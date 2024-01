Les dermatologues révèlent un ingrédient ALIMENTAIRE commun que TOUT LE MONDE devrait ajouter à sa routine de beauté s’il veut obtenir une peau saine et éclatante.

Par Margaret Abrams pour Dailymail.Com





La vitamine B est l’ingrédient actif pour la peau, les cheveux et le corps qui pourrait vous manquer.

Les experts en dermatologie et en soins de la peau ont expliqué comment l’ajouter à votre routine beauté.

Il existe différentes vitamines B, mais dans le domaine des soins de la peau, le « complexe B » est le plus populaire.







Il vous manque cette vitamine intégrale qui pourrait sérieusement améliorer votre routine beauté ?

La vitamine B se trouve dans les légumes, les pois chiches, les haricots rouges, la viande, la volaille, le poisson et bien plus encore – mais devriez-vous également l’utiliser sur votre visage et votre corps ?

Les vitamines essentielles agissent comme un antioxydant et aident à la production de collagène, tout en offrant des propriétés anti-inflammatoires.

FEMAIL s’est entretenue avec des experts en soins de la peau, un chimiste et un dermatologue pour découvrir les avantages de l’utilisation de cet ingrédient – ​​et qui en a le plus besoin.

La dermatologue Dr Heather D. Rogers décompose les vitamines B La B3 (niacinamide) est la vitamine B la plus courante dans les soins de la peau et est « un ingrédient très efficace pour restaurer la peau ».

B5 est hydratant et utilisé dans les soins de la peau pour hydrater et soutenir la barrière cutanée

La B6 peut « réguler la production de sébum, ce qui la rend bénéfique pour les personnes ayant une peau grasse ou à tendance acnéique »

La B7 (biotine) est plus communément associée à la santé des ongles et des cheveux, mais joue un rôle dans la santé de la peau.

Il existe huit vitamines B différentes : dans les soins de la peau, les vitamines B3, B5 et B7 sont particulièrement populaires. Ensemble, les vitamines B sont appelées le « complexe B ».

La gamme comprend la thiamine (B1), la riboflavine (B2), la niacine (B3), l’acide pantothénique (B5), la pyridoxine (B6), la biotine (B7), le folate (B9) et la cobalamine (B12).

Si vous souffrez d’une carence en vitamine B, vous pourriez souffrir d’hyperpigmentation, entraînant un teint irrégulier. Vous pourriez également faire face à la sécheresse.

La vitamine B protège des dommages causés par les radicaux libres, ce qui peut être particulièrement important pour les personnes vivant dans des villes pleines de pollution, car elle est générée par la pollution.

Mais la vitamine B n’est pas seulement destinée à votre visage : de nombreuses lotions pour le corps en contiennent également.

De nombreux produits de soin super hydratants incluent le complexe B et promettent d’éclaircir la peau et de lisser les rides, y compris le classique culte SkinCeuticals Hydrating B5 Gel (90 $).

Il existe également des offres plus abordables, comme le sérum hydratant à l’acide hyaluronique 2 % + B5 de The Ordinary (8,90 $) et l’huile pour le visage Super Power Elixir Alpha-Bet de Provence Beauty (19,99 $).

Les vitamines B n’apparaissent pas seulement dans les soins de la peau : le shampooing aux vitamines B promet des cheveux luxuriants et sains et il est présent dans la lotion pour le corps pour hydrater la peau sèche.

Mais qui devrait ajouter de la vitamine B à sa routine de beauté – et qui devrait éviter complètement cet ingrédient ?

54 Trônes La fondatrice Christina Funke Tegbe a déclaré à FEMAIL que la B5 (également connue sous le nom d’acide pantothénique) est “la boisson rafraîchissante de votre peau” et a décrit les vitamines B comme “l’équipe en coulisses des cellules de votre peau, les ramenant à la vie après le stress environnemental extérieur”. .’

Christina Funke Tegbeo a fondé 54 Thrones, une marque de beauté propre qui célèbre « la richesse, la diversité et les cultures du continent africain et de ses habitants ».

Elle a décrit l’ingrédient de soin indispensable comme « une journée au spa pour votre peau, calmant les rougeurs, combattant l’acné et disant simplement à votre peau de prendre une pilule relaxante ».

54 Thrones propose un nettoyant pour le corps à la crème au beurre non décapant avec de la niacinamide (B3) que le gourou de la beauté a décrit comme un « véritable régal apaisant pour la peau ».

Christina a expliqué : « Les vitamines B sont comme une équipe tout compris pour votre peau. Peau sèche? Des problèmes d’acné ? Des problèmes de pigmentation ? Considérez-les résolus grâce aux vitamines B.

Le Dr Heather D. Rogers, MD, est dermatologue certifiée à Seattle, Washington et fondatrice de Soins de la peau du docteur Rogers.

Elle a expliqué que la B3, ou niacinamide, est le produit à base de vitamine B le plus couramment trouvé dans les soins de la peau et est « un ingrédient de restauration de la peau très efficace qui améliore l’apparence des pores dilatés, un teint irrégulier, des ridules, un teint terne, des rougeurs, des irritations et fonction de barrière cutanée.

Cependant, il n’est pas toujours préférable de surcharger les vitamines B, car le Dr Rogers a averti qu’« une supplémentation excessive en B7 a été associée à l’acné et qu’une « supplémentation excessive en B12 a été associée à l’acné dans certains cas ».

Il existe huit vitamines B différentes : dans les soins de la peau, les vitamines B3, B5 et B7 sont particulièrement populaires et sont toutes appelées le « complexe B » (image de stock)

Le Dr Heather D. Rogers, MD, basée à Seattle, Washington, a expliqué exactement ce que font toutes les vitamines B en termes de soins de la peau.

L’expert recommande plutôt les produits contenant des vitamines B “pour les personnes qui ont la peau sensible, sont sujettes aux rougeurs et souhaitent ralentir le vieillissement, en raison de leur tolérance, de leur capacité à renforcer la barrière cutanée et de leurs effets antioxydants”.

Le Dr Rogers a déclaré que c’est “également utile pour les personnes ayant la peau grasse et les pores dilatés et aide à traiter les pigments inégaux”.

Et si vous souffrez d’une carence en vitamine B, cela se voit probablement sur votre peau.

Selon le Dr Rogers, « un manque de vitamine B3 (niacine) peut entraîner une maladie connue sous le nom de pellagre, qui peut provoquer des éruptions cutanées, des rougeurs et une sensibilité ».

Et si vous ne consommez pas suffisamment de biotine, cela pourrait ralentir la croissance de vos cheveux et de vos ongles.

Chimiste cosmétique et co-fondateur de Médik8Daniel Issacs, a déclaré à DailyMail.com : “La vitamine B est un puissant antioxydant qui hydrate, éclaircit et combat les signes du vieillissement.”

“L’un des plus grands avantages de la vitamine B est qu’elle aide à maintenir les niveaux de collagène, ce qui améliore l’élasticité de la peau et prévient le vieillissement cutané”, a ajouté Daniel.

Il a décrit les vitamines B comme « particulièrement efficaces pour les peaux sujettes aux imperfections et aux rougeurs, ainsi que pour les problèmes de pigmentation indésirables, en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires indéniables ».

Pour ceux qui recherchent un ingrédient de soin doux et hydratant, les vitamines B pourraient bien être votre meilleur choix.