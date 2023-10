Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a été averti que le parti travailliste pourrait perdre des sièges en raison de sa position sur le conflit avec le Hamas, alors que de plus en plus de députés de premier plan défiaient ses dirigeants en appelant ouvertement à un cessez-le-feu à Gaza.

Une multitude de ministres fantômes ont rompu les rangs avec Sir Keir samedi pour exprimer leur soutien à cette décision – soit avec leur soutien explicite, soit en partageant une demande du groupe des Amis travaillistes de la Palestine.

Les ministres fantômes Naz Shah, Paul Barker et Afzal Khan ont tous contesté le refus de Sir Keir de soutenir un cessez-le-feu. La ministre fantôme des Anciens Combattants Rachel Hopkins, la ministre fantôme du gouvernement local Sarah Owen et la ministre fantôme de la violence domestique Jess Phillips, ainsi que le whip travailliste Kim Leadbeater ont tous retweeté des appels à un cessez-le-feu sur X/Twitter.

Cela signifie que 13 députés de premier plan sont désormais opposés à la position de M. Starmer. Les députés travaillistes ont dit L’indépendant qu’au moins 100 députés de Sir Keir – la moitié de son parti parlementaire – souhaitent qu’il change de position pour éviter de perdre davantage de soutien.

Ils ont averti le leader travailliste que le parti était confronté à une « menace existentielle » dans les sièges comptant un grand nombre d’électeurs musulmans, alors que les conseillers démissionnaient et que les partis locaux adoptaient des motions en faveur d’un cessez-le-feu.

Cela survient alors qu’une enquête YouGov a révélé que 42 pour cent des électeurs travaillistes de 2019 pensent que Sir Keir a mal géré sa réponse au conflit, tandis que seulement 26 pour cent pensent qu’il a bien réagi.

Mme Shah, la ministre fantôme de M. Starmer chargée de la réduction de la criminalité, a semblé s’éloigner le plus de la position des dirigeants, accusant Israël d’« attaques disproportionnées contre une population civile » avec un message sur X, ajoutant : « Nous ne pouvons pas garder le silence ».

M. Khan, ministre fantôme des Exportations, a tweeté : « Nous avons besoin d’un cessez-le-feu immédiat maintenant. » Et Mme Barker, ministre fantôme de la décentralisation, a déclaré qu’elle « soutient pleinement ces appels ».

Mme Hopkins et Mme Owen – toutes deux censées se retirer sur cette question – ont retweeté la demande de cessez-le-feu des Amis travaillistes de la Palestine. M. Slaughter a également retweeté la déclaration, tandis que Mme Phillips et Mme Leadbeater ont retweeté l’appel du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à un cessez-le-feu.

Keir Starmer subit d’énormes pressions pour changer sa position sur un cessez-le-feu (PENNSYLVANIE)

Le ministre fantôme chargé des petites entreprises Rushanara Ali, le ministre fantôme du Développement Yasmin Qureshi, le ministre fantôme chargé de la mise à niveau Imran Hussain, la ministre fantôme de la Démocratie Florence Eshalomi et Mary Foy, secrétaire privée principale d’Angela Rayner, ont tous indiqué leur soutien à un cessez-le-feu plus tôt cette semaine.

Mme Phillips a critiqué la coupure par Israël des communications avec Gaza. « Comment cela peut-il être une solution ? » La députée travailliste Sarah Champion, présidente de la commission du développement international, a également condamné cette décision. « Comment cela peut-il être une réponse proportionnée ?

Le maire de Londres Sadiq Khan, le maire du Grand Manchester Andy Burnham et le leader travailliste écossais Anas Sarwar ont tous rompu les rangs vendredi pour contester la position de Sir Keir.

Sir Keir s’est joint à Rishi Sunak pour appeler à une « pause humanitaire » pour permettre à l’aide d’entrer à Gaza. Mais il a toujours affirmé qu’Israël avait le droit de se défendre après l’attaque des terroristes du Hamas.

Le leader travailliste a également provoqué la colère de nombreux membres du parti avec des commentaires sur la radio LBC dans lesquels il semblait soutenir la coupure d’électricité et d’eau à Gaza – ce qu’il a clarifié dix jours plus tard, en insistant : « Je ne disais pas qu’Israël avait le droit de couper l’eau, la nourriture, le carburant ou les médicaments.

Un député travailliste a déclaré que M. Starmer avait pris une « décision catastrophique » de rester « sans condition » aux côtés d’Israël – arguant que cela avait aliéné des millions d’électeurs. “Il s’est mis dans un sérieux pétrin.”

Le député d’arrière-ban a dit L’indépendant: « Il existe une menace existentielle pour de nombreux sièges travaillistes avec un grand nombre d’électeurs musulmans. Je sais qu’il s’agit d’une catastrophe humanitaire, mais les gens comptent sur le nombre et s’inquiètent de leur siège. Il y a des députés de droite et de gauche douce qui sont très inquiets.»

Ils ont ajouté : « Un large groupe est vraiment, vraiment mécontent. Je dirais environ 100 députés [want a ceasefire]. Les chiffres s’éloignent de lui assez rapidement. Je ne vois donc pas comment cette position va perdurer, surtout en cas d’escalade du conflit.»

Keir Starmer a visité la mosquée du Centre islamique du sud du Pays de Galles le week-end dernier (Le parti travailliste)

Le député travailliste Khalid Mahmood, qui a aidé à organiser une réunion entre Sir Keir et des députés musulmans cette semaine, a déclaré : « J’espère certainement que Keir le fera. [back a ceasefire]. Nous avons eu une réunion très productive. Nous avons été entendus, nous sommes désormais en dialogue. C’est positif.

Alors que plus de 50 députés ont exprimé publiquement leur soutien à un cessez-le-feu, beaucoup d’autres seraient mécontents – et quatre ministres du cabinet fantôme seraient sur le point de démissionner alors que les dirigeants se battent pour consolider le soutien à ce poste.

Un autre député travailliste a déclaré qu’il y avait « facilement » 100 députés qui voulaient changer de position. Ils ont ajouté : « Je crains qu’il y ait des gens autour de Starmer qui lui disent qu’il doit continuer à soutenir les États-Unis et Israël – lui disant qu’il doit être prêt à brûler notre base. »

Plus de 300 conseillers travaillistes ont désormais signé une lettre ouverte à Sir Keir soutenant les appels à un cessez-le-feu. Et le Parti travailliste de la circonscription de Romford (CLP) a voté à l’unanimité pour une motion soutenant un cessez-le-feu et s’opposant à une invasion terrestre israélienne – le premier CLP à le faire.

Des sources du parti ont clairement indiqué que le leader travailliste n’était pas sur le point de changer de position vendredi malgré la révolte des maires de Londres et du Grand Manchester et du chef du parti écossais.

Pendant ce temps, l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn s’est adressé samedi aux manifestants pro-palestiniens sur la place du Parlement. Il s’est montré cinglant à l’égard de la décision du gouvernement de s’abstenir lors du vote de l’Assemblée générale des Nations Unies sur une trêve humanitaire. “C’est une tache éternelle que le gouvernement britannique s’est abstenu lors de ce vote.”

La députée conservatrice Alicia Kearns, présidente de la commission spéciale des affaires étrangères du Parlement, a déclaré qu’elle soutenait la trêve humanitaire votée dans une motion de l’Assemblée générale de l’ONU. Le gouvernement britannique a critiqué le fait que la motion ne condamne pas sans équivoque les attaques terroristes du Hamas.