Les députés vont enquêter personnellement sur Frontex au milieu d’allégations de refoulement

Le Parlement européen intensifie ses actions pour faire la lumière sur les allégations concernant Frontex, l’agence de contrôle des frontières de l’UE. Frontex fait l’objet d’une enquête pour harcèlement, inconduite et opérations illégales visant à empêcher les migrants d’atteindre les côtes de l’UE via les eaux grecques.

Membres du Parlement européen ont formé un nouveau groupe de travail, officiellement appelé Frontex Scrutiny Working Group (FSWG), pour «surveiller tous les aspects du fonctionnement de l’agence aux frontières, y compris son respect des droits fondamentaux».

Les législateurs mèneront personnellement une enquête factuelle au cours des quatre prochains mois afin de collecter des preuves afin de déterminer si les violations ont eu lieu et si l’agence y était impliquée.

L’organe comprend 14 députés européens, deux de chaque parti politique. Roberta Metsola, une eurodéputée maltaise du Parti populaire européen, a été élue présidente.

« Nous rechercherons la clarté et la confiance dans la politique et la stratégie de gestion des frontières de l’Europe. Cela signifie que nous poserons à tout le monde toutes les questions que nous avons afin d’obtenir des réponses claires », a déclaré Metsola à Euronews.

L’un des premiers arrêts du groupe de travail, dit Metsola, sera un voyage à Varsovie, où se trouve le siège de l’agence, pour poser des questions directement à sa direction et à son personnel.

« Ce parlement a soutenu l’agence, il comprend que l’Europe a besoin d’une politique forte de gestion des frontières extérieures, nous devons avoir une solide défense des droits fondamentaux et ce sont ces points qui figurent dans toutes les questions que nous poserons », fait-elle remarquer.

Dragoș Tudorache, un député libéral roumain et également membre du FSWG, a déclaré que l’objectif immédiat de l’enquête sera d’examiner les allégations de la mer Égée. Mais, ajoute-t-il, la mission se penchera également sur le fonctionnement général de l’agence et les changements qu’elle a traversés ces dernières années.

« Pour nous, il est vraiment important de se pencher non seulement sur les témoignages de Frontex lui-même, mais aussi sur les règles de fonctionnement et les règles d’engagement des États membres eux-mêmes qui font partie des opérations ou qui accueillent les opérations de Frontex », Tudorache a déclaré à Euronews.

« Notre idée est d’avoir une vision composite, aussi large que possible, afin que nous puissions fonder nos conclusions sur des preuves solides et des témoignages crédibles. »

Les législateurs s’appuieront sur les travaux d’experts, de journalistes, de la société civile et de chercheurs pour rédiger un rapport contenant des conclusions et des recommandations. La Commission européenne et les autorités nationales seront également interrogées par les députés.

Si le groupe de travail conclut que l’agence a commis ou était complice des violations des droits de l’homme, il pourrait présenter une proposition de résolution à la plénière du Parlement européen.

De plus, les députés européens pourraient utiliser le budget de l’UE comme levier de changement. Les traités de l’UE accordent aux parlementaires le pouvoir d’approuver les plans financiers annuels du bloc, dans le cadre d’un processus appelé «décharge». Le budget contient le financement de toutes les agences de l’UE, y compris celle de Frontex, qui a considérablement augmenté depuis la crise migratoire de 2015.

Examen approfondi

La patience s’épuise à Bruxelles en raison de la réticence apparente de l’agence à se prononcer sur les allégations, qui ont été révélées pour la première fois en octobre 2020.

Le dernier mouvement de l’hémicycle fait suite aux enquêtes lancées par l’OLAF, l’office antifraude de l’UE, et par la Médiatrice européenne, Emily O’Reilly. Les trois institutions examinent les mêmes accusations concernant Frontex, mais sous des angles différents.

Les eurodéputés socialistes avaient précédemment réclamé la démission de Fabrice Leggeri, directeur exécutif de l’agence, pour ne pas avoir fourni suffisamment de clarifications.

Leggeri a nié à plusieurs reprises toute implication directe ou indirecte de Frontex dans les refoulements.

La semaine dernière, Ylva Johansson, la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, expédié une lettre à la commission des libertés civiles du Parlement européen affirmant que Leggeri avait offert aux députés une présentation «trompeuse» des faits.

Johansson a également accusé l’agence d’avoir «entravé» et «retardé» la mise en œuvre complète d’un règlement de 2019. Selon ce cadre, Frontex est censé avoir engagé 40 agents pour surveiller les droits fondamentaux dans ses opérations d’ici décembre 2020. À ce jour, l’agence n’a pas réussi à en recruter un seul.

La commissaire a doublé sa rhétorique critique lors d’une audition à huis clos au Parlement européen lundi. «La croissance rapide de Frontex est un défi gérable et non la raison des lacunes», a-t-elle déclaré. a dit.

Fabrice Leggeri a riposté dans un entretien avec un journal espagnol publié le même jour. «Frontex a fait son travail en 2020, a rempli [its mission] et est crédible, et par conséquent, ma direction est crédible », il a déclaré.

Frontex est également sous la pression d’ONG internationales et des Nations Unies.

Plus tôt ce mois-ci, un collectif d’avocats des droits de l’homme initié action en justice contre l’agence, appelant à la suspension immédiate de ses activités en mer Égée. Le groupe menace de saisir la Cour européenne de justice si Leggeri refuse de répondre.

Pendant ce temps, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de l’ONU a publié une déclaration demandant la fin des refoulements et de la violence contre les migrants aux frontières extérieures de l’UE.

«L’usage excessif de la force et de la violence contre les civils est injustifiable», a déclaré le chef d’état-major de l’OIM, Eugenio Ambrosi.

«La souveraineté des États – y compris leur compétence pour maintenir l’intégrité de leurs frontières – doit être alignée sur leurs obligations en vertu du droit international et respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous.»

Pour sa part, Frontex a mené une enquête interne sur les allégations concernant la mer Égée.

Fin janvier, le conseil d’administration de l’agence conclu que sur les 13 incidents examinés, huit devraient être clos parce qu’il n’y a aucune preuve de violations des droits fondamentaux, tandis que cinq devraient rester ouverts et nécessiter une enquête plus approfondie.

Le conseil d’administration, qui est composé de représentants des États membres, a également noté que Frontex n’avait pas fourni d’informations sur trois incidents particuliers et a demandé à Leggeri de le faire immédiatement. Il a également encouragé la mise en œuvre de réformes.

Les refoulements de migrants sont illégaux au regard du droit international. Le principe de non-refoulement est codifié à l’article 33 de la Convention de 1951 sur les réfugiés. «Aucun État contractant ne peut expulser ou renvoyer (« refouler ») un réfugié de quelque manière que ce soit vers les frontières de territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou politique particulier. avis, » le texte lit.

En outre, l’article 5 du code de conduite de Frontex affirme plein respect du principe.