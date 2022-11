Les dernières années ont été “difficiles” – Shaw Local

SYCOMORE – Le surintendant de l’école Sycamore, Steve Wilder, a crié cette semaine aux élus du district 427, affirmant que les dernières années ont été particulièrement difficiles pour le conseil scolaire.

Les remarques ont été faites lors de la réunion du conseil scolaire de mardi dans le cadre de la journée des membres du conseil scolaire dans l’Illinois.

Les sept membres du conseil ont également reçu une tasse du district.

“Être membre d’un conseil scolaire est un poste bénévole, ce n’est pas rémunéré”, a déclaré Wilder. “C’est souvent ingrat parce que vous êtes responsable d’un grand nombre de décisions qui doivent être prises.”

Accompagnant la gratitude de Wilder, deux vidéos de SpartanTV et SpartanTV Junior. Les deux productions présentaient des élèves de tout le district scolaire communautaire de Sycamore 427 exprimant leurs remerciements.

“Au cours des deux dernières années, cela a été assez difficile”, a déclaré Wilder. “Difficile d’être à cet endroit à travers le pays, sans parler de certains des problèmes que nous avons traités ici.”

Le directeur de l’école élémentaire North, Thomas Franks, a souligné ce qu’il a dit être l’engagement du conseil à écouter les résidents de la région.

“Je vous trouve tous accessibles et collaboratifs”, a déclaré Franks.

Eric Jones, membre de longue date du conseil d’administration, a reçu un cri spécial, car il a récemment été reconnu par le Association des conseils scolaires de l’Illinoiss en tant que leader établi du conseil d’administration pour son travail depuis sa première prise de fonction en 2013.

“C’est agréable d’être apprécié après, vous savez, près d’une décennie au conseil scolaire”, a déclaré Jones. “Cela a pris beaucoup de temps et d’énergie et c’est agréable d’obtenir une sorte de reconnaissance pour cela, et je suis donc reconnaissant à ces personnes de m’avoir reconnu.”

L’intérêt de Jones pour le conseil scolaire a été piqué après la création d’un poste vacant au conseil lorsqu’un de ses amis a démissionné tôt.

“Je n’avais aucune idée de ce que cela signifiait d’être membre d’un conseil scolaire à ce moment-là”, a déclaré Jones. “Je ne connaissais rien au domaine de l’éducation, à part l’avoir traversé en tant qu’étudiant.”

Jones s’est présenté comme candidat écrit et fait partie du conseil d’administration depuis. Son mandat prendra fin début 2025.

“Ce fut une expérience formidable de se plonger dans les rouages ​​du système éducatif”, a déclaré Jones.

Steve Nelson, membre du conseil d’administration, a également été reconnu par l’Illinois Association of School Boards.

« Vous avez beaucoup fait, beaucoup enduré. Vous avez tenu le coup, et bien qu’il y ait eu de nombreuses fois où nous nous sommes accrochés aux aspects négatifs et aux défis auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Wilder,« je sais que nous recherchions constamment l’opportunité de faire de bonnes choses. ”