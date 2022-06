Les dernières audiences sur la foule anti-émeute pro-Trump Capitol auront lieu en juillet

Thompson a suggéré que de nouvelles preuves ont incité le comité à réviser son calendrier. Un assistant du comité restreint a déclaré à CNBC que le panel « continue de recevoir des preuves supplémentaires pertinentes pour notre enquête » sur l’émeute du Capitole, et qu’il annoncera « bientôt » les dates et heures des audiences finales.

La cinquième audience publique du comité, qui devrait se concentrer sur la façon dont l’ancien président Donald Trump a fait pression sur le ministère de la Justice pour l’aider à annuler sa défaite électorale de 2020, est toujours prévue jeudi après-midi, a confirmé Thompson aux journalistes du Capitole.

« Et les deux prochaines audiences auront lieu plus tard en juillet », a-t-il déclaré.

Lors de ces audiences, le comité vise à montrer comment Trump a illégalement dirigé une foule violente vers le Capitole le 6 janvier 2021, puis n’a pas pris de mesures rapides pour réprimer l’attaque une fois qu’elle a commencé. La vice-présidente du panel, la représentante Liz Cheney, R-Wyo., A déclaré plus tôt ce mois-ci que ces deux dernières audiences auraient lieu en juin.

Les membres du comité ont clairement indiqué que leur enquête est en cours et que la série d’audiences publiques de cet été ne représente que les premières conclusions de l’enquête de près d’un an sur l’insurrection pro-Trump au Capitole.

Le comité reçoit toujours de nouvelles informations et conseils, y compris des séquences documentaires inédites d’un cinéaste ayant accès à Trump et à sa famille avant et après l’émeute. Les enquêteurs continuent également de rechercher la coopération de témoins clés, notamment l’ancien avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone et Ginni Thomas, épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas.

Le panel vise à produire un rapport final sur ses conclusions d’ici l’automne, a déclaré Thompson.