Les mouvements de Bill Barr, les pardons possibles pour les enfants de Trump, la nouvelle d’une enquête sur la corruption contre le pardon, et plus encore.

Le président Donald Trump, au cours des 24 dernières heures, a fait une chose très claire: ses dernières semaines au pouvoir ne manqueront pas du drame juridique et des préoccupations de corruption qui ont envahi sa présidence.

Après avoir déjà gracié son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, Trump a discuté de possibles pardons préventifs pour ses enfants Donald Jr., Eric et Ivanka; son gendre Jared Kushner; et son avocat Rudy Giuliani, d’après les reportages d’ABC News et du New York Times. Aucune de ces personnes n’a été inculpée de quelque crime que ce soit, de sorte que ces grâces devraient entraîner des affirmations massives d’impunité.

Pendant ce temps, un avis de justice récemment publié et fortement expurgé a révélé que les enquêteurs fédéraux avaient enquêté sur un prétendu stratagème corrompu pour fournir contributions politiques (apparemment à la campagne Trump ou à des groupes républicains, mais nous ne connaissons pas les détails) en échange d’une grâce présidentielle de Trump. L’identité des personnes impliquées dans cette affaire est expurgée, mais la nouvelle montre clairement qu’avant même que Trump ne perde, les questions impliquant son pouvoir de grâce ont fait l’objet d’un examen approfondi.

Mardi également, le procureur général Bill Barr a fait la une des journaux après une période calme. Barr a déclaré à l’Associated Press que le ministère de la Justice n’avait «pas constaté de fraude à une échelle qui aurait pu avoir un résultat différent lors des élections». Peut-être pour atténuer le coup porté aux espoirs du président Donald Trump de cette admission, Barr a également révélé qu’il avait nommé John Durham – l’avocat américain enquêtant sur la conduite de la campagne Trump du FBI / enquête sur la Russie – en tant qu’avocat spécial, pour rendre la tâche plus difficile pour Biden pour le virer. (Barr a dépensé plus de deux heures à la Maison Blanche mardi après-midi.)

Dans l’ensemble, Trump continue d’essayer de plier les forces de l’ordre à sa volonté – mais avec un succès limité ces derniers temps. Il est donc de plus en plus attiré par le pouvoir de grâce, qu’il peut exercer de sa propre autorité, pour sauver ses proches collaborateurs et les membres de sa famille d’éventuelles conséquences juridiques.

Trump discute de possibles pardons préventifs pour ses enfants

Vers midi mardi, j’ai écrit sur la façon dont «les manigances de pardon de Trump s’intensifient», parce que son récent pardon pour Flynn contenait des aspects préventifs et parce qu’il aurait discuté d’un pardon préventif similaire pour son avocat Rudy Giuliani.

Mais les nouvelles du jour n’étaient pas terminées. Maggie Haberman et Michael Schmidt du New York Times ont rapporté plus tard que Trump avait également discuté avec des conseillers de la possibilité d’accorder des pardons préventifs à ses trois enfants aînés – Donald Trump Jr., Ivanka Trump et Eric Trump – ainsi qu’à son gendre. , Jared Kushner.

Les transactions commerciales de l’organisation Trump et de la famille Kushner ont fait l’objet d’un examen approfondi, et la rencontre de Donald Jr. avec un avocat russe pour essayer de salir Hillary Clinton a également été examinée dans le cadre de l’enquête sur la Russie de l’avocat spécial Robert Mueller.

Mais aucun de ceux-ci n’a abouti à des accusations criminelles contre les enfants de Trump ou Kushner. Tout pardon hypothétique devrait donc être rédigé de manière assez large et préventive. (Il ne pouvait pas non plus couvrir les crimes d’État, ce qui pourrait être un problème, car l’enquête majeure de Trump Organization est menée par les procureurs de l’État de New York.)

Ce serait aussi, bien sûr, une utilisation étonnante et sans précédent du pouvoir exécutif pour un président d’accorder une large immunité de poursuites pénales fédérales à ses enfants. Certains alliés de Trump, comme l’animateur de Fox News Sean Hannity, soutiennent que cette décision serait justifiée car les procureurs de Biden poursuivront probablement une supposée «chasse aux sorcières» visant à rapprocher les gens de Trump.

Pourtant, si Trump – ou ses enfants – ont des ambitions politiques en 2024, cela pourrait inciter à retenir les utilisations les plus larges possibles du pouvoir de pardon.

Nous avons appris l’existence d’une enquête «corruption contre pardon»

Tout comme Trump s’est davantage intéressé à la mesure dans laquelle il voulait aller dans l’utilisation de son pouvoir de pardon, la nouvelle a été annoncée que les enquêteurs fédéraux examinent déjà ce qu’ils considèrent comme un effort corrompu pour obtenir un tel pardon de Trump.

La révélation est venue d’une opinion de tribunal nouvellement non scellée par Beryl Howell, le juge en chef du tribunal de district américain pour le district de Columbia. L’avis est cependant fortement expurgé, de sorte qu’il nous manque des détails clés, y compris l’identité des personnes impliquées dans ce prétendu stratagème. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons rassembler à partir des éléments non expurgés.

L’essentiel est que les enquêteurs affirment qu’il existe deux régimes distincts visant à obtenir une grâce ou une réduction de peine d’une certaine personne.

Le premier est un système de «corruption contre pardon», dans lequel une «contribution politique substantielle» serait offerte (apparemment à la campagne Trump ou à des groupes connectés) par l’intermédiaire d’intermédiaires.

Le second est un «stratagème de lobbying secret», dans lequel deux personnes feraient pression sur des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche pour obtenir cette grâce sans s’enregistrer officiellement en tant que lobbyistes en vertu de la Loi sur la divulgation du lobbying.

Les enquêteurs ont découvert ces deux prétendus stratagèmes tout en examinant les éléments saisis au cours d’une enquête préexistante. Mais il y avait un problème: l’une des personnes impliquées dans le lobbying de la Maison Blanche était un avocat. Les enquêteurs voulaient donc s’assurer que le juge avait approuvé le fait que l’examen des communications impliquant cette personne ne violerait pas le secret professionnel de l’avocat. Le juge Howell leur a donné cette approbation – parce que les communications en question ont également été copiées à une autre personne, qui n’était pas un avocat.

Des spéculations ont circulé sur Twitter sur qui aurait pu demander ce pardon. Il y a quelques indices – la personne a un nom de famille court et semble être en détention par le Bureau of Prisons. Ces faits ne correspondent pas à la plupart des «suspects habituels» parmi les associés criminellement enchevêtrés du président, il est donc possible que le demandeur de grâce soit quelqu’un qui a reçu peu de couverture médiatique jusqu’à présent.

Rien n’indique encore que quiconque ait été inculpé à la suite de cette enquête. Mais le juge Howell a descellé l’avis – émis en août – après avoir donné au gouvernement trois mois pour prendre de nouvelles mesures d’enquête. L’identité des personnes est expurgée car elles n’ont pas encore été inculpées.

Il est également important de noter qu’aucune affirmation d’actes répréhensibles conscients de la part du président Trump ou des responsables de la Maison Blanche n’est présente dans les parties non expurgées du document. (« L’enquête pardon est une fausse nouvelle! » Trump a tweeté.) Mais cela suggère certainement que des personnes sans scrupules essaient de bénéficier des pouvoirs de grâce de Trump.

Bill Barr a eu une journée bien remplie

Le procureur général Bill Barr a gardé un profil relativement bas ces dernières semaines, mais il a fait l’actualité mardi sur plusieurs fronts.

Premièrement, Barr a déclaré à Michael Balsamo de l’Associated Press que le ministère de la Justice n’avait «pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu avoir un résultat différent lors des élections». La déclaration a attiré beaucoup d’attention parce qu’elle a volé face aux fausses affirmations de Trump selon lesquelles l’élection lui avait été volée à cause d’une fraude généralisée. Mais c’est remarquable parce que, malgré la réputation bien méritée de Barr en tant qu’allié politique fidèle de Trump, il n’est pas disposé à aller jusqu’à soutenir les allégations de fraude électorale de Trump.

Deuxièmement, et peut-être pour atténuer ce coup dur pour Trump, Barr a déclaré à l’Associated Press – et aussi Congrès – qu’il a nommé l’avocat américain John Durham comme avocat spécial.

Début 2019, Barr a chargé Durham, l’avocat américain du Connecticut, de sonder la gestion par le gouvernement américain de l’enquête sur les relations des associés de Trump avec la Russie. Depuis lors, l’enquête de Durham s’est déroulée principalement dans les coulisses. (La seule accusation a été le plaidoyer de culpabilité de l’avocat du FBI Kevin Clinesmith pour la falsification d’un document utilisé dans une application de surveillance – une question déjà découverte par l’inspecteur général du ministère de la Justice.)

On ne sait pas si Durham a trouvé une faute grave au-delà de Clinesmith. Mais Trump et ses partisans ont longtemps promu la perspective que Durham porte des accusations contre d’anciens hauts fonctionnaires du gouvernement qui ont enquêté sur le président. Barr aurait exercé une forte pression sur Durham pour qu’il termine au moins une partie de son travail avant les élections de 2020, mais la principale adjointe de Durham, Nora Dannehy, a démissionné en signe de protestation en septembre, et Durham a fini par ne plus prendre de décision publique avant les élections.

La nomination par Barr de Durham en tant que conseiller spécial – faite à la mi-octobre, mais annoncée seulement mardi – est évidemment destinée à protéger Durham contre un éventuel licenciement dans l’administration Biden (puisqu’un avocat spécial ne peut être licencié que pour une «bonne cause»). Quant à savoir pourquoi nous en apprenons seulement maintenant, Barr a suggéré qu’il ne voulait pas faire l’annonce avant les élections pour éviter d’influencer le résultat.

Mais pour les alliés de Trump, cela ne suffit pas. Jonathan Swan d’Axios rapporte que les alliés de Trump ont vu la nomination d’un avocat spécial comme «un écran de fumée pour empêcher la publication du soi-disant rapport Durham», et que le président a même songé au licenciement de Barr.

Barr a visité la Maison Blanche mardi et y est resté plus de deux heures; Swan rapporte que le procureur général rencontrait le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows. On ne sait pas de quoi ils ont discuté.