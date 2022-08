Les dermatologues sceptiques quant à la tendance TikTok de la lotion à la calamine

La lotion à la calamine est utilisée depuis des années pour traiter les démangeaisons, les piqûres d’insectes et la douleur causée par la varicelle et l’herbe à puce. Il est vendu sans ordonnance et est un traitement courant pour l’inconfort cutané, dit Doris Day, M.D. , dermatologue à New York. Il figure également sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé liste des medicaments essentiels elle dit.

Depuis le 12 août, le # calamine lotion tag a eu plus de 20,8 millions de vues sur TikTok, avec des centaines de vidéos saluant la crème pour sa teinte rose opaque et son effet mat lorsqu’elle est utilisée sous le fond de teint.

La lotion à la calamine est composée d’oxyde de fer et d’oxyde de zinc, ce qui lui confère ses propriétés antiseptiques et anti-démangeaisons, en plus de sa couleur rose caractéristique. L’oxyde de zinc est également couramment utilisé dans les écrans solaires minéraux, dit Day.

Bien que ces ingrédients soient sûrs avec une utilisation temporaire et localisée, des concentrations élevées et une utilisation chronique de lotion à la calamine peuvent irriter la peau, dit Pooja Sodha, M.D.directeur du Center for Laser and Cosmetic Dermatology de l’Université George Washington à Washington, DC.

À ces concentrations élevées, la lotion à la calamine peut sécher, ce qui peut provoquer une agglutination de la peau et peut être abrasive, dit Sodha. Elle prévient également que les propriétés astringentes du zinc et le pH élevé peuvent perturber les protéines de la peau, ce qui décompose les défenses naturelles de la peau. L’utilisation quotidienne d’une lotion à la calamine sur tout le visage peut “potentiellement endommager votre barrière cutanée à un point tel que vous devrez faire beaucoup de travail supplémentaire… pour la ramener”.