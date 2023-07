Les dernières mesures de l’OTAN pourraient mettre en bouteille une grande partie de la puissance navale de la Russie

Depuis mercredi minuit, heure de Moscou, la Russie avertit le monde que tout navire s’approchant d’un port ukrainien « sera considéré comme un transporteur potentiel de fret militaire ».

Cette menace évidente de couler la navigation commerciale semble être une tentative d’empêcher les navires de prendre du grain ukrainien. Cette semaine, la Russie a unilatéralement mis fin aux pourparlers sur le renouvellement de l’Initiative céréalière de la mer Noire qui a permis à la nourriture d’être acheminée vers d’autres pays depuis l’Ukraine, malgré la guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a demandé à la Turquie de se joindre à lui dans un nouvel arrangement pour protéger les navires céréaliers sans l’implication de la Russie. La Turquie n’a pas encore répondu.

La menace de couler la navigation commerciale marque une escalade qui ne peut être menée qu’en état de guerre déclarée, a déclaré Tanya Grodzinski, historienne de la marine au Collège militaire royal de Kingston, en Ontario. C’est quelque chose que le président russe Vladimir Poutine a tenu à éviter, choisissant plutôt de présenter sa guerre contre l’Ukraine comme une « opération militaire spéciale ».

La nouvelle menace en dit peut-être plus sur la faiblesse de la Russie que sur sa force, alors que l’équilibre stratégique dans les eaux autour de la Russie européenne se retourne contre elle.

Le jour de l’ouverture du sommet de l’OTAN à Vilnius, le 11 juillet, a été marqué à Cuba par l’arrivée du navire de guerre de la marine russe Perekop de la flotte de la Baltique.

Le gouvernement cubain a accueilli le Perekop – le plus grand navire de guerre russe à visiter Cuba depuis de nombreuses années – avec un salut de canon depuis l’ancien fort de La Havane.

Pour Moscou, la visite a permis à la Russie de projeter sa puissance militaire dans les Amériques et de montrer son soutien au Parti communiste cubain, un proche allié, à l’occasion du deuxième anniversaire d’une révolte populaire contre son pouvoir.

Mais alors que la fanfare se déroulait à La Havane, les événements à Vilnius ce matin et la nuit précédente construisaient une nouvelle clôture autour des ports d’attache de Perekop à Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. La flotte russe de la Baltique pourra toujours naviguer en temps de paix, mais elle est stratégiquement embouteillée alors que sa mer d’origine devient un lac de l’OTAN.

Et au sud, la légendaire flotte russe de la mer Noire, déjà blessée par la perte humiliante de son vaisseau amiral Moscou, fait face à un avenir incertain et à la perte possible de ses bases et de sa suprématie navale.

Une entrée, une sortie

La Baltique et la mer Noire partagent une caractéristique géographique : elles n’ont toutes deux qu’une mince ouverture sur les océans du monde.

Dans la Baltique, trois détroits étroits séparent le Danemark de la Suède ; la plus large, entre deux îles danoises, ne mesure que 16 kilomètres de diamètre.

Les navires cherchant à quitter la mer Noire pour entrer dans la Méditerranée doivent naviguer sur le Bosphore et le détroit des Dardanelles, tous deux entièrement situés dans les eaux territoriales de la Turquie, membre de l’OTAN.

Quatre jours après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, la Turquie a fermé le détroit à tous les navires de guerre, une décision qui affecte principalement la Russie.

Un navire de la marine russe lance un test de missile anti-navire dans le golfe Pierre le Grand en mer du Japon le 28 mars 2023. (Service de presse du ministère russe de la Défense via AP)

Pour ces raisons, la Russie a longtemps préféré stationner l’essentiel de sa marine hauturière et de ses sous-marins nucléaires dans ses ports de l’Arctique et du Pacifique.

Grodzinski a déclaré que les flottes de la Baltique et de la mer Noire étaient au cœur de l’émergence de la Russie en tant que grande puissance après les années 1790. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et la réponse de l’OTAN à celle-ci menacent cette réputation, a-t-elle ajouté.

« Si cela a été considéré comme un pari de la part de M. Poutine pour recréer cette image qu’il a de la Russie, cette image historique de la Russie comme une grande puissance, elle est contrecarrée diplomatiquement dans la Baltique et militairement en Ukraine et en mer Noire », a-t-elle déclaré à CBC News.

« Les implications pour son leadership et sa position pourraient être assez importantes. »

Une Baltique encerclée par l’OTAN

Poutine et ses défenseurs ont affirmé qu’il avait lancé sa guerre pour éloigner l’OTAN des frontières de la Russie. Au lieu de cela, le conflit a déclenché un nouveau cycle d’expansion de l’OTAN qui, cette année, a fait plus que doubler la longueur de la frontière entre la Russie et l’alliance. L’adhésion de la Finlande en avril a ajouté plus de 1 300 kilomètres de frontière OTAN-Russie.

Le feu vert à l’adhésion de la Suède à l’alliance, donné à la veille du sommet de Vilnius, fait de la mer Baltique l’arrière-cour de l’OTAN.

Au début de l’année, les rives nord de la Baltique, y compris les deux côtés du golfe de Botnie, étaient un territoire neutre. La Suède et la Finlande, deux pays qui maintiennent des marines et des forces aériennes hautement professionnelles, sont restées pendant des décennies en dehors de l’alliance européenne.

Aujourd’hui, chaque pouce du littoral de la Baltique en dehors des eaux russes est contrôlé par des alliés de l’OTAN – des alliés de plus en plus bien armés.

« Vous voyez ce rajeunissement des forces navales dans toute l’Europe », a déclaré Grodzinski. « La Suède, la Norvège, la Finlande et ainsi de suite étendent leurs marines. Il y a une plus grande présence de l’OTAN dans la mer Baltique, ce qui ne s’est jamais vraiment produit auparavant. Il y a donc une dynamique complètement différente. »

Des hélicoptères suédois Black Hawk survolent le navire de la Marine sur lequel voyage le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors d’une manifestation militaire à travers les îles du sud de l’archipel de Stockholm le mercredi 19 avril 2023. (Lolita Baldor/Associated Press)

Les Suédois, a déclaré l’amiral canadien à la retraite Mark Norman, « ont une armée incroyablement capable avec des technologies très avancées, dont beaucoup sont des capacités locales ou organiques. Ce sont des experts dans ce que j’appellerais le contrôle de la mer dans des eaux relativement peu profondes.

« Ce sont des experts en minage, en contre-minage. Ce sont des experts en sous-marinage et en anti-sous-marinage. Ce sont des capacités vitales. »

Un navire russe quittant Saint-Pétersbourg doit d’abord traverser le golfe de Finlande, où seulement 80 kilomètres environ d’eau libre séparent Helsinki de la capitale estonienne Tallinn. L’OTAN est maintenant des deux côtés de ce détroit étroit. Le couloir encore plus étroit des eaux internationales au milieu est à portée facile des missiles à rasage de la mer de l’OTAN depuis l’une ou l’autre rive.

Une alternative arctique loin d’être idéale

La nouvelle géographie politique de la région signifie « en effet, dans toute forme de conflit, la Baltique est coupée », a déclaré Rob Huebert, expert en sécurité maritime et arctique de l’Université de Calgary.

« Nous n’allons pas être en mesure de voir un mouvement réel des Russes à quelque titre que ce soit parce que les forces que les pays nordiques, combinées aux Américains, apportent dans la région signifient maintenant que ce point de départ n’existera tout simplement pas pour les Russes.

« La capacité russe de déplacer des ressources navales est désormais de plus en plus limitée au large de la péninsule de Kola en raison à la fois de ce qui se passe avec la mer Noire et de ce qui se passe avec la mer Baltique. »

Un marin de la marine russe est assis dans une salle de contrôle du sous-marin nucléaire d’Ekaterinbourg à Gadzhiyevo dans la région de Mourmansk le 9 décembre 2010. (Roustem Adagamov/Associated Press)

Huebert faisait référence aux bases russes de l’Arctique, telles que Mourmansk, où elle base des sous-marins nucléaires et une grande partie de sa force de missiles nucléaires stratégiques.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la Baltique aux mains des Allemands, Mourmansk et le port de la mer Blanche Archange étaient les destinations de convois qui livraient quatre millions de tonnes de matériel de prêt-bail occidental pour aider l’effort de guerre soviétique.

Les conditions locales difficiles de mer et de glace étaient notoires à l’époque et restent un défi aujourd’hui, a déclaré Huebert.

« Le changement climatique est bien sûr en train de l’ouvrir, mais c’est encore une ouverture limitée à ce stade », a-t-il déclaré. « Vous avez toujours besoin d’avoir des brise-glaces pour passer. Et nous le voyons chaque année, lorsque les Russes essaient d’encourager davantage de navigation par la route maritime du nord et que nous voyons toujours des navires se coincer. »

La Turquie, une puissance navale montante

L’autre grande flotte russe est basée à Vladivostok dans le Pacifique. Comme la péninsule de Kola, Vladivostok est loin de certaines des zones où la Russie veut projeter sa puissance, et aussi loin des centres de population russes.

Le problème baltique de la Russie est le résultat d’un revirement de la Turquie, membre de l’OTAN, qui affecte également la mer Noire, où la Turquie contrôle la part du lion de la côte.

La marine turque a également subi une modernisation majeure, tandis que la flotte russe de la mer Noire a subi des pertes pendant la guerre avec l’Ukraine, notamment la perte embarrassante de son vaisseau amiral Moscou, coulé par un missile ukrainien.

« Quel que soit le prix de la Turquie pour permettre à la Suède d’entrer, nous soupçonnons qu’elle jouera probablement un rôle plus actif dans l’OTAN », a déclaré Huebert.

Un soldat de la marine se tient à côté d’un véhicule aérien de combat sans pilote (UCAV) Bayraktar TB3 à bord du navire d’assaut amphibie turc TCG Anadolu L400, ancré à Istanbul, en Turquie, le 20 avril 2023. (Francisco Seco/AP)

Même après l’invasion de l’Ukraine, a-t-il dit, Ankara semblait chercher des moyens de se rapprocher de la Russie. Plus maintenant.

« Le soupçon est qu’un certain type d’accord a été conclu, dont les termes n’ont pas été rendus publics », a déclaré Huebert.

La Turquie aurait pu recevoir des assurances sur son éventuelle adhésion à l’UE, par exemple, ou son désir d’acheter des avions de combat F-16 aux États-Unis, ou d’autres problèmes qui ont tourmenté ses relations avec ses alliés occidentaux.

« Nous ne saurons peut-être jamais exactement ce qui a changé l’avis d’Erdogan ici », a déclaré Norman, « mais la Turquie a changé d’avis et c’est bon pour l’OTAN ».

Un port sûr n’est plus

L’autre menace majeure pour la flotte russe de la mer Noire est, bien sûr, l’Ukraine.

Depuis sa fondation par le prince Potemkine en 1783, le port d’attache de la flotte de la mer Noire est Sébastopol en Crimée. L’Ukraine a permis à la Russie de continuer à y exploiter ses bases après l’éclatement de l’Union soviétique. En 2014, la Russie a tout de même annexé la péninsule.

La reconquête de la Crimée est désormais un objectif de guerre ukrainien. Mais jusqu’à très récemment, Sébastopol était pour la plupart hors de portée des armes ukrainiennes.

Cela a changé à mesure que le front s’est déplacé vers le sud et que de nouvelles armes sont arrivées des alliés de l’Ukraine.

L’acquisition par l’Ukraine des missiles britanniques Storm Shadow et français SCALP (essentiellement la même arme) met toute la péninsule de Crimée à portée. Les États-Unis envisagent actuellement de fournir des missiles balistiques ATACMS, qui ont une portée encore plus longue.

« Cela gêne fortement [the Russians’] liberté de manœuvre », a déclaré Norman.

Cela rend également le port de Sébastopol fondamentalement dangereux pour les navires de guerre russes.

« Cela a d’énormes implications opérationnelles », a déclaré Norman. « C’est une doctrine bien établie dans les affaires navales que le meilleur endroit pour éliminer tout actif naval est à côté, avant qu’il ne parte en mer.

« L’endroit le plus sûr pour eux n’est pas d’être au port. Il est plus difficile de toucher une cible en mouvement. »