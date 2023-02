Les députés vont griller la Banque d’Angleterre sur les taux d’intérêt et l’inflation, alors que le marché du logement s’affaiblit – les affaires en direct

02h34 HNE Introduction : La Banque d’Angleterre fait face à des grillades au parlement

Bonjour et bienvenue dans notre couverture continue des affaires, des marchés financiers et de l’économie mondiale.

Les députés doivent interroger la Banque d’Angleterre ce matin, après que la banque centrale britannique a relevé les taux d’intérêt pour la 10e fois consécutive la semaine dernière.

Le Comité du Trésor craint que la Banque ne soit « en retard sur la courbe de l’inflation », après qu’elle ait atteint des niveaux à deux chiffres l’automne dernier.

Les députés sont susceptibles d’explorer les perspectives d’inflation et les chances de hausses futures des taux d’intérêt. Ils peuvent également aborder la dissidence à la Banque – puisque seuls 7 des 9 membres du Comité de politique monétaire ont soutenu la hausse des taux de jeudi dernier à 4 %.

D’autres sujets de discussion probables incluent l’impact des prix de l’énergie et des matières premières sur l’inflation, les prévisions de la Banque d’une récession et d’une lente reprise au Royaume-Uni, et la manière dont le MPC gérera la vente des 875 milliards de livres sterling d’obligations d’État inscrites dans ses livres (le processus connu sous le nom de quantitative contraction).

Gouverneur de la BoE André Bailey sera sur la sellette, aux côtés de l’économiste en chef Huw Piluleet les décideurs Silvana Tenreyro (qui ont voté pour maintenir les taux d’intérêt à 3,5 %) et Jonathan Haskel. La séance commence à 9h45.

📣 Jeudi, nous tenons une séance avec le Gouverneur de la @banque d’Angleterre et les membres du MPC Huw Pill, Jonathan Haskel et Silvana Tenreyro sur le rapport sur la politique monétaire de février 2023. 🔎 En savoir plus sur la séance ici 👇https://t.co/66LWfkQCm6 pic.twitter.com/b4IJLNfLbs — Comité du Trésor (@CommonsTreasury) 8 février 2023

Depuis la hausse des taux de la semaine dernière, Pill a mis en garde contre une augmentation trop élevée des coûts d’emprunt, tandis que Catherine Mann, membre du MPC, a prédit que la Banque pourrait continuer à augmenter les taux d’intérêt pour empêcher que des niveaux élevés d’inflation ne s’enracinent dans l’économie.

Hier, le groupe de réflexion NIESR a prédit que le Royaume-Uni pourrait éviter la récession cette année (la Banque, cependant, prévoit une contraction), mais cela pourrait encore ressembler à une récession pour des millions de ménages.

Selon le NIESR, le ménage moyen à revenu moyen fait face à un impact sur son revenu personnel disponible de 13%, atteignant jusqu’à 4 000 £ au cours du prochain exercice.

Les ménages britanniques subiront un coup dur de 4 000 £ pour leurs finances cette année, selon un rapport En savoir plus

