Les députés travaillistes europhiles sont prêts à défier l’appel de Sir Keir Starmer à voter pour l’accord sur le Brexit, affirmant que « nous ne voulons pas de sang du Brexit sur nos mains ».

On s’attend à ce qu’une vingtaine de députés, dont plusieurs députés de l’avant, embarrassent leur chef en ignorant son ordre, soit en s’abstenant, soit en votant contre l’accord.

L’un d’eux a déclaré en privé hier soir: « Nous ne voulons pas avoir le sang du Brexit sur nos mains. »

Cela vient malgré les avertissements selon lesquels tout ministre de l’ombre qui défie un whip à trois lignes pour soutenir l’accord sera limogé de la banquette avant.

Hier soir, le député de Bermondsey, Neil Coyle, a publiquement confirmé qu’il ne soutiendrait pas l’accord, affirmant que « la rétrogradation de Boris Johnson pour le Royaume-Uni ne devrait pas avoir d’empreintes digitales travaillistes ».

Le haut commandement travailliste craint également que certains députés toujours fidèles à Jeremy Corbyn ne se rebellent afin de punir Sir Keir pour son traitement de l’ancien dirigeant travailliste.

Cependant, des sources du parti ont prédit que Sir Keir avait évité toute démission du cabinet fantôme lui-même malgré les informations selon lesquelles la chancelière fantôme Anneliese Dodds avait initialement voulu que M. Johnson « s’approprie » la catastrophe du Brexit.

Quelques heures après l’annonce de l’accord sur le Brexit la veille de Noël, Sir Keir a insisté sur le fait que son parti le soutiendrait malgré le critiquer comme un « accord mince » qui aurait pu être bien meilleur. « À un moment d’une telle importance nationale, il n’est tout simplement pas crédible pour les travaillistes d’être sur la touche », a-t-il déclaré.

Cette décision signifie que l’accord de dernière minute sera probablement approuvé par les Communes cette semaine, même si M. Johnson fait face à une révolte des députés conservateurs.

Cependant, la décision de Sir Keir est considérée comme faisant partie de la tentative de l’ancien archi-Remainer de renouer avec les électeurs pro-Brexit du « mur rouge » dans les circonscriptions du Nord et des Midlands qui ont abandonné le parti travailliste lors des dernières élections pour soutenir la promesse de « faire le Brexit » de M. Johnson. .

De nombreux députés travaillistes du Nord sont fâchés que ce soit le propre défenseur de Sir Keir pour un deuxième référendum en tant que porte-parole du parti sur le Brexit qui a conduit les travaillistes à sa pire défaite électorale depuis 80 ans.

L’un d’eux a déclaré hier soir: « C’est juste une correction excessive de Keir parce qu’il s’est tellement trompé l’année dernière. Il est difficile d’accepter qu’on lui ordonne de soutenir un accord sur le Brexit d’un homme qui a bouleversé tant de gens en ne semblant pas accepter le résultat du référendum de 2016.

Même certains Brexiteers conservateurs se sont moqués en privé du soutien de l’ancien avocat Sir Keir à l’accord la veille de Noël « avant d’avoir vu les détails ».

Un membre du groupe de recherche européen des conservateurs, qui a suspendu son verdict jusqu’à ce qu’une étude complète de l’accord soit terminée, a déclaré: « Quel genre d’avocat le signe effectivement avant de l’examiner correctement? »

M. Coyle a déclaré dimanche au Mail qu’il ne soutiendrait pas l’accord sur le Brexit car « c’est mauvais pour la Grande-Bretagne, mauvais pour les affaires et mauvais pour les droits des individus à la maison et lorsqu’ils voyagent à l’avenir ».

« La majorité de Boris Johnson lui fournit suffisamment de chair à canon pour surmonter son désordre sans principes, même si cela signifiera des années, voire des décennies, plus de disputes sur des questions aussi importantes que notre secteur financier crucial, nos services et même des questions de sécurité essentielles », a-t-il ajouté. .

Des sources du parti ont également déclaré qu’une rébellion plus large des membres de gauche du parti avait probablement été évitée après que Len McCluskey, patron du syndicat Unite, ait exhorté les députés travaillistes à soutenir l’accord et à « faire le Brexit et en finir ».