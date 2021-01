Roger Stone, ancien conseiller du président Trump, se tient à côté d’un fan après avoir pris la parole lors d’un rassemblement des partisans de Trump devant la Cour suprême le 5 janvier. | Caroline Brehman / Appel CQ-Roll via Getty Images

Ils ont commencé par un orateur encourageant les gens à propager Covid-19. Vraiment.

Le président Donald Trump refuse toujours de concéder l’élection de 2020 au président élu Joe Biden – et ses plus fervents partisans sont sur la même longueur d’onde.

Dans le cadre de l’effort ultime de Trump pour renverser la victoire de Biden, lui et ses partisans (au Congrès et en dehors du Congrès) ont insisté sur la certification attendue par le Congrès de la victoire de Biden au Collège électoral mercredi comme la dernière opportunité pour «arrêter le vol». Les fans de Trump ont prévu une série de manifestations près du bâtiment du Capitole à Washington, DC, à commencer par des rassemblements mardi. Une autre encore aura lieu mercredi, au cours de laquelle Trump lui-même dit qu’il parlera.

Et ils ne sont pas bien partis.

Les fans de Trump ont commencé à se rassembler mardi à Freedom Plaza et à l’extérieur du Capitole, où l’allié récemment gracié de Trump, Roger Stone, a pris la parole. Lors de l’événement Freedom Plaza, une variété de haut-parleurs d’extrême droite en marge antifa dénoncé de façon profane, a déclaré George Soros « possède»Le juge de la Cour suprême, John Roberts, a décrit le coronavirus comme«faux»- et, à un moment particulièrement choquant, a même encouragé les participants au rallye, qui se sont rassemblés la plupart du temps sans masques malgré la pandémie de coronavirus, de s’embrasser.

«C’est un événement à grande diffusion!» a déclaré l’animateur de podcast Clay Clark.

« Je vais donner à tout le monde trois étapes d’action … tournez-vous vers la personne à côté de vous et faites-lui un câlin. Quelqu’un que vous ne connaissez pas … c’est un événement à grande diffusion! C’est un événement à grande diffusion! » pic.twitter.com/NVRN9HdzSl – Aaron Rupar (@atrupar) 5 janvier 2021

Dans le livestream, il est difficile de voir combien de rallyes (le cas échéant) ont suivi ses conseils.

Plus tard, le fidèle allié de Trump et fondateur de MyPillow, Mike Lindell, a poussé des théories du complot depuis longtemps démystifiées sur la façon dont les démocrates auraient bourré les urnes et fait allusion à la possibilité d’une guerre civile si la perte de Trump n’était pas annulée d’une manière ou d’une autre.

« Vous devez prier pour que notre vice-président admire Dieu et dise: » Je dois prendre une décision, Seigneur « et prendre la bonne décision pour notre pays », a déclaré Lindell, faisant allusion au rôle de Mike Pence de superviser le collège électoral de mercredi. processus de certification. «Vous n’avez pas de [civil] guerre quand l’autre camp n’a rien gagné … ils essayaient de nous le voler.

Mike Lindell, le gars de MyPillow: « Vous devez prier pour que notre vice-président admire Dieu et dise: ‘Je dois prendre une décision, Seigneur,’ et prendre la bonne décision pour notre pays … vous n’avez pas [civil] guerre quand l’autre camp n’a rien gagné … ils essayaient de nous le voler » pic.twitter.com/s3NCSoqDya – Aaron Rupar (@atrupar) 5 janvier 2021

Et un autre discours de mardi soir a présenté une «victoire ou mort!» chant.

Le militant d’extrême droite et leader « Stop the Steal » Ali Alexander à Freedom Plaza mène la foule dans une « Victoire ou mort! » chant. pic.twitter.com/RW27eA8oh5 – Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) 5 janvier 2021

Trump a fortement promu la partie mercredi de l’événement, le vantant sur Twitter comme un «GRAND rassemblement de protestation» qui «pourrait être le plus grand événement à Washington, DC, l’histoire»- l’un visait à faire pression sur les membres du Congrès pour qu’ils arrêtent de lui« voler »l’élection. Mardi après-midi, il a tweeté qu’il prévoyait de parler à ses partisans mercredi à 11 heures. Dans d’autres tweets, il a fait écho aux orateurs de rhétorique lors du rassemblement utilisé en qualifiant l’antifa d ‘«organisation terroriste» et a cité la taille des rassemblements pour faire pression sur les sénateurs républicains qui jusqu’à présent n’ont pas rejoint ses efforts pour renverser l’élection.

J’espère que les démocrates, et plus important encore, la section RINO faible et inefficace du Parti républicain, regardent les milliers de personnes qui affluent à DC. Ils ne se présenteront pas pour qu’une victoire électorale écrasante soit volée. @senatemajldr @JohnCornyn @SenJohnThune – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 janvier 2021

Bien sûr, l’élection n’a pas été volée – la campagne Trump n’a produit aucune preuve crédible de fraude, et tribunal après tribunal a rejeté leurs demandes – et avec le processus juridique joué, il y a peu de choses que Trump et ses alliés peuvent faire à ce stade. pour annuler les résultats des élections. Les rassemblements de mardi et mercredi sont en fin de compte une étape dans le processus de deuil des partisans de Trump qui devront bientôt s’adapter à la vie sous le président Biden, ainsi qu’une fenêtre sur ce à quoi ressemble une partie importante de la base républicaine après Trump.

Bien que l’encouragement public de Clark à la propagation du coronavirus soit définitivement problématique, il est également important de noter que les gens ont toujours le droit de se rassembler pacifiquement, même dans les cas où les orateurs répandent des mensonges flagrants et des théories du complot antisémite. Mais les autorités craignent que les rassemblements pro-Trump de mercredi ne se transforment en des rassemblements similaires le mois dernier qui ont abouti à la violence.

La police de DC se prépare à plus de troubles

Lors des plus récents rassemblements pro-Trump à Washington – qui ont eu lieu le 12 décembre, deux jours avant que le collège électoral ne vote officiellement pour faire de Biden le président élu – quatre personnes ont été poignardées lors d’une altercation impliquant les Proud Boys, une extrême droite, groupe raciste de combat de rue dont le nom a été vérifié par Trump lors de l’un des débats présidentiels. Les autorités affirment également que les Proud Boys étaient responsables de l’incendie d’une bannière Black Lives Matter accrochée à l’extérieur de l’Église épiscopale méthodiste métropolitaine historiquement noire.

Il y a des indications que les Proud Boys avaient prévu de faire un pas de plus cette fois-ci. Sur le site de médias sociaux de droite Parler, le président du groupe Enrique Tarrio a écrit la semaine dernière que les Proud Boys «se produiront en nombre record le 6 janvier, mais cette fois avec une torsion» – vêtus de noir pour que les membres puissent se fondre dans la gauche contre-testeurs d’ailes.

«Nous allons sentir comme toi, bouger comme toi et te ressembler», a écrit Tarrio. «La seule chose que nous ferons c’est nous, c’est de penser comme nous! Le 6 janvier sera épique.

Mais Tarrio a été arrêté lundi alors qu’il se rendait à Washington pour des accusations de destruction de biens résultant du vandalisme présumé de l’église de décembre. De façon inquiétante, Tarrio a également été accusé de «possession de dispositifs d’alimentation en munitions de grande capacité, qui est un terme légal pour un magazine qui permet aux armes de contenir des balles supplémentaires», a rapporté le Washington Post, ajoutant que «les dispositifs ont été trouvés lors de l’arrestation. «

Dans un effort pour prévenir la violence, la police de DC a interdit toutes les armes à feu à proximité de l’endroit où les rassemblements pro-Trump sont prévus, et le maire Muriel Bowser a exhorté les habitants à rester à l’écart de la zone. Tess Owen de Vice a rapporté que l’arrestation de Tarrio et les perceptions que la police n’est pas aux côtés des manifestants pro-Trump ont provoqué un certain schisme entre les agitateurs d’extrême droite et les flics, avec «les partisans de Tarrio et les fervents fans de Trump … mettre le département de police de DC dans leur réticule »sur les sites de médias sociaux de droite. Un poste de Parler a même menacé d’incendier un commissariat de police de DC.

Si le passé est un précédent, Trump est beaucoup plus susceptible de verser de l’essence sur le feu que d’essayer de tasser les choses, d’autant plus que les choses ne se passeront pas à l’intérieur du Capitole mercredi. En fin de compte, si le pire qui arrive est des étreintes plus imprudentes pendant une pandémie, les autorités de DC considéreront mercredi comme un succès.