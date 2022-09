Les députés sont revenus à Ottawa plus tôt que prévu pour une « session spéciale » en l’honneur de la reine Elizabeth II.

La Chambre des communes profite de cette occasion historique pour permettre aux députés de rendre hommage à sa vie et à son héritage, avant les commémorations nationales de lundi. Vous pouvez regarder les débats en direct, ci-dessus.

Débutant à 10 h HE, le rassemblement spécial verra le premier ministre Justin Trudeau, ainsi que les chefs des partis d’opposition, prononcer des discours en l’honneur du monarque au règne le plus long au Canada. Ensuite, les députés individuels auront l’occasion de se lever et de faire des remarques.

Une indication du nombre d’élus qui souhaitent prendre la parole, les députés ont accepté de prolonger la session en une deuxième journée, ce qui signifie que les discours se poursuivront vendredi. Cette séance spéciale de deux jours n’inclura pas les affaires parlementaires courantes telles que la période des questions ou le débat législatif.

Au cours de ses 70 ans de règne, la reine Elizabeth II a été présente à plusieurs moments clés de l’histoire du Canada. En 1957, elle est devenue la première monarque canadienne à ouvrir le Parlement et à prononcer un discours du Trône. En 1982, elle a signé la proclamation royale de la nouvelle Loi constitutionnelle, qui comprenait la Charte canadienne des droits et libertés.

Cet événement spécial précède l’ouverture de la séance d’automne, qui a été reportée au 20 septembre pour tenir compte des événements commémoratifs de lundi.