Bruxelles publiera mardi son contrat avec le développeur de vaccins CureVac – mais seuls les députés européens seront autorisés à le consulter.

Stella Kyriakides, la commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, a tweeté lundi que l’accord entre la Commission européenne et le cabinet pharmaceutique allemand serait divulgué aux législateurs européens.

Ce sera la première fois que les détails d’un accord de ce type seront consultés en dehors de la Commission et de l’entreprise, mais les appels à une plus grande transparence sur tous les accords de l’UE sur les vaccins se multiplient déjà.

On en sait très peu sur les détails d’achat, allant de leur coût à la mesure dans laquelle les sociétés pharmaceutiques sont responsables des effets secondaires indésirables.

L’eurodéputé français Pascal Canfin a déclaré à Euronews qu’il n’y avait aucune raison de ne pas divulguer les détails des contrats de vaccins de la commission.

« Qui est responsable quand et s’il y a un problème de santé? L’entreprise privée ou l’État membre? C’est quelque chose qui devrait être public. Il n’y a aucune raison d’avoir des clauses de confidentialité sur celui-ci », a déclaré Canfin.

En décembre, un ministre belge a accidentellement tweeté la liste des prix des vaccins de l’UE.

L’affaire a mis en évidence le manque de transparence sur les aspects financiers des accords et est quelque chose qui pourrait gravement affaiblir la confiance du public selon Jonathan Cushing de Transparency International.

«Ajouter de la transparence à cela aidera à renforcer la confiance pour montrer que l’argent est utilisé efficacement dans l’intérêt public. dans les vaccins et dans les produits pharmaceutiques », a déclaré Cushing à Euronews.

Mais en plus de l’annonce de Kyriakides sur le contrat CureVac, un porte-parole de la Commission européenne s’est engagé lundi à travailler pour améliorer la transparence des vaccins.

« La commission a toujours dit qu’elle voulait être aussi transparente que possible dans le [vaccine] cadre qui est celui dans lequel nous négocions les contrats avec les développeurs de vaccins, avec les sociétés pharmaceutiques. Et nous travaillons là-dessus, pour avancer sur ce point et s’il y a des développements à cet égard, nous ferons des annonces dès que possible », a déclaré Eric Mamer aux journalistes.