un accord est conclu, le Parlement européen et le Parlement britannique doivent le ratifier, et les termes de l’accord doivent être mis en œuvre – ce qui sera très difficile à faire dans un délai aussi court. Et la relation change, accord ou pas d’accord. Par exemple, les marchandises voyageant entre l’UE et le Royaume-Uni seront désormais soumises à des contrôles douaniers et à des taxes.

Pourtant, si le Royaume-Uni et l’UE ne parviennent pas à un accord, les choses vont devenir vraiment, vraiment désordonnées. Tous les accords commerciaux et réglementaires suivis par le Royaume-Uni cesseront et les tarifs et les quotas entreront en vigueur.

Les contrôles et les contrôles pourraient créer une impasse massive aux points d’entrée, ce qui pourrait entraîner des pénuries de nourriture et de médicaments. Les avions pourraient être mis à la terre. La pandémie a épuisé certains des stocks sans accord que le gouvernement britannique avait constitués, qu’il essaie de reconstituer. Le gouvernement britannique a mis en garde contre de possibles troubles civils. Et tout cela sera empilé sur les difficultés économiques qui découlent des verrouillages liés à Covid.

Dans cet esprit, la Commission européenne a présenté jeudi des plans d’urgence sans accord – essentiellement une série de arrangements à court terme de six mois cela atténuerait les perturbations au 1er janvier, y compris sur l’aviation et les déplacements routiers.

Les négociations sont toujours en cours mais la fin de la transition est proche. Il n’y a aucune garantie que si et quand un accord est trouvé, il peut entrer en vigueur à temps. Nous devons être prêts, y compris à ne pas conclure d’accord le 1er janvier. Aujourd’hui, nous présentons des mesures d’urgence ⤵️ pic.twitter.com/FQ4Urn9YUC – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 10 décembre 2020

Ils permettraient également un accès réciproque aux eaux pour la pêche jusqu’à la fin de 2021, ou jusqu’à ce que le Royaume-Uni et l’UE parviennent à un accord sur la pêche. L’UE subordonne l’offre à ce que le Royaume-Uni accepte de maintenir les mêmes normes et réglementations – alias les règles du jeu équitables – qui risquent de faire face à l’opposition au Royaume-Uni, en particulier parmi les fervents partisans du Brexit.

Les plans d’urgence présentés par l’UE peuvent offrir un peu de sortie vers le pire des cas. Mais seulement si le Royaume-Uni s’associe, ce qu’il n’a pas encore fait.

Pendant ce temps, Johnson a déclaré jeudi qu’il était «fort possible» que le Royaume-Uni parte sans accord, et il a exhorté le public et les entreprises à se préparer à une «option australienne», qui est l’euphémisme actuel pour un crash sans accord. le 1er janvier.

Il est maintenant temps pour le public et les entreprises de se préparer à l’option australienne le 1er janvier. pic.twitter.com/lLJfmIy9XI – Boris Johnson (@BorisJohnson) 10 décembre 2020

Le scénario exact auquel le Royaume-Uni et l’UE sont actuellement confrontés est celui qu’ils voulaient désespérément éviter. Et s’ils peuvent réellement l’éviter, cela peut avoir beaucoup à voir avec la politique intérieure de l’UE, mais surtout du Royaume-Uni.

Johnson est sous pression à la maison pour sa gestion de Covid-19, et il fait face à une rébellion au sein de son propre parti conservateur, principalement à cause des restrictions de Covid-19. Ce flanc droit de son parti est également ardemment pro-Brexit – les mêmes personnes qui ne veulent pas voir le Royaume-Uni concéder à l’UE et sont, du moins en rhétorique, disposées à risquer les coûts de l’absence d’accord.

Si Johnson est considéré comme cédant à l’UE, il pourrait faire face à la pression de ces Brexiteers, et sa ténacité sert donc un objectif politique. La question est la suivante: va-t-il prendre la corde raide jusqu’au dernier moment possible, seulement pour parvenir à un accord et revendiquer la victoire – ou verra-t-il la politique de pouvoir blâmer l’UE si les négociations semblent plus acceptables politiquement, du moins à court terme .

L’UE a sa propre politique interne à considérer, et elle peut désormais voir la meilleure option comme faire avancer ces plans d’urgence à court terme et se regrouper en 2021. Et si c’est le cas, eh bien, le Brexit ne sera pas vraiment terminé, encore une fois.