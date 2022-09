Les dernières funérailles nationales ont été celles de Churchill. Queen Elizabeth II’s est un événement plus important.

Les deux ont une sensation de fin d’époque – ainsi que des cercueils doublés de plomb dans des processions élaborées. Mais à bien des égards, les adieux de la reine sont un événement plus important que les dernières funérailles d’État britanniques, pour Winston Churchill, dont l’envoi puissant a eu lieu lors d’un mois de janvier glacial en 1965. Churchill est resté en état pendant trois jours, au cours desquels plus de 320 000 personnes ont fait la queue pendant deux à trois heures pour rendre hommage à un homme qui est devenu un pare-feu contre le fascisme.

La reine resta en état pendant quatre jours. Dans une zone métropolitaine dont la population a presque doublé depuis l’époque de Churchill, le temps d’attente dans la « file d’attente pour mettre fin à toutes les files d’attente » a atteint 14 heures — si longtemps que le le gouvernement a mis en garde sympathisants de rester à l’écart le dernier jour. Cela n’a pas dissuadé les centaines de milliers de personnes qui l’ont bravé plus tôt. Des millions d’autres regardés en direct.

Le cercueil de Churchill était drapé dans l’Union Jack, celui de la reine dans le Royal Standard. Les funérailles de Churchill – à la cathédrale Saint-Paul – ont vu des délégations d’un peu plus de 110 pays. Le Queen’s – qui se déroule à l’abbaye de Westminster à une époque d’États plus indépendants – est davantage un rassemblement du Who’s Who mondial, auquel participent des représentants de près de 200 pays et territoires.

Parmi eux figurent environ 90 présidents et premiers ministres, dont le président Biden. En comparaison, Churchill avait six présidents et 16 premiers ministres. Le président américain Lyndon B. Johnson, atteint d’un problème respiratoire, est resté chez lui à l’époque.

Six monarques ont assisté à l’adieu de Churchill. Les premiers rangs des funérailles de la reine seront bordés par les membres de 23 familles royales. Plus de 1 000 policiers et agents de sécurité ont veillé sur les funérailles de Churchill. La reine est la plus grande opération de sécurité en Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des tireurs d’élite sur les toits, des drones de surveillance, 10 000 policiers en uniforme et des milliers d’autres en civil.

Les funérailles de Churchill ont vu au moins 1 million de personnes défiler dans les rues un jour de procession si froid que certains craignaient pour la santé des jeunes descendants de Churchill alors que l’un d’eux marchait sans chapeau derrière le cercueil. Par une journée de septembre fortuitement douce, la reine pourrait attirer jusqu’à 2 millions.

La plus grande différence est peut-être l’audience mondiale. Environ 350 millions de personnes ont regardé les funérailles de Churchill dans le monde – un chiffre encore surprenant compte tenu de l’époque, et considérant que 650 millions ont regardé l’alunissage d’Apollo 11 quatre ans plus tard. Certains observateurs prédisent que l’audience mondiale record de la reine pourrait toutefois dépasser 4,1 millions aujourd’hui.

À en juger par le respect inébranlable que Churchill avait pour la jeune reine Elizabeth II, cela ressemble à la façon dont Sir Winston l’aurait voulu.