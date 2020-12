« Warnock a une longue histoire de louange à Wright », a déclaré le communiqué de Mme Loeffler, « l’appelant un prophète et célébrant son infâme discours » God damn America « quelques jours après qu’il a été prononcé. Et Warnock lui-même a répété à plusieurs reprises «God damn America» dans ses sermons.

Le communiqué de presse de Mme Loeffler attaquant M. Warnock faisait suite à un achat publicitaire sur Facebook payé par American Crossroads, un super PAC qui soutient les candidats républicains et dépenserait jusqu’à 35 millions de dollars pour maintenir Mme Loeffler au pouvoir. Les publicités reprennent également des extraits du discours Chautauqua de M. Warnock comme preuve qu’il avait fait écho à la déclaration de M. Wright.

Erin Schaff / Le New York Times

Mais dans les discours de M. Warnock, y compris celui qu’il a prononcé à la Chautauqua Institution à New York, il avait cité la phrase dans le cadre d’une discussion académique sur le discours de M. Wright qui expliquait comment la phrase avait été extraite du discours sans contexte et » en boucle au point d’ad nauseam »pour critiquer M. Wright.

18 décembre 2020 à 12 h 25 HE

M. Wright, qui était autrefois le pasteur de Barack Obama, est devenu un paratonnerre dans la campagne présidentielle de 2008 alors que des clips vidéo de son langage incendiaire ont fait surface, et M. Obama a rompu les liens avec lui cette année-là avant d’obtenir l’investiture démocrate. Chez M. Wright sermon qui incluait les mots «God damn America», il critiquait les États-Unis pour leur histoire de mauvais traitements envers les groupes minoritaires, y compris leur asservissement des Africains.

Pourtant, M. Warnock n’a prononcé cette phrase que dans les cas où il faisait référence au discours de M. Wright, et non pour approuver lui-même ce sentiment.

Dans le second tour de la campagne pour l’un des deux sièges du Sénat de Géorgie, Mme Loeffler a tenté de dépeindre M. Warnock comme un «libéral radical» et l’a également accusé de soutenir l’idée de défunding la police, ce qu’il nie. La campagne Loeffler, dans un un d en novembre, avait également déclaré que M. Warnock appuyait les sentiments de M. Wright.

En réalité, M. Warnock a dit qu’il soutenait M. Wright de la même manière qu’il célébrait la «tradition de dire la vérité de l’Église noire», qui, selon lui, met les gens mal à l’aise.

La dernière attaque de Mme Loeffler contre M. Warnock fait suite à une controverse qui a émergé la semaine dernière après avoir été photographiée lors d’une apparition électorale à Dawsonville, en Géorgie, avec un ancien membre du Ku Klux Klan, Chester Doles. Après la diffusion de la photo en ligne, la campagne de Mme Loeffler m’a dit elle ne savait pas qui était M. Doles. (L’Atlanta Journal-Constitution signalé qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que Mme Loeffler le connaissait.)

La campagne Loeffler n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur ses dernières attaques contre M. Warnock.

Michael J.Brewer, un porte-parole de M. Warnock, a qualifié les dernières annonces d’attaque de « plus bas parmi les efforts de Kelly Loeffler et de ses alliés pour diviser et induire les Géorgiens en erreur pour leurs propres gains politiques », ajoutant que les clips montrant M. Warnock avait été «retiré des discussions universitaires».