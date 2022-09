Les dernières fonctionnalités des séries Galaxy Z Fold4, Z Flip4 et Watch5 arrivent sur les générations précédentes – Samsung Global Newsroom

Des options de personnalisation étendues aux fonctions intuitives de multitâche et de productivité, la dernière mise à jour permettra à encore plus d’utilisateurs d’améliorer la façon dont ils interagissent avec la vie quotidienne.

Engagé à créer des innovations mobiles qui non seulement dépassent les attentes de ce qui est possible, mais apportent ces innovations au plus grand nombre de personnes possible, Samsung étend la dernière One UI 4.1.1 de Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 et One UI Watch4.5 pour la Galaxy Watch5 série aux générations précédentes de montres pliables et intelligentes Galaxy.

Les mises à jour logicielles commenceront avec le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 à partir du 5 septembre et seront progressivement déployées dans les pays du monde. One UI 4.1.1 sera également étendu aux Galaxy Z Fold2, Z Flip et Z Fold.1 One UI Watch4.5 sera pris en charge sur Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic.2 De plus, les utilisateurs de Galaxy Watch3 et Galaxy Watch Active2 pourront profiter d’une mise à jour logicielle3 qui offre des fonctionnalités sélectionnées à partir de One UI Watch4.5.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs de Galaxy peuvent attendre avec One UI 4.1.1 et One UI Watch4.5.

Multitâche rationalisé avec fonctionnalité de caméra étendue

Les appareils de la série Galaxy Z ont changé ce que nous pouvons faire avec un smartphone, débloquant de nouveaux niveaux de productivité et de meilleures façons de créer. Avec One UI 4.1.1, de nouvelles fonctionnalités de productivité et d’appareil photo sont conçues pour rendre les appareils déjà puissants plus intuitifs.

Obtenez plus de votre barre des tâches

La série Galaxy Z Fold a toujours été axée sur le changement de forme, avec différentes façons d’augmenter les fonctionnalités, que votre appareil soit ouvert ou fermé. Avec la nouvelle barre des tâches,4 vous pouvez accéder et basculer entre les applications plus rapidement que jamais, offrant une disposition familière de type PC qui met tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Ouvrir plusieurs fenêtres de n’importe où

Avec la prise en charge du glisser-déposer directement depuis la barre des tâches, le multitâche5 sur Galaxy Z Fold est plus facile que jamais. Faire glisser une application vers le bord ouvre désormais la vue fractionnée, tandis que la faire glisser vers le centre l’ouvrira en vue contextuelle, vous offrant plusieurs façons de voir vos applications et de basculer facilement entre les vues.

Parfois, les meilleures applications viennent par deux ou par trois. S’il y a des applications que vous utilisez ensemble, vous pouvez désormais ajouter des paires ou des groupes d’applications à la barre des tâches, ce qui vous permet d’accéder simultanément à vos paires d’applications préférées.

Les fonctionnalités multitâches sont également plus intuitives et plus faciles à interagir grâce à de nouveaux gestes.6 Avec de simples gestes de balayage, vous pouvez instantanément basculer des applications plein écran vers des fenêtres contextuelles ou diviser votre écran en deux pour plus de façons de gérer vos tâches.

De nouvelles façons de profiter pleinement des avantages photographiques des deux ensembles d’écrans distincts du Galaxy Z Fold

La série Galaxy Z offre une expérience photographique vraiment polyvalente, tirant le meilleur parti de ses facteurs de forme flexibles. Avec le double aperçu, vous et votre sujet pouvez voir la photo en même temps avant qu’elle ne soit capturée en affichant l’image à la fois sur l’écran principal et sur l’écran de couverture. Désormais, avec le contrôle total de l’appareil photo directement sur l’écran de couverture, vous pouvez prendre des selfies haute résolution avec l’appareil photo principal à l’aide de la caméra arrière Selfie.

Téléphone rabattable, appareil photo flexiblesept

Une mise à niveau vers Quick Shot sur la série Galaxy Z Flip vous permet désormais de voir l’aperçu et de prendre des photos dans leur véritable rapport sur l’écran de couverture tout en vous permettant d’accéder au mode Portrait pour rendre chaque instant photogénique. Vous pouvez également passer en toute transparence du mode Quick Shot au mode Flex8 tout en prenant des photos ou en enregistrant une vidéo, vous permettant de basculer entre les angles sans interrompre votre prise de vue pour une expérience vraiment mains libres.

Plus de puissance à l’écran de couverture9

One UI 4.1.1 apporte toutes les nouvelles fonctionnalités à l’écran de couverture de la série Galaxy Z Flip, vous permettant de faire plus que jamais sans ouvrir votre téléphone. Passez des appels à vos contacts favoris, rappelez les appels manqués et même répondez aux SMS avec voix-texte et emojis directement depuis l’écran de couverture. Et vous pouvez désormais mieux contrôler votre appareil avec des options de réglage rapide supplémentaires, notamment le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion et la lampe de poche.

Ajout de fonctionnalités de personnalisation, de commodité et de santé sur les générations précédentes de Galaxy Watch

Samsung offre aux utilisateurs existants de Galaxy Watch une expérience de montre plus complète, y compris plus d’options de personnalisation et des fonctionnalités supplémentaires qui apportent des avantages à leur vie quotidienne.

Plus de cadrans de montre et plus de façons de les personnaliser

One UI Watch4.5 apporte six nouveaux cadrans de montre colorés et interactifs et une palette de nouvelles couleurs fraîches et de complications dynamiques à la série Galaxy Watch4. Cela rend la variété d’options de mise en page distinctes de la série encore plus diversifiée afin que les utilisateurs puissent faire correspondre leur style de vie unique avec le type d’affichage parfait. Ne perdez jamais la trace de vos propres cadrans de montre, grâce à la liste des cadrans de montre préférés, qui vous aide à enregistrer vos créations et à y accéder rapidement et facilement.

Communication plus pratique avec le nouveau clavier QWERTY

One UI Watch4.5 rend la communication sur la série Galaxy Watch4 plus fluide et plus pratique que jamais. Les utilisateurs ont plus de choix sur la façon dont ils communiquent directement depuis leur poignet avec l’ajout d’un clavier QWERTY aux fonctions de reconnaissance vocale et d’écriture manuscrite existantes,dix aider les utilisateurs à basculer facilement entre différents styles de communication pour différentes occasions.

Assistance logicielle continue pour Galaxy Watch3 et Galaxy Watch Active2

De plus, à partir de fin septembre, une nouvelle mise à jour logicielle permettra également aux utilisateurs de Galaxy Watch3 et Galaxy Watch Active2 de profiter de certaines des nouvelles fonctionnalités de la série Galaxy Watch5. Il comprend deux nouveaux cadrans de montre — Numéro de dégradé et analogique Pro — pour aider les utilisateurs à mieux exprimer leurs goûts et leurs styles, et la détection des ronflements pour fournir une analyse plus approfondie de la qualité du sommeil de la nuit dernière.

En plus d’eux, l’application Samsung Health Monitor11 pour mesurer la tension artérielle (TA)12 et électrocardiogramme (ECG)13 sera étendu aux utilisateurs de Galaxy Watch3 et Watch Active2 sur 24 marchés récemment lancés, donnant un aperçu plus approfondi de leur santé globale.

1 La disponibilité peut varier selon le marché, l’appareil ou l’opérateur.

2 La disponibilité peut varier selon le marché, le modèle, l’opérateur ou le smartphone couplé. La mise à jour sera initialement disponible sur les versions Bluetooth et sera déployée ultérieurement sur les versions LTE. Nécessite la dernière version de l’application Galaxy Wearable et du plug-in Galaxy Watch.

3 La disponibilité peut varier selon le marché, le modèle, l’opérateur ou le smartphone couplé. La mise à jour sera initialement disponible sur les versions Bluetooth et sera déployée ultérieurement sur les versions LTE. Nécessite la dernière version de l’application Galaxy Wearable et du plug-in Galaxy Watch.

4 Fonctionnalité de la barre des tâches prise en charge sur l’écran principal uniquement.

5 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge Multi Active Window ou App Pair.

6 Nécessite l’activation de Labs dans les paramètres.

sept Fonctionnalité uniquement disponible pour Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Flip3.

8 Mode Flex pris en charge à des angles compris entre 75° et 115°.

9 Fonctionnalité uniquement disponible pour Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Flip3.

dix La disponibilité du clavier QWERTY, du balayage pour taper, de la reconnaissance vocale et de l’écriture manuscrite peut varier selon la langue.

11 En raison des restrictions du marché concernant l’obtention de l’approbation/l’enregistrement en tant que dispositif médical, la pression artérielle et l’ECG ne fonctionnent que sur les montres et les smartphones achetés sur les marchés où le service est actuellement disponible (cependant, le service peut être limité lorsque les utilisateurs voyagent dans des pays non desservis). Consultez https://www.samsung.com/apps/samsung-health-monitor pour plus d’informations et les dernières mises à jour sur les marchés de services.

12 La fonction Tension artérielle n’est disponible que sur certains marchés. Pour garantir la précision, les utilisateurs doivent calibrer leur appareil toutes les quatre semaines avec un brassard de tensiomètre traditionnel. L’application BP ne peut pas diagnostiquer l’hypertension, d’autres conditions ou rechercher des signes de crise cardiaque. Cette application ne peut être utilisée que pour mesurer à partir de 22 ans. Il n’est pas destiné à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement par un professionnel de la santé qualifié.

13 La fonction ECG n’est disponible que sur certains marchés. L’application ECG n’est pas destinée à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement. L’application ECG n’est pas destinée aux utilisateurs souffrant d’arythmies connues autres que la fibrillation auriculaire ou aux utilisateurs de moins de 22 ans. Les utilisateurs ne doivent pas interpréter ou prendre des mesures cliniques en fonction de la sortie de l’appareil sans consulter un professionnel de la santé qualifié.