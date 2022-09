Les deux députés du Parti vert étaient tous deux prêts à quitter leur parti et à siéger en tant qu’indépendants si le conseil fédéral annulait la course à la chefferie du parti, selon un courriel transmis à CBC.

L’un des membres du personnel du député Mike Morrice a envoyé vendredi soir à trois conseillers fédéraux un message les exhortant à ne pas suspendre la course à la chefferie. En plus d’avertir que les députés pourraient quitter le parti, le courriel mettait également en garde contre la fermeture par le conseil fédéral du siège social du parti à Ottawa, une décision que CBC a signalé que le parti pourrait devoir prendre parce que les dons ont chuté .

“Si [federal council] suspend la course à la chefferie ou décide de fermer le bureau (au lieu de déménager dans un bureau plus petit), cela causera des dommages irréversibles au parti. La [Green Party of Canada] Je ne peux pas revenir de ça”, disait le message.

“Dans ce cas, les députés seraient prêts à quitter le parti et à siéger en tant qu’indépendants.”

Le message a poursuivi en disant que le parti est à un “carrefour”.

“J’espère [federal council] prendra la bonne décision.”

Les deux députés du Parti vert, Morrice et Elizabeth May, ont refusé de commenter. May se présente également pour être co-leader après avoir déjà occupé ce poste.

Mais une source au sein du parti non autorisée à parler publiquement a déclaré que le courriel avait été envoyé aux conseillers fédéraux afin qu’ils puissent comprendre ce qui se passerait s’ils prenaient la décision drastique de suspendre la course à la direction. La source a également déclaré qu’il n’y avait pas de menace immédiate que les députés quittent le parti.

La source a également noté que le courriel aux conseillers était nécessaire parce que Morrice, qui représente habituellement le caucus au conseil fédéral, n’a pas été autorisé à assister à la réunion du conseil de vendredi.

Mais dans une large entrevue avec CBC dimanche, la présidente sortante du Parti vert, Lorraine Rekmans, a confirmé que plusieurs de ses conseillers avaient reçu un courriel du personnel de Morrice. Rekmans a décrit l’e-mail comme menaçant.

“C’est une menace assez sérieuse”, a déclaré Rekmans à CBC. “Je pense vraiment qu’il s’agit d’une infraction grave à [party] règles.”

REGARDER | Le président sortant du Parti vert accuse les députés d’ingérence :

Plus qu’une simple menace, Rekmans a déclaré que les députés avaient utilisé leur mandat électif pour intimider l’organe directeur du parti, dirigé par les membres, contrevenant ainsi à la convention selon laquelle les membres dirigent le parti, et non le personnel ou les députés.

“C’est donc une influence sur le vote du conseil fédéral”, a déclaré Rekmans. “Nous sommes un parti basé sur l’adhésion et dirigé par la base. C’est qui nous sommes. Je crois que je suis venu représenter les intérêts des membres au conseil fédéral et protéger leurs intérêts dans leur parti.”

Vendredi, Rekmans a déclaré que le conseil fédéral discutait de l’opportunité de poursuivre la course à la direction du parti au milieu d’allégations selon lesquelles le parti aurait un comportement préjudiciable aux Noirs, aux Autochtones et aux personnes de couleur, ainsi qu’aux personnes 2SLGBTQ.

Ces allégations ont plané sur le parti alors qu’Annamie Paul, la première femme noire et juive, a été élue à la tête du parti. Mais ces derniers temps, les accusations sont revenues au premier plan après un événement Zoom de fête virtuelle, lorsque des pronoms incorrects ont été utilisés pour identifier la chef par intérim Amita Kuttner, qui utilise they/he/ille.

Rekmans et d’autres conseillers ont convenu que les Verts devaient répondre à ces allégations et ont voté pour mener une enquête indépendante. Mais ils ont également fait valoir qu’une course à la direction qui repose sur des bénévoles doit être suspendue parce que le parti, en toute bonne conscience, ne peut pas permettre aux bénévoles de travailler dans un lieu de travail dangereux.

En fin de compte, le conseil fédéral a voté pour enquêter sur les allégations d’abus et de discrimination, mais pour poursuivre également la course à la direction, comme le souhaitaient les députés.

REGARDER | Entretien prolongé avec le président sortant du Parti vert :