La législation accordera aux ressortissants polonais les mêmes droits qu’aux Ukrainiens

Le parlement ukrainien (Verkhovna Rada) a adopté jeudi une législation permettant aux Polonais de séjourner légalement dans le pays pendant un an et demi sans avoir besoin d’obtenir de permis spéciaux tout en bénéficiant des mêmes droits que les Ukrainiens.

Le projet de loi sur le «garanties spéciales » pour les ressortissants polonais était soutenue par 283 députés, selon le député Yaroslav Zheleznyak. La nouvelle loi, une fois signée par le président ukrainien Vladimir Zelensky, accordera aux Polonais le droit à l’emploi, à l’activité économique, à l’éducation et aux soins médicaux, ainsi qu’à certains avantages sociaux.



Comme l’a déclaré à la mi-juillet Olga Sovgirya, députée du Rada, en plus de ces garanties sociales, les Polonais possédant des qualifications européennes telles que médecin, agent de santé ou obstétricien pourront travailler dans les cliniques publiques ukrainiennes.

Zelensky a présenté le projet de loi le 11 juillet, jour de commémoration des victimes du massacre de Volhynie, au cours duquel des dizaines de milliers de Polonais ont été assassinés par des nationalistes ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle de la présentation du projet de loi à Rada a été annoncée par le président polonais Andrzej Duda, qui a déclaré que la décision de Zelensky avait une signification symbolique, car la nation qui avait “a essayé de se débarrasser des Polonais à tout prix» les accueillait maintenant.

Pendant ce temps, en mai, le bureau de Zelensky a clairement indiqué que l’Ukraine donnerait un “statut particulier” aux Polonais en signe de gratitude : depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, la Pologne a accueilli le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens (à ce jour, plus de 1,2 million, selon le HCR) et leur a accordé le droit de rester légalement pendant 18 mois.

À l’époque, l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch avait critiqué la décision de Zelensky. Selon lui, le rapprochement actuel entre l’Ukraine et la Pologne pourrait conduire à la fusion effective des pays et à la “Annihilation totale” de l’État ukrainien.

Ses propos ont été repris jeudi par une membre de la chambre haute du parlement russe, Olga Kovitidi. S’adressant au journal Izvestia, le sénateur a affirmé que la décision de Rada de fournir aux Polonais un «statut spécial” a trahi les intérêts nationaux de l’Ukraine.

« Sans tirer un coup de feu, Zelensky a laissé entrer les Polonais en Ukraine, qui en rêvaient depuis des siècles,», a déclaré Kovitidi.