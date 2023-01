Les députés veulent que le groupe Wagner basé en Russie soit répertorié comme entité terroriste

OTTAWA –

La Chambre des communes a demandé au gouvernement canadien d’inscrire la société de mercenaires basée en Russie Wagner Group sur la liste des entités terroristes.

La députée néo-démocrate Heather McPherson a obtenu avec succès le consentement unanime des députés pour exhorter Ottawa à faire la désignation en réponse aux violations des droits de la personne signalées.

Le groupe Wagner a été accusé d’avoir fait sortir de prison des Russes reconnus coupables de crimes violents pour servir dans la guerre de Moscou en Ukraine et d’avoir exécuté au moins un transfuge.

Des groupes tels que le Carnegie Endowment for International Peace ont également documenté le groupe Wagner combattant au nom de la Russie dans la guerre civile syrienne.

McPherson a déclaré que le groupe avait “commis des crimes de guerre indescriptibles” et affirme que cette désignation pourrait dissuader d’autres pays d’utiliser ses services.

La motion n’oblige pas Ottawa à inscrire le groupe, car cette décision appartient au Cabinet.

Des rapports militaires américains accusent le groupe Wagner de liens étroits avec le Kremlin et d’ingérence dans les élections africaines au nom de Moscou.

Le NPD vient d’obtenir un an. consentement à la motion : “Compte tenu des informations faisant état de violations des droits de l’homme et d’attaques contre des civils en Ukraine et dans d’autres parties du monde par le groupe Wagner soutenu par la Russie, la Chambre demande au gouvernement de désigner immédiatement le groupe Wagner comme une entité terroriste.”

– Rachel Aiello (@rachaiello) 30 janvier 2023