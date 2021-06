Les dernières forêts sacrées ‘Kaya’ du Kenya doivent être sauvées de l’exploitation minière rampante

Vêtue d’une couronne de cauris et d’insignes traditionnels, Hillary Mwatsuma a entonné une prière aux ancêtres qui reposent à Kaya Kauma, l’un des 45 villages forestiers sacrés dispersés le long de la côte sud du Kenya, depuis le XVIe siècle. L’épaisse canopée encerclant les anciens kayas, ou villages, protégeait autrefois la communauté Mijikenda contre les attaques des tribus ennemies, jusqu’à ce que les habitants se déplacent vers les villages voisins dans les années 1940. Aujourd’hui, les 200 km (124 miles) de forêts de kaya sont protégés en tant que demeures ancestrales des Mijikenda, tandis que les arbres aident la communauté à échapper aux pires effets du changement climatique, tels que les inondations et les glissements de terrain.

« Les arbres abritent des lieux culturels et les lieux culturels protègent la nature », a déclaré Mwatsuma.

Mais maintenant, les kayas sont confrontés à une nouvelle menace – les exploitations de carrières à proximité qui, selon les habitants et les chercheurs, polluent les sources d’eau locales et pourraient un jour forcer les protecteurs de la forêt à quitter la région.

« Ils creusent profondément dans la montagne », a déclaré le chef spirituel de 63 ans, faisant référence à plusieurs entreprises extrayant le murram – une sorte de gravier – dans le village voisin de Jaribuni. Le village descend vers la rivière Ndzovuni, que le Mijikenda dépend de la pêche et de l’agriculture.

« Nous sommes très inquiets que cela puisse affecter notre kaya », a déclaré Mwatsuma.

Les chiffres du Bureau national des statistiques du Kenya montrent que le secteur des mines et carrières valait plus de 67 milliards de shillings (620 millions de dollars) en 2019, soit 0,7% du produit intérieur brut du pays. La Chambre des mines du Kenya, une association industrielle, estime que près de 60 sociétés minières opèrent actuellement dans le pays, employant plus de 5 200 personnes.

GARDIENS FORESTIERS

Les scientifiques et les écologistes affirment que les communautés autochtones jouent un rôle vital en agissant en tant que gardiens des forêts, qui stockent le carbone qui réchauffe la planète et contribuent à la sécurité alimentaire. Selon un rapport de mars de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans les régions indigènes d’Amérique latine, les taux de déforestation entre 2000 et 2016 étaient inférieurs à la moitié de ceux des zones non indigènes.

Le Comité national des plaintes environnementales du Kenya (NECC), qui est mandaté pour enquêter sur la dégradation de l’environnement, a publié un rapport interne en 2020, consulté par la Fondation Thomson Reuters, qui a déclaré que Kaya Kauma est actuellement « en voie d’extinction en raison des activités d’extraction dans la région ».

Des chutes de pierres et de poussière provenant des activités minières ont pénétré dans les sources d’eau qui alimentent la rivière Ndzovuni, selon le rapport.

Il a poursuivi en alléguant qu’un certain nombre d’entreprises ont utilisé des produits chimiques polluants dans le processus d’extraction, ce qui « pose des risques pour la santé des utilisateurs d’eau en aval », a-t-il déclaré.

Le rapport du NECC a indiqué que plus de 16 entreprises opéraient dans une carrière près de Kaya Kauma et a pointé du doigt la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) pour avoir déversé des déchets de roches calcaires dans la rivière.

L’entreprise publique CCECC n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

George Oyoo, directeur de l’Autorité nationale de gestion de l’environnement pour le comté de Kilifi, qui comprend Jaribuni, a déclaré qu’il n’avait pas été possible de vérifier les affirmations du rapport en raison de la pandémie de COVID-19 et de la saison sèche.

Oyoo a déclaré que son agence avait dit aux entreprises qu’elles devaient minimiser les chutes de pierres et la poussière générées lors du processus d’extraction.

« Il a été convenu que les exploitants de carrière devraient arroser le chemin emprunté par les camions », a-t-il déclaré. « Malheureusement, ils n’ont pas pu le faire à cause de la sécheresse dans la région. »

CHANGEMENTS DANS L’EAU

Les pêcheurs disent avoir remarqué des changements dans l’eau depuis le début des opérations minières il y a trois ans. « Auparavant, les crevettes se reproduisaient en amont, mais maintenant l’eau est laiteuse (provenant des déchets de la carrière) alors elles se reproduisent plus bas », a déclaré Christoph Musuko, un pêcheur de 41 ans vivant dans le village voisin de Muhoni.

En conséquence, de jeunes crevettes sont capturées dans les filets, ce qui réduit les prises et rend la pratique moins durable, a-t-il déclaré.

Une partie du murram et du ballast extraits de Jaribuni est expédiée à Lamu, une île de la côte nord du Kenya, pour alimenter le corridor de transport Lamu Port-Sud Soudan-Éthiopie (LAPSSET) d’une valeur de 25 milliards de dollars.

Le projet promet de relier le Kenya, l’Éthiopie, l’Ouganda et le Soudan du Sud par une voie ferrée, plusieurs aéroports et un oléoduc, transformant le Kenya en un pays à revenu intermédiaire d’ici 2030.

Maryama Farah, responsable de programme principale chez Natural Justice, un groupe axé sur les droits autochtones, a déclaré que l’évaluation de l’impact environnemental du projet n’avait pas pris en compte un certain nombre de facteurs, notamment les routes de pâturage de la faune, les stress hydriques et la perte de biodiversité.

Le LAPSSET pourrait entraîner « des dommages à long terme et des impacts négatifs sur les communautés d’accueil », a déclaré Farah lors d’un entretien téléphonique. L’autorité du LAPSSET n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

LA VIE SANS LA FORÊT

Parallèlement aux grands projets d’infrastructure, la demande croissante de terres agricoles et de produits ligneux comme combustible et une population qui a doublé depuis 1992, selon les chiffres de la Banque mondiale, exercent une pression sur les forêts du Kenya. Le pays a perdu 11% de sa couverture arborée au cours des 20 dernières années, selon les estimations du service de surveillance par satellite Global Forest Watch.

« Dans certains endroits, les kayas sont les seules zones boisées existantes », a déclaré Lawrence Chiro, agent de conservation des musées nationaux du Kenya (NMK).

« Parfois, nous avons de fortes pluies, des crues éclair. Sans les kayas, le sol s’écoulerait et les gens devraient être relogés. »

Kaya Kauma fait partie des neuf villages de Mijikenda à avoir obtenu le statut de site du patrimoine mondial de l’UNESCO et, selon Chiro, 37 des villages ont été classés monuments nationaux et huit en tant que réserves forestières. Pourtant, ces garanties pourraient s’avérer insuffisantes, a prévenu Chiro, qui travaille à l’Unité de conservation des forêts côtières, une branche du NMK créée il y a trois décennies pour protéger les kayas. Si la qualité de l’eau devient suffisamment mauvaise, a-t-il déclaré, les Mijikenda pourraient être contraints d’abandonner la région, mettant ainsi fin à des siècles de soins pour les kayas.

Pour sa part, Mwatsuma, le chef spirituel, ne peut imaginer une vie sans la forêt. « Nous avons l’histoire à travers le kaya, nous avons la science à travers le kaya et nous avons des prières », a-t-il déclaré.

