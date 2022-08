Les députés travaillistes défient Keir Starmer en rejoignant les conducteurs de train sur la ligne de piquetage

Plusieurs députés travaillistes ont défié la position prise par le chef du parti, Sir Keir Starmer, en apparaissant sur les piquets de grève pour manifester leur soutien aux conducteurs de train en grève pour cause de salaire.

Les passagers ferroviaires ont été touchés par des perturbations généralisées samedi alors que des milliers de membres du syndicat des chemins de fer Aslef – des conducteurs de neuf sociétés d’exploitation – ont organisé une grève de 24 heures.

Les hauts députés travaillistes ont été avertis de ne pas rendre visite au personnel sur les lignes de piquetage à l’extérieur des gares, mais les ailiers gauches Dawn Butler et Barry Gardiner ont rejoint les chauffeurs à la gare de Willesden, dans l’ouest de Londres.

Et la première députée Kate Osborne, secrétaire parlementaire privée de l’équipe fantôme d’Irlande du Nord, a rejoint le personnel en grève à la gare de Newcastle. « Je soutiendrai toujours les travailleurs en lutte… les travailleurs ont besoin d’une augmentation de salaire », a-t-elle tweeté.

Mme Butler a déclaré : « Les syndicats sont le véhicule aspirant de la classe ouvrière. Les syndicats veillent à ce que les gens reçoivent un bon salaire, des jours de congé, des congés de paternité et de maternité. Qu’est-ce qui peut être plus ambitieux que cela ? »

Gardiner, qui, comme Butler et Starmer, était membre du cabinet fantôme de Jeremy Corbyn, a déclaré qu’il soutenait “un été de solidarité”, ajoutant: “Les gens se rassemblent et disent:” Non, ça suffit “.”

Les membres du cabinet fantôme de Starmer ont mis en garde contre une « rupture de discipline » concernant la position sur les piquets de grève, après que la ministre des communautés fantômes, Lisa Nandy, a été photographiée en train de parler aux travailleurs en grève de BT à Wigan au début du mois.

Une source proche de Mme Nandy a déclaré qu’elle souhaitait soutenir ses électeurs et avait informé le bureau du chef de la visite pour parler au personnel en grève.

Starmer a limogé son ministre fantôme des Transports, Sam Tarry, en juillet après avoir mené des entretiens depuis une ligne de piquetage de cheminots. Mais l’équipe de Starmer a insisté sur le fait que la décision revenait à Tarry défiant les positions politiques du parti à la télévision, plutôt que d’apparaître sur une ligne de piquetage.

Les ministres fantômes ont organisé des appels Zoom avec des responsables syndicaux au cours des dernières semaines, la manière sanctionnée de s’engager sur les questions de rémunération et de montrer leur soutien aux travailleurs aux abois pendant la crise du coût de la vie.

Mick Whelan, secrétaire général de l’Aslef, a déclaré samedi à Sky News: “Je crois que le parti travailliste est le parti des syndicats, et si vous ne pouvez pas sortir et soutenir une ligne de piquetage, vous ne devriez peut-être pas être un parti travailliste député.

Cela fait suite aux commentaires critiques du patron du syndicat ferroviaire RMT, Mick Lynch, qui a déclaré au Nouvel homme d’État: “Je m’en fous si Keir Starmer vient sur une ligne de piquetage… mais ce qu’il ne fait pas, c’est dire qu’il nous soutient.”

Les membres de l’Aslef sont en grève pour obtenir une augmentation de salaire en ligne avec l’augmentation du coût de la vie, avec une inflation actuellement de 9,4 %.

Le syndicat a accepté de tenir des pourparlers officiels avec les employeurs afin de résoudre leur conflit salarial, a déclaré Steve Montgomery, président du Rail Delivery Group.

“La bonne nouvelle est que nous avons eu des discussions informelles avec Aslef et qu’il y aura des discussions formelles la semaine prochaine. C’est un très bon pas en avant », a déclaré Montgomery à la BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

Whelan a confirmé que les pourparlers auraient lieu – mais a déclaré que les compagnies ferroviaires n’étaient pas autorisées à offrir une augmentation de plus de 2% sans l’autorisation du gouvernement.

“Nous nous retrouvons dans une position où nous disons:” Cela ne suffira pas “”, a déclaré le patron du syndicat au Aujourd’hui programme.

Whelan a ajouté : « Ils disent : ‘C’est au gouvernement de décider’. Nous parlons au gouvernement et ils disent que vous devez parler aux employeurs, puis nous nous retrouvons avec une situation où cela tourne en rond.

La semaine dernière, Tarry a dit L’indépendant que Starmer ne peut mener les travaillistes à la victoire électorale à moins que les travailleurs ne croient qu’il “se tient à leurs côtés” sur l’inflation et le niveau de vie.

Le membre limogé du cabinet fantôme a averti que le chef du parti risquait d’être “renversé” s’il ne proposait pas d’action sur la crise du coût de la vie.

Starmer a insisté vendredi sur le fait que son parti avait été “en tête” sur le coût de la vie, alors qu’il promettait de dévoiler lundi des propositions “globales” pour faire face à la flambée des factures d’énergie.