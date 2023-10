Les dernières images des sondes spatiales condamnées

Des décennies avant les autres missions de cette liste, l’URSS a lancé une série de sondes vers Vénus. Le programme Venera (en russe pour « Vénus ») s’est déroulé de 1961 à 1983 et comprenait un certain nombre de vaisseaux spatiaux survolés, d’orbiteurs et d’atterrisseurs. Quatre de ces atterrisseurs – Venera 9, 10, 13 et 14 – ont renvoyé des images de la surface vénusienne. Mais les images de Venera 13 ont été les premières en couleur.

La surface de Vénus est à près de 900 degrés Fahrenheit, avec la pression de plusieurs dizaines d’atmosphères terrestres. Venera 13 n’a survécu qu’environ deux heures sur la planète hostile, renvoyant des images panoramiques sur Terre. L’une de ces images était en couleur : le paysage apparaît jaune à cause de l’atmosphère dense. Une version de l’image sans ces effets atmosphériques révèle une étendue de roche et un terrain poussiéreux, mais pas grand-chose d’autre. Un capuchon d’objectif mis au rebut et le bord de l’atterrisseur sont visibles au centre.

Alors que la NASA s’est rendue sur Vénus avec la mission Magellan, le vaisseau spatial n’a jamais atteint la surface de la planète. En 1994, elle a plongé dans l’atmosphère de Vénus, où elle a brûlé. Espérons que les prochaines missions de l’agence sur Vénus…VERITAS et DAVINCI+– nous offrent de meilleures vues du terrain inhospitalier de Vénus.