Les dermatologues disent d’appliquer des crèmes solaires et d’éviter les influenceurs

Le Dr Taliaferro affirme que les patients lui font régulièrement part de leurs préoccupations concernant les produits chimiques contenus dans les écrans solaires, sur la base des publications qu’ils ont vues sur les réseaux sociaux. Mais elle et d’autres experts disent aux patients que le risque de cancer de la peau dépasse de loin celui des ingrédients contenus dans les lotions – et que les écrans solaires jouent un rôle essentiel dans la protection de tous les types de peau.

« Il existe un mythe selon lequel les personnes de couleur n’ont pas besoin de porter de crème solaire… mais tout le monde le fait« , a noté Taliaferro.

Le bronzage et les rougeurs occasionnelles causées par une journée d’été à l’extérieur peuvent causer de gros problèmes de peau à long terme. Toutes les heures, au moins deux personnes mourir d’un cancer de la peau aux Etats-Unis. Même si les taux de réussite des traitements sont élevés, le cancer de la peau est devenu cancer le plus courant en Amérique, et 6,1 millions d’adultes sont traités chaque année pour des carcinomes basocellulaires et épidermoïdes, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Les personnes de couleur peuvent également développer la maladie, et lorsque cela se produit, un cancer de la peau est souvent diagnostiqué. plus tard et plus difficile à traiter.

Les fabricants avaient utilisé les termes crème solaire et écran solaire de manière interchangeable, mais la FDA a statué en 2011 qu’ils ne pouvaient pas étiqueter les écrans solaires comme « imperméables » ou « résistants à la transpiration », ni identifier leurs produits comme des « écrans solaires », car ces allégations exagèrent l’efficacité de l’écran solaire. selon le site Web de la FDA. Malgré cela, les sites Web sur la santé des consommateurs référer aux écrans solaires à base d’oxyde de zinc et de dioxyde de titane comme « écrans solaires », car ils reposent sur la peau et forment une barrière physique contre les rayons nocifs du soleil.

Le débat sur la sécurité des crèmes solaires a été alimenté, en partie, par par la Food and Drug Administration des États-Unis, après avoir publié une étude selon laquelle certains ingrédients de protection solaire avaient été trouvés en quantités infimes dans le sang humain. La FDA a ensuite a demandé plus de données aux fabricants pour voir si les crèmes solaires chimiques étaient sans danger, tout en donnant le feu vert aux crèmes solaires minérales.

Les messages mitigés de la FDA ont toutefois frustré les médecins, qui estimaient que la FDA mettait en doute les crèmes solaires déjà présentes dans les rayons des magasins américains, avant d’approuver ingrédients de protection solaire plus récents, meilleurs et plus sûrs déjà utilisé en Australie, au Canada, en Europe et en Asie.

Krista M. Rubin, infirmière praticienne au sein de l’équipe de mélanome du Massachusetts General Cancer Center, affirme qu’il existe peu de preuves que les écrans solaires sont dangereux, mais des preuves claires qu’un rayonnement ultraviolet (UV) excessif du soleil est cancérigène.

« Il n’y a aucun avantage à être au soleil sans crème solaire », a déclaré Rubin à l’AJC. « Il n’existe pas de bronzage sûr ; un bronzage est une blessure à votre peau.

Même si les Américains semblent conscients des risques liés aux coups de soleil, nombreux sont ceux qui se méfient des crèmes solaires. Un Yahoo News/YouGov enquête a constaté que 80 % des personnes déclarent que protéger leur peau du soleil est « important ». Pourtant, 33 % ont déclaré ne jamais porter de crème solaire et 29 % en portaient rarement. L’étude a été menée du 10 au 13 mai et portait sur un échantillon de 1 794 adultes américains.

Certains pensent qu’avoir une peau plus foncée rend l’utilisation d’un écran solaire superflue. C’est inexact, a souligné le Dr Taliaferro. Bien que la peau profondément mélanisée puisse avoir un FPS naturel offrant une légère protection contre le soleil, Taliaferro a déclaré que ce n’est pas suffisant pour offrir une protection complète, ni pour prévenir les rides et les pattes d’oie dues à une exposition cumulative au soleil qui décompose le collagène dans la peau.

Les peaux plus foncées sont également plus prédisposées à développer une hyperpigmentation. Après l’acné, c’est la deuxième préoccupation la plus courante chez les patients de son cabinet de dermatologie Atlantic Station, a déclaré Taliaferro. Elle recommande des écrans solaires contenant de l’oxyde de zinc et du dioxyde de titane. Même si certaines personnes n’aiment pas la dominante blanche que les crèmes solaires minérales peuvent laisser sur la peau, il existe des formules qui sont claires.

Pourtant, les rappels de produits de protection solaire contenant du benzène – un cancérogène connu pour l’homme – n’ont pas contribué à renforcer la confiance dans ces produits.

Entre avril 2021 et avril 2022, les entreprises ont émis 11 rappels de désinfectants pour les mains, de crèmes solaires, de déodorants et de produits capillaires contaminés par le produit chimique, selon un rapport. rapport par Perspectives de santé environnementale. L’étude la plus récente réalisée par Valisure, une société de test de produits basée à New Haven, dans le Connecticut, a révélé la présence de benzène dans plusieurs écrans solaires en spray.

Emily Spilman, responsable du programme Healthy Living Science au sein de l’Environmental Working Group qui gère la mise à jour du guide des écrans solaires et les examens des produits pour le programme EWG Verified Sunscreens, a déclaré que le benzène n’est pas un ingrédient intentionnellement ajouté. Il peut s’agir d’un contaminant lié à l’isobutane, un propulseur utilisé dans les produits de pulvérisation.

« Les consommateurs peuvent minimiser leur exposition à ce produit chimique cancérigène en utilisant des lotions et des bâtons de protection solaire au lieu de sprays », a déclaré Spilman à l’AJC.

Les consommateurs américains se sont également tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs inquiétudes concernant les nanoparticules d’oxyde de zinc et de dioxyde de titane. Spilman a déclaré que ces ingrédients de protection solaire ne pénètrent pas dans la peau en quantités significatives, mais il existe des préoccupations valables concernant l’inhalation de particules flottantes.

« Lorsqu’elles sont inhalées, les nanoparticules peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et provoquer des lésions pulmonaires », a noté Spilman. « (L’Environmental Working Group) déconseille fortement l’utilisation d’écrans solaires en spray contenant de l’oxyde de zinc et du dioxyde de titane, dont les particules peuvent être facilement inhalées pendant l’application. »

Les experts consultés par l’AJC ont déclaré que les plateformes de médias sociaux appartenant à Facebook, Instagram, Google et TikTok pourraient faire davantage pour éliminer la désinformation sur la crème solaire et le cancer de la peau.

« La désinformation sur la crème solaire et le cancer de la peau, souvent propagée par les influenceurs des médias sociaux, présente un risque important pour la santé publique », a déclaré Spilman. « Ces influenceurs peuvent persuader les gens d’adopter des comportements dangereux, augmentant potentiellement leur risque de cancer de la peau. »

Conseils du médecin pour garder une peau sûre et saine

– Restez à l’ombre pendant les heures de pointe d’ensoleillement, de 10 h à 16 h, heure du jour.

– Portez des chapeaux et des lunettes de soleil.

– Utilisez des parasols et des vêtements qui bloquent les UV.

– Réappliquez de la crème solaire toutes les deux heures.

– Consultez le Guide des écrans solaires de l’EWG pour obtenir des informations scientifiques étayées par des études évaluées par des pairs sur la sécurité des ingrédients des écrans solaires : https://www.ewg.org/sunscreen/report/methodology/