Le parlement tchèque a voté contre l’extension de l’état d’urgence du pays lié au COVID.

Le gouvernement minoritaire du Premier ministre Andrej Babiš avait exhorté les députés à soutenir le vote pour tenter d’endiguer l’épidémie d’infections à coronavirus.

L’état d’urgence donne au cabinet tchèque le pouvoir d’imposer des mesures strictes à l’échelle nationale et de limiter les droits des personnes pendant la crise sanitaire.

Mais la chambre basse du Parlement tchèque a refusé la demande du gouvernement de prolonger la mesure au-delà de dimanche.

Seuls 48 députés sur 106 présents ont voté en faveur de l’extension, qui autorise également le gouvernement à déployer l’armée et les pompiers ou à maintenir la plupart des entreprises fermées.

Les ministres ont averti que cette décision aggraverait encore la situation et pourrait entraîner l’effondrement du système de santé en difficulté.

« Nous allons entrer dans l’histoire en tant que pays démobilisé en pleine guerre », a déclaré jeudi aux parlementaires le ministre de l’Intérieur Jan Hamacek.

Le ministre de la Santé, Jan Blatny, a également averti que la situation épidémique s’aggraverait en moins de deux semaines et frapperait durement les hôpitaux déjà surpeuplés du pays.

Mais les partis d’opposition ont fait valoir que le verrouillage n’avait pas limité la propagation du virus et ont accusé le gouvernement de ne pas en faire assez pour soutenir les entreprises touchées par les restrictions.

Le vote signifie que les bars, restaurants et cafés peuvent éventuellement rouvrir lundi, tandis que le couvre-feu nocturne et l’interdiction des rassemblements de plus de deux personnes seront annulés.

L’état d’urgence actuel a été instauré le 30 septembre et le gouvernement tchèque devra utiliser d’autres options juridiques, certaines restrictions, telles que les régions individuelles.

« Nous appliquerons immédiatement toutes les options restantes dont nous disposons », a déclaré Blatny, « [but] ils ne sont pas aussi efficaces ».

Le pays a enregistré un million de cas confirmés et 18 000 décès depuis le début de la pandémie, tandis que le nombre de nouveaux cas par jour a récemment atteint 10 000.

Les autorités allemandes voisines ont fermé les frontières avec la République tchèque et la région autrichienne du Tyrol, en raison de la propagation de variantes très contagieuses du coronavirus.

Pendant ce temps, vendredi, près de 600 policiers tchèques ont été déployés pour imposer un verrouillage complet des trois districts frontaliers les plus durement touchés, Cheb, Sokolov et Trutnov.

Un sondage publié mercredi a mis en évidence un scepticisme généralisé dans le pays à propos de la pandémie, moins de la moitié des Tchèques déclarant qu’ils resteraient chez eux s’ils présentaient des symptômes du COVID-19.