Les dernières lampes Hue de Philips concernent autant la mode que l’éclairage

Philips est monté sur scène à l’IFA 2022 à Berlin pour dévoiler certaines des ampoules intelligentes les plus tendance du marché, ainsi qu’une série d’autres nouveaux accessoires pour améliorer l’éclairage de votre maison intelligente.

Surnommée les ampoules Philips Hue Lightguide, la nouvelle collection présente un look moderne qui ne ressemble à aucune autre ampoule intelligente sur le marché en 2022.

Disponibles en forme d’ellipse, de grand globe et de forme triangulaire, les dernières ampoules semblent être autant une déclaration de mode et une pièce maîtresse dans votre pièce qu’une source de lumière. Les tubes intérieurs trouvés dans les ampoules sont la principale source de lumière, bien que Philips affirme que le verre réfléchissant de qualité supérieure les aide à briller encore plus que les 500 lumens maximum proposés.

Comme avec la plupart des ampoules intelligentes Philips Hue, vous pouvez personnaliser la couleur de la lumière via une application mobile, avec des options allant du blanc froid au blanc chaud et un spectre RVB complet, et elles sont dimmables jusqu’à 0,2 % de leur luminosité maximale. .

Pour améliorer encore le design axé sur la mode proposé, Philips a également révélé des luminaires suspendus assortis qui aident à cacher la tige de l’ampoule pour un look plus propre.

Les ampoules Philips Hue Lightguide seront disponibles au quatrième trimestre 2022 au Royaume-Uni et coûteront entre 74,99 £ et 89,99 £ selon la variante que vous choisissez, tandis que les cordons suspendus vous coûteront 49,99 £. Les prix et la disponibilité aux États-Unis doivent encore être confirmés.

Ce n’est pas tout ce que Philips a annoncé à l’IFA ; la société en a également profité pour dévoiler la bougie à filament Philips Hue White Ambience. Alors que la société produit déjà une gamme d’ampoules à filament décoratives intelligentes, la dernière de la collection offre la possibilité de faire passer la lumière du froid au chaud dans un petit facteur de forme, et elle sera compatible avec les raccords E12/E14 existants.

Philips Hue

Les nouvelles ampoules à bougie à filament devraient sortir le 13 septembre au Royaume-Uni, à 39,99 £ pour une seule ampoule ou un pack de deux pour 59,99 £. Comme pour les ampoules Lightguide, les prix et la disponibilité aux États-Unis restent à confirmer.

Les fans américains de Hue peuvent également se réjouir de la Slim Down Light, une lumière mince de trois quarts de pouce d’épaisseur conçue pour être installée dans des pièces à plafond bas. Ne supposez pas que le facteur de forme mince signifie une sortie faible, Philips revendiquant un maximum de 1200 lumens. Comme les autres ampoules intelligentes, elle peut passer du blanc chaud au blanc froid ainsi qu’une gamme d’autres couleurs pour s’adapter à votre humeur.

Les joueurs n’ont pas été négligés non plus, avec la révélation de la nouvelle bande lumineuse Philips Hue Play Gradient pour PC.

Conçue pour être montée à l’arrière de votre moniteur, la bande RVB est compatible avec l’application de bureau Hue Sync et peut imiter les couleurs à l’écran pour une expérience plus immersive, et elle fonctionnera également bien avec les accessoires Hue existants. Il sera disponible en trois options – pour les moniteurs de 24 pouces à 27 pouces, pour les moniteurs de 32 pouces à 34 pouces et un ensemble spécial pour les configurations à trois écrans – lors de sa sortie au Royaume-Uni le 13 septembre.

La bande de 24 à 27 pouces coûtera 169,99 £, allant jusqu’à 189,99 £ pour la bande de 32 à 34 pouces et 249,99 £ pour le pack de trois écrans.

La société a également annoncé un nouveau partenariat avec Corsair qui vous permet non seulement de synchroniser les lumières Hue avec les périphériques Corsair, mais également la possibilité de contrôler l’ensemble de votre configuration d’éclairage via l’application iCue de la société. En utilisant l’intégration de Corsair, il peut également effectuer des astuces uniques comme synchroniser l’éclairage à la température de votre CPU ou clignoter chaque fois qu’une touche spécifique est enfoncée.

Philips Hue

Les utilisateurs existants de Philips Hue peuvent également s’attendre à quelques nouvelles fonctionnalités et fonctions à venir sur l’application Philips Hue dans les mois à venir.

La grande nouveauté est l’introduction de Mimic Presence, une nouvelle automatisation qui allumera et éteindra automatiquement vos lumières tout au long de la journée et de la soirée en fonction de la façon dont vous utilisez les lumières, ce qui donne l’impression que quelqu’un est à la maison et, espérons-le, la garde en sécurité lorsque vous êtes absent. Il sera disponible dans l’onglet Automatisation de l’application Hue et devrait être déployé plus tard en septembre.

Les propriétaires de Philips Hue Play Sync Box seront également heureux de savoir que la société prévoit de fusionner l’application Hue Sync dédiée avec l’application principale Philips Hue, vous permettant de tout contrôler dans une seule application pour la première fois. La fusion est actuellement prévue pour une sortie au cours du quatrième trimestre 2022.

Enfin, Philips a révélé un partenariat avec Samsung SmartThings qui vous permet de synchroniser les lumières Hue de votre maison avec tous les services de diffusion de musique que vous avez installés sur votre smartphone. Le hic ? Il est uniquement compatible avec les smartphones Samsung, contrairement à l’intégration spécifique à Spotify disponible sur tous les appareils.

Si vous ne pouvez pas attendre la sortie des nouvelles ampoules Philips Hue, jetez un coup d’œil à notre sélection des meilleures ampoules intelligentes pour votre inspiration d’ampoule intelligente.