Les dernières images de Gran Turismo 7 améliorées par PlayStation 5 Pro montrent des comparaisons côte à côte – GTPlanet

Il y a plus de nouvelles images de la version améliorée de PlayStation 5 Pro Gran Turismo 7avec une nouvelle vidéo 4K montrant les performances du jeu côte à côte avec la version console de base.

Les images, publiées sous forme de fichiers ProRes de haute qualité, ont été fournies aux médias qui ont assisté à l’événement pratique en Californie plus tôt dans le mois – comme Digital Foundry – et permettent une comparaison directe entre les versions PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro du jeu.

Bien que les différents participants aient pu tester la nouvelle console, il semble qu’ils n’aient pas pu repartir avec leurs propres captures d’écran. Toutefois, les vidéos sont représentatives de l’expérience vécue au siège de Sony Interactive Entertainment à San Mateo, et plusieurs médias ont ensuite fait part de leurs impressions.

Nous savons déjà pas mal de choses sur ce qui se passe. Gran Turismo 7La mise à jour améliorée de la PS5 Pro prendra en charge. Le jeu sur PS5 tourne en 4K60 partout sauf lors des rediffusions, avec la possibilité d’activer le ray-tracing en dehors des événements de course. Il existe également des modes 120 fps disponibles, qui peuvent fonctionner jusqu’à 4K avec un taux de rafraîchissement variable (VRR) activé au niveau de la console.

La version Pro vous offre également la possibilité de lancer des rayons sur piste, et même si cela réduit considérablement la résolution native, elle est ensuite ramenée à 4K par le nouveau PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) AI upscaler. Alternativement, PSSR fonctionnera sur le 4K60 natif et le fera passer à 8K60, s’il est connecté à un écran capable de le prendre en charge, comme l’a révélé Polyphony Digital plus tôt dans la journée.

Il est en fait assez difficile de distinguer les deux versions au premier coup d’œil, surtout dans les instantanés ou au ralenti, mais vous pouvez voir quelques changements évidents.

Le calcul en temps réel des reflets des véhicules a été un peu mis en valeur dans les séquences précédentes par le biais de carrosseries de voitures entières se reflétant dans d’autres (principalement des couleurs vives et des voitures noires, pour mieux les mettre en valeur), mais nous pouvons voir que cela a également un effet spectaculaire sur les rétroviseurs de la voiture car ils affichent désormais des reflets corrects dans les nouvelles prises de vue de la Pagani Huayra.

La résolution a baissé, mais le convertisseur PSSR semble faire du bon travail pour combler les lacunes. D’après ce que nous pouvons voir, la seule perte de détails semble se situer dans certaines des zones les plus sombres, où le tissage des composants en fibre de carbone de la Huayra n’est pas aussi clair.

Cependant, dans les deux nouveaux modes, les critiques ont été impressionnés, avec Kat Bailey d’IGN déclarant « mon Dieu, 8K est légitime » à partir de ses expériences de GT7 à San Mateo, et mon collègue Bo Moore a déclaré qu’il était étrange que la version 4K soit la plus moche et qu’il souhaitait déjà revenir à la 8K…

Une chose que nous ne savons pas encore à propos de la puissance graphique supplémentaire de la PlayStation 5 Pro, ou GT7Les améliorations spécifiques de PlayStation VR2 concernent les performances du PlayStation VR2. C’est un sujet sur lequel SIE est resté particulièrement silencieux jusqu’à présent, il y a donc sans doute encore beaucoup à venir.

