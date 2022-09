Les députés, dont beaucoup étaient vêtus de noir, sont retournés à Ottawa plus tôt que prévu jeudi pour participer à ce qui devrait être une “session spéciale” de deux jours pour commémorer la reine Elizabeth II et marquer l’accession au trône du roi Charles III .

La Chambre des communes profite de cette occasion historique pour permettre aux députés de rendre hommage à la vie et à l’héritage de la reine, avant les commémorations nationales de lundi. Vous pouvez regarder les débats en direct, ci-dessus.

Commençant à 10 h HE, le premier ministre Justin Trudeau a été le premier parlementaire à prononcer un discours en l’honneur du monarque au règne le plus long du Canada.

« La semaine dernière, le Canada a perdu le seul souverain que la plupart d’entre nous ayons jamais connu. Il est important de profiter de ces moments ici au Parlement et dans tout le pays pour reconnaître le service et le leadership qu’elle nous a offerts », a-t-il déclaré, partageant des souvenirs du fois il l’avait rencontrée au cours de sa vie, réfléchissant à son humour, sa curiosité et ses sages conseils.

“Quand quelqu’un vit jusqu’à 96 ans, cela n’aurait pas dû être une surprise et pourtant son absence nous a tous frappés de manière palpable et profonde. Sa Majesté était partout”, a déclaré Trudeau.

Au cours de son allocution, Trudeau a annoncé qu’aux côtés de la gouverneure générale Mary Simon, il se rendra à Londres pour les funérailles nationales de lundi et amènera avec lui d’anciens premiers ministres et gouverneurs généraux.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a suivi le premier ministre, faisant ses débuts à la Chambre des communes dans son nouveau rôle.

“La reine avait une place spéciale dans nos cœurs, et nous avions une place spéciale dans le sien. Elle a passé plus de temps officiel ici au Canada que dans tout autre pays, à l’exception du Royaume-Uni”, a déclaré Poilievre, rappelant ses nombreuses visites.

Le nouveau chef de l’opposition officielle a également parlé du rôle central que joue la Couronne dans les institutions démocratiques du Canada.

“Les partis et les politiciens vont et viennent, la Couronne perdure”, a-t-il déclaré, en félicitant le nouveau roi.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a brièvement présenté ses condoléances, notant que “l’histoire entre la Couronne et la nation québécoise est à la fois épineuse et cruelle”.

Une fois les éléments cérémoniels initiaux terminés jeudi matin, lui et son caucus ont quitté la Chambre des communes et ne devraient plus y participer.

« La reine Elizabeth II a mené une vie remarquable, marquée par l’histoire. Au milieu d’énormes changements, elle était une figure de stabilité, offrant un symbole constant à beaucoup », a déclaré le chef du NPD, Jagmeet Singh. “Tout au long de sa vie, la reine Elizabeth II a utilisé sa plate-forme pour offrir des encouragements dans les moments difficiles. Plus récemment, pendant la pandémie.”

Singh a également déclaré qu’il espérait que le roi Charles III relèverait le défi de la réconciliation lancé par les dirigeants autochtones.

Faisant également allusion à certaines des tensions au Canada en ce qui concerne le rôle de la Couronne, le député du Parti vert Mike Morrice a déclaré que même si « de nombreuses questions politiques » restent à discuter, « aujourd’hui n’est pas ce jour-là. Aujourd’hui, nous honorons et pleurons une femme remarquable qui aimait ce pays et ses citoyens.”

Une fois que ces représentants de chaque parti ont pris la parole, une minute de silence a été observée dans l’hémicycle. Les députés se sont levés, les mains croisées devant eux et la tête baissée.

Une motion a également été adoptée, avec dissidence, pour envoyer à Sa Majesté un message de la Chambre des communes du Canada exprimant sa profonde sympathie pour le décès de sa mère bien-aimée et se félicitant de son avènement.

« En cette période de tristesse, nous… transmettons une expression sincère de notre loyauté et de notre dévouement. Nous, la Chambre des communes du Canada, faisons tout notre possible pour soutenir et soutenir votre majesté et assumer vos lourdes responsabilités », lit-on en partie.

Pour le reste de la journée, les députés auront l’occasion de se lever et de prononcer des allocutions. Ils disposent chacun d’un temps limite de 10 minutes.

Une indication du nombre d’élus souhaitant prendre la parole, les députés ont convenu jeudi de prolonger la session en une deuxième journée, ce qui signifie que les discours pourraient se poursuivre vendredi. Cette séance spéciale ne comprendra pas les affaires parlementaires courantes telles que la période des questions ou le débat législatif.

En adoptant une motion au début de la séance de jeudi, le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a indiqué que le rappel spécial de la Chambre était « dans le seul but de rendre hommage et de faire des déclarations sur le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II et l’accession au trône ». de Sa Majesté le Roi Charles III.”

Les hommages de jeudi ont commencé par une minute de silence pour les victimes des attaques massives au couteau en Saskatchewan qui se sont déroulées quelques jours avant la mort de la reine Elizabeth II. La dernière déclaration publique de Sa Majesté avant son décès a été d’exprimer sa sympathie aux personnes touchées par la tragédie de la nation crie de James Smith.

Au cours de ses 70 ans de règne, la reine Elizabeth II a été présente à plusieurs moments clés de l’histoire du Canada. En 1957, elle est devenue la première monarque canadienne à ouvrir le Parlement et à prononcer un discours du Trône. En 1982, elle a signé la proclamation royale de la nouvelle Loi constitutionnelle, qui comprenait la Charte canadienne des droits et libertés.

Cet événement spécial précède l’ouverture de la séance d’automne, qui a été reportée au 20 septembre pour tenir compte des événements commémoratifs de lundi.

La dernière fois que le Parlement du Canada a participé à une session extraordinaire comme celle-ci, c’était en 1952, lorsque le roi George VI est décédé.