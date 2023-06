Les députés votent contre la tentative des travaillistes de relancer le projet de loi sur le bien-être animal

Les députés ont rejeté une tentative des travaillistes de relancer le projet de loi gouvernemental sur le bien-être animal.

Le mois dernier, les ministres ont annoncé qu’ils abandonnaient le projet de loi sur les animaux domestiques, qui faisait partie du manifeste 2019 des conservateurs. La législation visait à réprimer la contrebande de chiots et le vol de chiens, ainsi qu’à interdire les exportations d’animaux de ferme vivants.

Les travaillistes ont tenté de forcer le retour du projet de loi au parlement avec une motion de l’opposition mercredi. Alors que certains députés conservateurs d’arrière-ban devaient soutenir le parti travailliste, les députés ont voté par 256 voix contre 183 pour rejeter la motion.

Le responsable des affaires publiques de la RSPCA, David Bowles, a déclaré: «C’est une terrible nouvelle pour les animaux et nous appelons le gouvernement britannique à repenser et à ramener toutes les propositions contenues dans le projet de loi par d’autres moyens. Nous ne pouvons pas continuer à autoriser des pratiques cruelles telles que l’exportation d’animaux vivants destinés à l’abattage et le commerce d’importation de chiots.

Claire Bass, directrice principale des campagnes et des affaires publiques à la Humane Society, a déclaré: «Les animaux ne sont pas des ballons politiques et ils avaient besoin que les députés se réunissent aujourd’hui pour que des progrès soient réalisés, mais malheureusement, cela ne s’est pas produit.

«Avec ce plan rejeté, nous nous retrouvons avec l’insistance du gouvernement sur son« plan B »pour respecter les engagements du manifeste envers les animaux – pour les rétrograder à la loterie des projets de loi d’initiative parlementaire, qui sont probablement dans cinq mois avant même de commencer. Pendant tout le temps que les politiciens tergiversent, les animaux souffrent inutilement.

Alors que certains députés conservateurs se sont prononcés en faveur du retour du projet de loi lors du débat à la Chambre des communes, les travaillistes ont été critiqués pour avoir tenté de réintroduire le projet de loi au lieu de déposer une motion en faveur de celui-ci.

L’ancien chef du parti conservateur, Sir Iain Duncan Smith, a déclaré aux Communes: «Je pense que nous n’aurions pas vraiment dû nous retrouver dans une situation où ce projet de loi devait être abandonné. Et il faut tout recommencer. »

Il a dit que «tout le monde» aurait été en faveur d’une motion s’engageant à faire avancer le projet de loi, mais il a rejeté la tentative du Labour de prendre le contrôle du calendrier des Communes comme «politique».

La députée conservatrice Andrea Jenkyns s’est dite « immensément déçue et sidérée d’apprendre que le projet de loi serait abandonné », mais elle a accusé les travaillistes d' »utiliser les animaux comme des pions politiques ».

Le secrétaire fantôme à l’environnement, Jim McMahon, a déclaré aux Communes: « Nous avons un gouvernement qui a peur de l’opposition de ses propres députés d’arrière-ban. »

Il a ajouté: «C’est un projet de loi conservateur de nom et de contenu. Il n’y a aucune raison de ne pas le soutenir. »

Dans un communiqué publié après le vote, McMahon a déclaré: «Les députés conservateurs viennent de bloquer la motion du parti travailliste visant à ramener le projet de loi sur les animaux domestiques, après avoir promis aux électeurs lors des dernières élections qu’ils le présenteraient.

« En faisant cela, ils viennent de donner le feu vert aux contrebandiers de chiots et aux voleurs de chiens, montrant de quel côté ils sont. »

Le gouvernement vise à écraser l’opposition en ramenant certains aspects du projet de loi en tant que lois distinctes. Mardi, les ministres ont annoncé qu’ils adopteraient une loi interdisant effectivement les primates comme animaux de compagnie, en exigeant des « normes de soins au niveau du zoo » pour toute personne gardée en captivité au Royaume-Uni.