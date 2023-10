Les dernières innovations en matière d’appareils et de mesures numériques

Les biomarqueurs numériques – données collectées par des dispositifs médicaux numériques portables – peuvent être utilisés pour éclairer le développement de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux et pour évaluer leur efficacité. Écoutez Jordan Brayanov et Ariel Dowling, experts de premier plan en dispositifs et mesures numériques du Data Sciences Institute de Takeda, ainsi qu’Arnab Roy, directeur associé chez ZS, discuter des avancées en matière de biomarqueurs et de points finaux numériques. Ils expliqueront également comment les sociétés pharmaceutiques et d’appareils numériques peuvent réussir et maintenir leur succès dans un paysage de soins de santé en évolution.

Vous en apprendrez davantage sur :