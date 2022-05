Les dernières introductions en bourse de Tech tombent, avec Robinhood, Rivian, UiPath en baisse de plus de 70%

Les actions technologiques ont été martelées à tous les niveaux en 2022. Le courant descendant a été particulièrement brutal pour les entreprises qui ont fait leurs débuts sur le marché en 2021.

Sur les 53 entreprises liées à la technologie suivies par CNBC qui sont devenues publiques l’année dernière par le biais d’une introduction en bourse ou d’une cotation directe, toutes sauf trois se négocient désormais en dessous de leur prix d’offre (pour les introductions en bourse) ou de leur prix d’ouverture (pour les cotations directes).

Plus de la moitié ont chuté d’au moins 50 %. Cela inclut certains des noms les plus notables, tels que les applications de trading Coinbase et Robinhood, le constructeur de voitures électriques Rivian, le fournisseur de logiciels cloud UiPath et les sociétés de technologie financière Marqeta et Toast. Ils ont tous perdu plus de 60 % de leur valeur.

La vente a commencé à la fin de l’année dernière alors que la flambée de l’inflation et les craintes d’une hausse des taux d’intérêt ont poussé les investisseurs à abandonner les actifs les plus risqués avec les multiples les plus élevés. Le ralentissement s’est intensifié en février après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et s’est approché d’un territoire de vente de panique à la fin de la semaine dernière après que le marché a digéré les commentaires de la Réserve fédérale et une augmentation d’un demi-point de son taux d’intérêt de référence.