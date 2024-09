Les députés s’unissent pour le Mois mondial de la maladie d’Alzheimer et portent des épinglettes « Ne m’oubliez pas » pour soutenir 700 000 personnes au Canada atteintes de démence

OTTAWA (ONTARIO), 20 septembre 2024 /CNW/ – En septembre, les députés manifestent leur solidarité avec les 700 000 personnes qui vivent dans Canada vivant avec la démence en portant des épinglettes « Forget-Me-Not » pendant le Mois mondial de la maladie d’Alzheimer. Dans le cadre d’un effort collaboratif mené par la Société Alzheimer de CanadaLes députés sont invités à porter les épinglettes sur Mercredi 25 septembre 2024dans le cadre d’une journée spéciale de reconnaissance au Parlement.

La démence, une maladie qui touche des millions de personnes dans le monde, est une crise sanitaire en pleine expansion. Canadaqui devrait toucher 1,7 million de personnes en Canada d’ici 2050. Le coût personnel et financier de la démence est immense, avec des coûts dépassant 10 milliards de dollars annuellement en Canada seul.

La Société Alzheimer utilise la fleur du myosotis comme symbole de la perte de mémoire, l’un des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Le port de l’épinglette est un rappel poignant de la nécessité constante de défendre les intérêts des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres démences, de mener des recherches et de soutenir celles-ci. Dr. Luca PisterziVice-président, Programmes de recherche et données probantes à la Société Alzheimer de Canadasouligne l’importance de ce geste :

« En portant l’épinglette « Ne m’oubliez pas », les députés et les Canadiens envoient un message clair : nous soutenons les familles et les aidants touchés par la démence, et nous sommes déterminés à sensibiliser les gens et à réclamer un plus grand soutien. »

Les députés de tous les partis politiques se rassembleront dans une manifestation unifiée de soutien, avec des appels supplémentaires aux membres pour qu’ils partagent leurs messages personnels de solidarité sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi à sensibiliser leurs circonscriptions et au-delà.

La crise mondiale croissante de la démence : conclusions de l’enquête Rapport mondial sur la maladie d’Alzheimer 2024

Le fardeau mondial de la démence continue de s’aggraver, comme le souligne le Rapport mondial sur la maladie d’Alzheimer 2024, publié par Alzheimer’s Disease International (ADI) et l’ École d’économie de Londres (LSE). Le rapport a révélé que :

80 % des personnes pensent à tort que la démence est une partie normale du vieillissement, soit une augmentation significative par rapport aux 66 % de 2019.

65 % des professionnels de la santé et des soins partagent également cette idée fausse, contre 62 % en 2019.

88 % des personnes atteintes de démence déclarent avoir subi de la discrimination en raison de leur état, soit une augmentation par rapport aux 83 % de 2019.

Ces chiffres alarmants soulignent l’importance de lutter contre les stigmates associés à la démence. Paola BarbarinoPDG d’ADI, a souligné la nécessité d’une meilleure éducation autour de la démence en tant que condition médicale :

« Cette vision erronée de la démence est une préoccupation majeure, notamment de la part des professionnels de la santé, car elle peut retarder le diagnostic et l’accès au traitement, aux soins et au soutien appropriés. »

La stigmatisation liée à la démence entraîne un isolement social croissant : 31 % des personnes atteintes de démence évitent les situations sociales par crainte d’être perçues, tandis que 47 % des aidants déclarent décliner les invitations de leur famille et de leurs amis. Cet isolement affecte non seulement le bien-être émotionnel, mais peut également exacerber les symptômes de la démence, créant un cercle vicieux qui nuit à la qualité de vie des personnes concernées.

« Malgré ces difficultés, il existe des raisons d’espérer. La confiance du public dans la lutte contre la stigmatisation liée à la démence s’est accrue, 64 % des personnes interrogées dans les pays à revenu élevé se sentant plus habilitées à lutter contre la discrimination qu’en 2019 », déclare le Dr Pisterzi. « En nous unissant, nous pouvons créer un mouvement qui entraîne des changements significatifs, qui soutient les personnes concernées et qui fait progresser la recherche, les soins et la compréhension. »

Les Canadiens peuvent participer au Mois mondial de la maladie d’Alzheimer en partageant leur soutien sur les médias sociaux en utilisant les hashtags #MoisMondialDeLaMaladieDeLaAlzheimer, #IlEstTempsD’AgirSurLaDémence et #IlEstTempsD’AgirSurLaMaladieDeLaAlzheimer.

La mission de la Société Alzheimer est d’atténuer les impacts personnels et sociaux de la maladie d’Alzheimer et d’autres démences, et de promouvoir la recherche de causes, de traitements et d’un remède.

