Les dernières caméras extérieures Blink d’Amazon promettent une meilleure autonomie et une meilleure autonomie

La présentation annuelle des nouveaux appareils et services d’Amazon en septembre présentait le mélange habituel de gadgets Echo, Eero et Fire TV, mais quelques nouveaux appareils photo et accessoires pour les gammes Blink et Ring faisaient également leurs débuts.

Tout d’abord, du côté Blink, vient une nouvelle caméra à projecteur Blink Outdoor 4 à 180 $ avec éclairage de sécurité activé par le mouvement, ainsi qu’un nouveau pack d’extension de batterie pour les caméras autonomes Blink Outdoor 4 existantes. Cette batterie promet de prolonger la durée de vie de la batterie de l’appareil photo jusqu’à quatre ans pour un coût initial de 30 $. Les deux appareils sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui et devraient être expédiés plus tard cette année.

Regarde ça: Amazon annonce de nouvelles caméras Ring et Blink pour la maison 05:44

Au-delà de cela, Amazon a également lancé un nouveau Blink Sync Module Pro dont la sortie est prévue l’année prochaine au prix de 50 $. Ajoutez-le à votre configuration et il promet d’étendre la portée sans fil de vos caméras extérieures bien plus loin que le Wi-Fi, ce qui peut être utile si vous avez une cour ou une propriété particulièrement grande à surveiller.

La Ring Stick-Up Cam Pro promet une meilleure qualité sonore et une détection de mouvement améliorée. Amazone

Du côté du Ring, Amazon s’est assuré de vanter l’arrivée de la nouvelle Ring Stick-Up Cam Pro intérieure/extérieure, disponible en précommande aujourd’hui à 180 $. La nouvelle caméra sans fil promet un meilleur son grâce à une gamme améliorée de micros, ainsi qu’une détection de mouvement plus intelligente avec des alertes raffinées qui vous avertissent uniquement lorsqu’une personne est détectée dans une zone prédéfinie. Vous pourrez également passer à une vue plongeante de votre propriété, avec toutes les trajectoires de mouvement détectées tracées pour vous.

Mis à part le matériel, Amazon a également noté que de nouvelles routines Alexa spécifiques à Ring sont en route vers l’application Alexa. Les préréglages incluent des routines qui allument vos lumières chaque fois que votre Ring Doorbell sonne ou chaque fois que votre système de sécurité Ring Alarm est désarmé. Les utilisateurs d’Alexa peuvent rechercher ces fonctionnalités via une mise à jour logicielle plus tard cet automne.