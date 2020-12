Une petite partie de la récolte des vignobles vallonnés de la Rhénanie-Palatinat allemande se rendra aux marchés de Noël cette année.

L’Allemagne boit habituellement au moins 50 millions de litres de Glühwein – la réponse du pays au vin chaud – chaque année.

Mais avec la plupart des marchés de Noël fermés en raison des restrictions du COVID-19, des vignerons comme Meik Dörrschuck, dont la société s’appelle Schloßgartenhof, doivent repenser la distribution de leur produit le plus vendu.

« Pour nous, Noël est l’activité principale de l’année. Cette année, ce n’est pas encore clair, mais nous estimons que les ventes seront d’environ 20 pour cent (par rapport aux années précédentes), pas plus. »

Aujourd’hui, l’entreprise familiale veut apporter le goût et l’odeur des marchés de Noël allemands dans les maisons à la bouteille.

Chaque panier « Marché de Noël à la maison » est livré avec 12 bouteilles de Glühwein, une tasse classique et quelques amandes confites.

Stefan Kolb, qui travaille sur le marketing du Schloßgartenhof, a déclaré: «Chaque troisième litre de vin que nous produisons est normalement destiné au vin chaud haut de gamme.

« En ce qui concerne les ventes, nous pouvons au moins en compenser une partie avec des produits comme notre forfait » Marché de Noël à la maison « , mais ce n’est qu’une très petite quantité par rapport à ce qui peut être vendu sur les marchés de Noël. »

Les vignerons allemands ne sont pas les seuls à essayer de maintenir l’esprit Glühwein en vie. Dans les grandes villes, le vin chaud à emporter est devenu la tendance de la saison. Une rue de Berlin est devenue connue sous le nom de « Glühwein Strip », mais c’est une tendance qui n’est pas sans critiques.

S’adressant au Parlement mercredi, la chancelière Angela Merkel a supplié les politiciens et le public de faire passer la vie avant les ventes ou les traditions de Noël:

«Aussi difficile que cela soit – et je sais à quel point il y a eu beaucoup d’amour – la mise en place de stands de vin chaud et de gaufres n’est pas compatible avec l’accord que nous avons conclu de n’avoir que de la nourriture à emporter et à manger à la maison.

« Je suis désolé, je suis vraiment désolé du fond du cœur, mais si le prix que nous payons est de 590 morts par jour, alors, de mon point de vue, c’est inacceptable. »

Certaines villes ont déjà interdit les stands de fortune de Glühwein et avec les appels croissants pour un verrouillage plus serré avant Noël, les dernières commandes pourraient être imminentes pour le reste.